Минск, 16 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Флаги России и Белоруссии

Вопросы стоимости российского газа для Белоруссии и погашения задолженности, накопленной белорусскими госпредприятиями перед дочерней структурой «Газпрома» обсуждаются 16 августа в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С начала года белорусские госпредприятия накопили долг перед дочерней компанией российского холдинга в постсоветской республике — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Москва настаивает на выполнении ранее достигнутых соглашений, исполнения контракта и погашении долга.

Правительство Белоруссии добивается снижения цены российского газа, настаивая на пересмотре расчёта и апеллируя к снижению цен на углеводороды на европейском рынке. Формально Совмин не признаёт задолженности за фактически потреблённую продукцию ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В свою очередь белорусские госпредприятия признают, что «недоплачивают» — такая ситуация могла возникнуть только в случае, когда разрешение на неполную оплату поставок была получена от руководства республики.

Переговоры по газовой проблематике были инициированы Минском в 2015 году на фоне очередного кризиса, в котором оказалась постсоветская республика. Несколько раз вопрос стоимости газа обсуждался на уровне президентов и глав правительств. Ожидалось, что после переговоров в Сочи 12 августа Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова заявления о «подвижках» и «позитивных сдвижках» выльются в нечто более серьёзное, однако пока надежды не оправдались. Переговоры длятся почти год и пока лишь ясно, что Минск не желает платить, а Москва не желает терять деньги.

Неплатежи белорусской стороны не стали поводом для «Газпрома» ограничить поставки в страну. Зато правительство РФ изыскало возможность ограничить поставки российской нефти в Белоруссию, что позитивно сказалось на ходе переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефтепродуктов — главная статья белорусского экспорта, который за последние годы существенно изменился. Он не только резко сократился в стоимостном выражении, но также изменилась его структура: около половины экспорта обеспечивают предприятия нефтехимии и отделённый от госконцерна «Белнефтехим» госмонополист «Беларуськалий», тогда как все вместе взятые производители машин, оборудования и транспортных средств обеспечивают примерно шестую часть экспорта. Газ используется в химической отрасли для производства широкого ассортимента товаров, позволяющих формировать высокую добавочную стоимость.

Напомним, в июле появилась информация об урегулировании «газового спора» между Москвой и Минском по итогам состоявшихся 18 июля переговоров, в которых приняли участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский. Примерно в то же время глава Минэнерго России Александр Новак заявил: «Прошли переговоры между премьер-министрами, были даны указания продолжать переговоры в ближайшие дни и искать компромисс. Наша позиция: накопившиеся долги должны быть погашены». Тем не менее, по факту очередной газовый конфликт между Минском и Москвой не закончен, долги не признаны и не погашены, поставки российского газа в Белоруссию продолжаются в оговоренных объёмах.