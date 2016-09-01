Минск, 1 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум.



webandi Газовая горелка

Решения проблемы цены на газ для Белоруссии, а также поставок российской нефти в постсоветскую республику в IV квартале 2016 года нет. Об этом 1 сентября заявил министр энергетики России Александр Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, договоренности по цене на газ для Белоруссии, а также об изменении формулы цены на газ для постсоветской республики с заменой расчетов в долларах на расчеты в рублях продолжаются. Также не ясно, как белорусские предприятия будут погашать задолженность перед белорусской дочерней компанией «Газпрома» за фактически потреблённый газ, оплату за который они произвели не в полном объёме.

«Пока нет решения, идут переговоры», — цитирует Новака информагентство ТАСС. Сообщается также, что глава Минэнерго не назвал даже приблизительные сроки завершения переговоров с белорусской стороной.

«Процесс не простой, поэтому трудно сказать, когда он закончится. Все стороны, наверное, хотели бы быстрее договориться», — пояснил Новак.

Решения об увеличении поставок российской нефти в Белоруссию также не принято, проинформировал министр. Ранее правительство РФ пошло на сокращение поставок нефти в постсоветскую республику из-за неплатежей за газ в полном объёме.

Как сообщает агентство, ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявлял, что официальный Минск считает справедливой цену на российский газ в размере $73 за 1 тыс. куб. м. По его словам, белорусская сторона настаивает не на скидке на газ, а на рыночных равнодоходных ценах, к которым должны были перейти Москва и Минск.

Правительство России апеллирует к действующим соглашениям и контрактам, настаивая на полном погашении задолженности за газ. По словам Новака, текущая цена поставок газа для Белоруссии составляет $132 за 1 тыс. кубометров, однако в правительстве РБ называли другие цены.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа правительство Белоруссии также не подтвердило наличие договорённостей с РФ по урегулированию газового спора, длящегося с 2015 года. Сообщение было распространено спустя несколько часов после того, как издание «Коммерсантъ» опубликовало итоги более года длившихся в Москве переговоров по вопросу цены на российский газ для Белоруссии. По версии издания, ссылавшегося на свои источники, продукция «Газпрома» будет поставляться по новой схеме ценообразования с перспективой выравнивания к 2025 году цен в Белоруссии и России, оплата будет производиться в российских рублях, российский газ будет обходиться постсоветской республике примерно по $100 за тысячу кубометров — то есть почти на треть дешевле, чем сейчас. Сообщалось также о достижении понимания по погашению белорусскими госпредприятиями долга перед дочерним предприятием российского газового монополиста, но стороны пока не определились с некоторыми вопросами второго порядка, сообщали источники российского издания. Всё это в правительстве Белоруссии не подтвердили, а ранее и вовсе отрицали сам факт наличия долга.