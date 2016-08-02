Минск, 2 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Вопросы выполнения плановых показателей на 2016 год и пятилетку, а также целевые параметры экономического развития на 2017 год рассмотрел 2 августа президиум Совмина Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

пресс-служба правительства Белоруссии Заседание президиума Совета министров Белоруссии

Президиум рассмотрел проекты прогноза социально-экономического развития на 2017 год и параметры основных показателей на 2018 — 2019 годы, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2017 год. Председатель СМ РБ Андрей Кобяков напомнил товарищам о решениях V «Всебелорусского народного собрания».

«Главный приоритет — сбалансированность платежного баланса и бюджета, снижение инфляции. На это должны быть настроены все инструменты экономической политики», — подчеркнул Кобяков."Выплаты по госдолгу в 2017 году составят $3,2 млрд», — сообщил председатель Совмина, принявшего на себя обязательства по «дедолларизации» и даже применяющего санкции к тем продавцам, которые указывают цены в долларах США.

Кобяков обратил внимание на необходимость реализации мер по созданию условий для становления новой экономики, отметив: «Под этим понимается создание новых предприятий и производств в частном и государственном секторах, освоение новых, инновационных технологий и выпуск инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, вовлечение в этот процесс частного и иностранного капитала. На базе такой экономики к концу пятилетки планируется иметь до 75% всего прироста ВВП. Это предусмотрено и в программе деятельности правительства на 2016−2020 годы».

Повышение тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, снижение затрат в этих отраслях также, согласно официальному сообщению, беспокоит практиков «рыночного социализма». Председатель Совмина обратил внимание: с 1 октября должна в полной мере заработать система безналичных жилищных субсидий, а для этого необходимо внедрить автоматизированную информационную систему расчетов за жилищно-коммунальные и другие услуги, чем особенно «славится» крупнейший банк постсоветской республики — государственный «Беларусбанк».

«В соответствии с основными положениями программы на 2016 — 2020 годы, одобренными 5-м Всебелорусским собранием, к концу 2018 года мы должны выйти на 100-процентное возмещение таких затрат населением. Но это дорога с движением в обоих направлениях. Энергетики и жилищники должны гарантированно сократить затраты на оказание услуг согласно расчетов», — заявил Кобяков.

Он отметил, что в предложенном проекте указа Александра Лукашенко «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» сохранена система ключевых показателей эффективности работы Совмина и Нацбанка. По мнению разработчиков, ВВП должен вырасти на 1,5%; реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,2%; производительность труда по валовому внутреннему продукту — на 1,6%; экспорт товаров и услуг — на 3,6%; сальдо внешней торговли товарами и услугами — на 0,2% к ВВП ($103,2 млн); прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — $1,4 млрд, рост инфляции — на 9% (декабрь к декабрю 2016 года).

Кобяков проинформировал, что важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития рассчитаны как целевые при прогнозируемой стоимости нефти $45 за баррель, росте экономики Российской Федерации, на уровне 1% и курсе 70 российских рублей за $1. «В свою очередь бюджет расчитан исходя из консервативного подхода: среднегодовая цена нефти — 35 долларов США за баррель, при дальнейшем сжатии российской экономики (99% к уровню 2016 года) и курсе 75 российских рублей за доллар США. Такой подход к формированию бюджета соответствует решению президиума от 30 июня», — цитирует Кобякова правительственная пресс-служба."Отталкиваемся от принципа — жить по средствам. При этом не должны наращивать внешний долг», — заявил председатель СМ РБ.

Кобяков уверен: расходы бюджета необходимо «оптимизировать» (данный термин используется во время кризиса в Белоруссии как синоним слов «сократить» и «уволить», — прим. ИА REGNUM ). Он подчеркнул: не первоочередные расходы в бюджетной сфере, прежде всего капитальные (строительство, модернизация, капремонты и благоустройство территорий) придется максимально ограничить и даже полностью исключить.

«В бюджете нам необходимо сформировать профицит, достаточный для обслуживания валютных долгов, как и предусмотрено стратегией управления госдолгом», — пояснил руководитель правительва постсоветской республики. Также необходимо иметь ресурсы, чтобы поддержать реальный сектор экономики, особенно стимулировать экспорт, продвижение белорусской продукции на новые рынки.

Он также сообщил, что налоговая политика на 2017 год меняться не будет, однако налоговую базу планируется расширить, как сказано в официальном сообщении, «только за счет роста экономики, создания новых предприятий». Кобяков проинформировал, что в качестве нововведения предусматривается переход с 2017 года на исчисление и уплату налогов, сборов, пошлин с долларов США на белорусские рубли, в том числе при определении налоговой базы для исчисления земельного налога и «это очередной реальный шаг по дедолларизации экономики», отметили в правительственной пресс-службе. О возврате к российскому рублю в торговле с Россией информации нет.

«Многое в данном направлении уже сделано: мы отказались от доллара США по большинству расчетов. Будем уходить от использования иностранной валюты в качестве эквивалента меры стоимости при установлении тарифов, ставок и цен, в том числе по аренде и энергетике», — поведал председатель Совмина.

По его мнению, существует устойчивость на валютном и депозитном рынке постсоветской республики и существенной проблемой остается закредитованность предприятий, преимущественно, валютными кредитами (под «валютой» подразумеваются деньги других государств, — прим. ИА REGNUM ). Кобяков заявил: «Это проблема как предприятий, так и банков, которую нужно решать совместно».