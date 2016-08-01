Минск, 1 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Правительству Белоруссии следует проводить структурные реформы, сокращать директивное кредитование и субсидии ЖКХ, не допускать вмешательства государства в процесс ценообразования, повышать прозрачность бюджета и в целом придерживаться «жесткой экономической политики». Об этом говорится в опубликованном 1 августа сообщении Евразийского банка развития (ЕАБР).

Флаг Белоруссии

Поводом для публикации стало перечисление в бюджет постсоветской республики $300 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), распорядителем средств которого является ЕАБР. В банке отметили, что из общей суммы кредита в размере $2 млрд, «предусмотренной на поддержку программы реформ Республики Беларусь в течение 2016−2017 годов, уже перечислено $800 млн (с учётом первого транша).

Не все условия для получения второго транша были выполнены белорусской стороной, констатировали в ЕАБР, в частности — индикативного условия по максимальному порогу государственных заимствований. Там отметили также: «Реализация условий второго транша была нацелена на сокращение инфляции и последовательное наращивание валовых международных резервов через проведение жесткой и скоординированной экономической политики, а также на продолжение структурных реформ по либерализации цен, повышению эффективности работы государственных предприятий, созданию условий для перехода к корпоративным принципам управления и развития частного сектора».

Инфляция в постсоветской республике снизилась в I полугодии 2016 года до 12,4% (за такой же периоде 2015 год она составила 15,4%). В банке также отметили существенное снижение доли контролируемых цен в корзине индекса потребительских цен и повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Однако доля контролируемых цен в корзине ИПЦ (около 20%) в Белоруссии продолжает оставаться выше, чем у основных внешнеэкономических партнёров постсоветской республики.

С начала 2016 года наблюдается рост мировых цен на продовольствие, волатильность цен на энергетические товары и расширение дефицита счета текущих операций (СТО). Также сохраняется «необходимость в дальнейшей либерализации цен, как ключевой меры по повышению эффективности использования и распределения ресурсов экономики». Данные факторы, по мнению экспертов ЕАБР, позволят руководству Белоруссии реализовать запланированный показатель годовой инфляции, однако достижение этой цели также «требует продолжения жесткой экономической политики».

Немаловажным фактором поддержания уровня валовых международных резервов в I полугодии «стало сформировавшееся на валютном рынке превышение предложения над спросом, вызванное возросшим предложением валюты со стороны населения для поддержания текущего уровня потребления на фоне сократившихся реальных доходов», отметили в банке. Там также обратили внимание: «Поскольку избыток валюты образован за счет снижения сбережений населения в пользу потребления, и имеет место на фоне расширения дефицита СТО и продолжения рецессии, этот фактор пополнения ВМР и стабилизации на валютном рынке не является устойчивым, что может потребовать реализации экстренных мер в случае возникновения дефицита финансирования».

В ЕАБР уверены, что руководству постсоветской республики не следует чрезмерно уповать на режим плавающего курса для управления внешними дисбалансами, так как это «будет приводить к ухудшению балансов предприятий и банков, и окажет давление на цены, что может привести к возобновлению роста процентных ставок». Девальвация должна сочетаться с «готовностью властей решать проблемы внешних дисбалансов преимущественно за счет структурных мер политики, включая дальнейшее сокращение директивного кредитования и субсидий».

«Основными причинами расширения дефицита СТО с 5,8% ВВП в январе-мае 2015 года до 10,3% ВВП в текущем периоде стали ухудшение условий торговли энергетическими товарами, сокращение внешнего спроса и падение экспорта калия, — констатировали в ЕАБР.

«Дефицит энергетического баланса в этот период расширился более чем в два раза — с 2,6% ВВП до 5,6% ВВП. В результате реализации налоговой реформы в нефтяной отрасли России, размер экспортной пошлины, остающейся в распоряжении Белоруссии, будет постепенно уменьшаться на фоне одновременного роста импортных цен на российскую нефть, что будет приводить к ухудшению энергобаланса, независимо от динамики цен на нефть на мировом рынке. Учитывая это, а также вероятность ускорения налоговой реформы на рынке нефти в России, результатом которой может стать повышение импортных цен для Белоруссии до мирового уровня уже в ближайшие годы, усилия властей страны должны сфокусироваться на улучшении неэнергетического баланса, как ключевого фактора сокращения внешних дисбалансов, за счет последовательной реализации структурных реформ по повышению конкурентоспособности экономики и экспорта», — сказано в сообщении банка.

По мнению экспертов ЕАБР, в такой ситуации важнейшее значение приобретают «меры по дальнейшей либерализации цен и финансовых рынков, переходу государственных предприятий на коммерческие принципы работы, а также по созданию условий для приватизации и развития частного сектора с целью привлечения финансирования и стимулирования внедрения новых технологий». Позитивно повилять на белорусский экспорт может не только сворачивание директивного кредитования, но также «дальнейшее снижение инфляции и накопленного в предыдущие годы дисбаланса между опережающим ростом заработной платы над производительностью труда».

«Меры по повышению конкурентоспособности экономики и дальнейшее сокращение субсидий ЖКХ будут также способствовать улучшению энергетического баланса», — отметили аналитики ЕАБР.

По их мнению, «сокращение внешних дисбалансов также должно стать одним из условий для снижения процентных ставок НБ РБ». При принятии решения об изменении ставки рефинансирования, начиная с третьего транша ЕФСР будет также учитываться динамика сальдо СТО, сказано в сообщении банка. Напомним, сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 20%, а на начало года она составляла 25%.

«Другие дополнительные меры, включенные в Матрицу как контрольные условия третьего и последующих траншей, нацелены на улучшение показателей долговой устойчивости, недопущение вмешательства государства в процесс ценообразования ранее либерализованных цен; создание базы данных по государственным программам для повышения качества мониторинга и планирования процесса постепенного свертывания директивного кредитования; а также на повышение прозрачности бюджета», — считают в ЕАБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Минфин Белоруссии сообщил, что «Республика Беларусь выполнила условия для получения второго транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанного в г. Москве 25 марта 2016 г.». Министерство проинформировало также, что госдолг Белоруссии за I полугодие вырос на 9,3%.

Напомним, ВВП Белоруссии за I полугодие 2016 года упал на 2,5%. По данным Белстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-июне составило $1,824 млрд, белорусский экспорт рухнул на 18,8%. Александр Лукашенко при этом не только отрицает свою ответственность за ошибки госуправления, но и отрицает наличие кризиса как такового.