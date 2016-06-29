Вашингтон, 29 июня, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Очередное расширение НАТО, которое подразумевает включение Черногории в альянс, является ошибкой, поскольку эта страна не обладает каким бы то ни было значительным военным потенциалом, а сам этот шаг еще больше испортит отношения с Россией, пишет Захари Йост в статье для National Interest.

Lorenzo Ware Черногорский и американский солдаты

Автор отмечает, что, несмотря на заверения премьер-министра Черногории Мило Джукановича о том, что НАТО «может положиться» на Подгорицу, не совсем понятно, каким образом Черногория в НАТО хоть в малейшей степени укрепит безопасность США, если учесть, насколько мизерными вооруженными силами обладает это крошечное государство, в котором проживает менее 700 тыс. человек.

НАТО — это не клуб по интересам, а вооруженный союз, в котором страны-члены должны в силу статьи 5 устава организации прийти на защиту того или иного члена, в случае нападения на него. Не совсем ясно, подчеркивает автор, кто сейчас хочет нападать на Черногорию, однако это совсем и неважно. Расширение НАТО означает, по сути, гарантию того, что США направят материальные и человеческие ресурсы в вооруженные силы государства, если это необходимо. Такое серьезное обязательство должно осуществляться только для стран, партнерство с которыми повышает безопасность США.

Непонятно, как поддержкой со стороны Подгорицы можно добиться усиления безопасности США. Несмотря на гордую традицию противодействия турецкому правлению, вооруженные силы Черногории смогут сыграть крайне незначительную роль в любом конфликте, в котором могут оказаться США. Напротив, приглашение Черногории в альянс уже, как кажется, привело к ухудшению отношений с Россией, которая обвинила НАТО в том, что альянс пытается окружить её и дружественные Москве страны, вроде Сербии, и пообещала сделать все необходимое для защиты своих национальной безопасности и интересов.

Если кто-то забыл, Россия обладает ядерным арсеналом, немного превышающим американский, а также является крупнейшей страной на планете. С учетом ухудшающихся отношений между Москвой и Западом из-за целого спектра вопросов, не стоит исключать возможности того, что между США и Россией может начаться вооруженный конфликт.

Приглашение Черногории в НАТО генсек блока также использовал, чтобы напомнить, что членство в нем открыто для таких стран, как Грузия, Македония и Босния и Герцеговина. Опять же непонятно, считает автор, каким образом уже эти страны смогут поспособствовать защите национальных интересов США. Понятно другое тем не менее: окружение Сербии — союзника России, а также втягивание в НАТО Грузии — бывшей части как Российской империи, так и Советского Союза — является плохой задумкой.

Сторонники членства Черногории в составе альянса указывают на другие малые страны внутри блока, вроде стран Прибалтики. Они тем не менее являются идеальным примером того, почему малые страны, обладающие незначительным военным потенциалом, нельзя принимать в альянс. По данным аналитического центра RAND Corporation, Россия с большой долей вероятности сможет достигнуть столиц Эстонии и Латвии в течение 60 часов в случае начала вторжения. После включения этих стран в НАТО угрозы для США только выросли, тогда как защищенность осталась на прежнем уровне.

Если говорить честно, отмечает автор, то принимать Черногорию в НАТО — просто смехотворно. Нью-Йорк стал бы более полезным членом блока. Ведь, по данным Майкла Блумберга, полиция города является седьмой по размеру армией мира. При своей численности в 35 тыс. человек полиция города в 17 раз больше, чем вооруженные силы Черногории, тогда как бюджет правоохранительных органов города, достигнувший в 2015 году $4,8 млрд, составляет половину ВВП Черногории. У такого шага будет еще один плюс: если сделать Нью-Йорк членом альянса, это вряд ли ухудшит отношения с Россией.

Шутки в сторону, ведь расширение НАТО — вещь серьезная. Не испытывая, как признает сам автор, никакой личной неприязни к Черногории, он все-таки отмечает, что включение страны носит просто безответственный характер. На пользу обороне США это не пойдет, став тем не менее очередным камнем преткновения в отношениях с Россией. И Сенату США нужно использовать право вето, чтобы заблокировать включение Черногории в альянс. Орган также должен впредь блокировать любые попытки расширять НАТО, которые не способствуют укреплению безопасности США.