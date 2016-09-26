Минск, 26 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

В ходе сентябрьского заседания исполнительного совета МВФ представители России, Евросоюза и США поддержали рекомендации фонда, которыми обусловлено выделение финансовой помощи руководству Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди ранее сделанных рекомендаций фонда — проведение приватизации, которая позволит резко сократить госсектор в белорусской экономике и снять нагрузку на бюджет. Совсем недавно прибывшая в Минск миссия МВФ предупредила руководство республики о необходимости реализации безотлагательных мер в сферах финансов и ЖКХ.

Белорусы уже почувствовали рост тарифов госмонополий, которые последовательно (а иногда и резко) повышали цены и тарифы. Вопросы ценообразования обывателям не разъяснили — просто проинформировали, что население недоплачивает разницу с кем-то как-то определённым «100% покрытием экономически обоснованных затрат». Поэтому тарифы будут расти — в том числе и потому, что так хочет МВФ — на это обратил внимание Александр Лукашенко на совещании 11 сентября.

Фактически представители России выступили единым фронтом с коллегами из ЕС и США, поддержав рекомендации МВФ. Проблемы Нацбанка и Совмина Белоруссии усугубляются ещё и тем, что Россия за последние два года существенно сократила помощь союзной республике, где третий год длится экономический кризис и не находится нескольких сотен миллионов на оплату долгов за фактически потреблённую продукцию «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых заявлений о перспективах структурных реформ в Белоруссии, на которых настаивают зарубежные кредиторы. В отличие от России, МВФ обусловил рассмотрение вопроса о финансовой помощи официальному Минску возможностью убедиться в твёрдости руководства республики на пути реализации своих рекомендаций.