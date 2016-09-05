Минск, 5 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. «Я знаком с мнениями, которые периодически появляются в средствах массовой информации, о том, что какие-то проблемы в наших отношениях с нашим главным союзником и партнёром Россией якобы связаны с попытками Белоруссии нормализовать отношения с Европейским союзом. Не думаю, что это линия официальной Москвы», — заявил 5 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

Глава МИД постсоветской республики сообщил, что данная тема обсуждалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который однозначно высказался о заинтересованности России в нормальных отношениях Белоруссии и Запада. Госинформагентство БелТА приводит слова министра: «Вопросы нормализации отношений Белоруссии с Европейским союзом, другими западными партнерами уже набили оскомину. На эту тему много раз высказывался глава белорусского государства — мы не собираемся разрывать связи с нашими традиционными партнерами, но ситуация такова, что для Белоруссии жизненно необходимо иметь нормальные отношения с ЕС, США, другими ключевыми игроками в различных регионах».

По словам Макея, белорусско-российские переговоры по поставкам нефти и газа в постсоветскую республику являются спором между субъектами хозяйствования. Отметим, за последние годы риторика официального Минска стала более цивилизованной, выдержанной в рамках нормативной лексики.

«Сейчас идут переговоры, и я убежден, что мы найдем компромиссное решение тех проблемных вопросов, которые существуют. Но я не думаю, что кто-то в России будет связывать политические вопросы с сугубо экономическими», — сообщил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24» министр энергетики России Александр Новак также заявил, что вопросы формулы определения цены российского газа для Белоруссии и погашения госпредприятиями постсоветской республики задолженности перед дочерней компанией «Газпрома» обсуждаются и решения не выработано. В тот же день, 2 сентября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам, что правительства России и Белоруссии не договорились по формуле цены на газ и пока белорусская сторона не погасит долги за потреблённый газ, Россия не будет увеличивать поставки нефти в постсоветскую республику. Незадолго до этого, в ночь на 26 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о якобы достигнутых договорённостях, однако утром 26 августа правительство Белоруссии проинформировало, что решения «газового конфликта» не найдено и переговоры продолжаются.