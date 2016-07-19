Минск, 20 июля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. За I полугодие 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 21,9 тысячи штук — на 9,4% меньше аналогичного периода 2015 года, сообщает российское аналитическое агентство «Автостат».

sdelanounas.ru «КамАЗ»

Топ-10 марок российского рынка грузовых автомобилей в июне представлены KAMAZ, GAZ, MAZ, ISUZU, SCANIA, URAL, MERCEDES, SAZ, NEFAZ и MAN. Минский автозавод хотя и удержал третью позицию, но не может похвастаться объёмами продаж и популярностью своих моделей.

Топ-10 моделей рынка грузовых автомобилей, констатировал «Автостат» по итогам июня, не содержат упоминания о «МАЗ». Зато у «КамАЗ» — первая, третья, четвёртая и пятая позиции в данном рейтинге.

«Лидером грузового рынка по-прежнему остается российский производитель «КамАЗ», на долю которого приходится 38% от общего объема. В количественном выражении это соответствует примерно 1,6 тысячи штук — на 15,5% больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный бренд — «ГАЗ», показатель которого составил 653 автомобиля (-17,3%). Замкнула первую тройку белорусская марка «МАЗ» (269 штук, +1,1%). В пятерку лидеров также попали Isuzu (209 штук, +90%) и Scania (188 штук, +8,7%). Причем японский бренд показывает наилучшую динамику в десятке лидеров», — констатировало 11 июля аналитическое агентство.

В последние месяцы российский рынок демонстрирует рост, и Камский автозавод увеличивает как продажи, так и долю на рынке. Минский автозавод — наоборот, увеличивает отставание с конкурентом.

Ещё недавно правительства России и Белоруссии обсуждали проект создания холдинга «Росбелавто», который бы объединил «МАЗ» и «КамАЗ». Заказывались дорогостоящие оценки активов, оговаривались варианты ухода от конкуренции и совместного сбыта продукции, а также многие другие вопросы. Александр Лукашенко наложил вето на данный проект, входивший в число пяти «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере, что пагубно сказалось на белорусском автогиганте.

По данным того же аналитического агентства, собранные в Белоруссии китайские, французские и прочие легковые автомобили совсем не делают погоды на российском рынке, хотя заявления того же Александра Лукашенко относительно недавно источали гипероптимизм. Пока же, по факту, ни в одном из крупнейших городов России китайские автомобили не входят в десятку самых продаваемых.

Белорусские предприятия, осуществляющие крупноузловую сборку иномарок, не спешат отчитываться об успехах. Остаётся надеяться, что в Минской области не зря строится завод по производству китайских Geely.

Российский рынок новых мотоциклов за I полугодие 2016 года не продемонстрировал внимания к продукции Минского мотовелозавода. Ещё до того, как Александр Лукашенко решил приватизировать данное госпредприятие, известное при СССР даже во Вьетнаме, дела у «Мотовело» шли, как казалось тогда некоторым, хуже некуда. После распродажи новыми хозяевами оборудования завода, увольнений персонала и передачи помещений завода под склады многочисленным фирмам, выяснилось, что перспективы падения таки имеются. Шумные рекламные кампании не помогли вернуть доверие к белорусским велосипедам и мотоциклам даже в Белоруссии.

В итоге «австрийские» собственники «Мотовело» оказались за решёткой, а на подъём гордости белорусского мотовелостроения был отправлен снятый незадолго до этого минский градоначальник. Но и он не смог добиться любви белорусов к собранным из китайских комплектующих мотоциклам и велосипедам. Возможно, потому, что жителей постсоветской республики разбаловали китайские и российские производители.

В России объём рынка новых мотоциклов по итогам шести месяцев 2016 года оказался на 37,7% меньше, чем в 2014 году. «Лидер по итогам первого полугодия 2016 года — марка BMW с показателем 1015 штук (-7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). На втором месте — Racer (927 штук, — 42,3%), на третьем — Stels (797 штук, — 18,3%). Четвертую позицию рейтинга занимает Irbis (705 штук, — 55,6%), а замыкает первую пятерку Yamaha (534 штуки, — 36,7%), — проинформировал 18 июля «Автостат». — В Топ-10 также попадают Harley Davidson, Honda, KTM, Kawasaki и Baltmotors. Показатели каждого из них за шесть месяцев нынешнего года составили менее 500 единиц».

Как сообщало ИА REGNUM, экономический кризис в Белоруссии длится с 2014 года. За I полугодие 2016 года ВВП Белоруссии упал на 2,5%, в том числе промышленное производство — на 1,6%.

За январь-июнь 2016 года в Белоруссии выпущено 1,634 тысячи грузовых автомобилей, 824 автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья, 213 карьерных самосвалов, 540 автобусов, 19,1 тысячи тракторов. Основным рынком сбыта продукции белорусского автотранспорта по-прежнему остаётся Россия.