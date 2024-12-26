Мелитополь, 26 декабря, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Российские войска сбили в Запорожской области американский истребитель F-16, который использовали военно-воздушные силы для удара по территории РФ. Об этом 26 декабря сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Gregor Fischer/Global Look Press

«По предварительным данным, в Запорожской области на пусковой позиции сбит самолёт F16», — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил, что это произошло, когда истребитель наносил ракетный удар по российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Дании вторую партию F-16. Он не стал раскрывать, сколько именно было передано истребителей. Копенгаген ранее сообщил, что в первой партии самолётов было шесть единиц, во второй партии датчане обещали прислать ещё 13.

Заслуженный военный лётчик, член экспертного совета организации «Офицеры России» генерал-майор в запасе Владимир Попов указал на то, что в Европе создали коалицию по отправке F-16 Украине, их поставляет только Дания. По его мнению, это связано с тем, что в этой стране ранее наладили производство этих самолётов, там же их обслуживают, ремонтируют и хранят.

Президент России Владимир Путин в марте подчеркнул, что поставки F-16 Киеву не изменят ситуацию в зоне спецоперации, российские войска будут их уничтожать, как и другую западную технику. Американские самолёты станут для РФ законной целью в том числе, если они для нанесения ударов против России будут взлетать с аэродромов в третьих странах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала трагифарсом поставки F-16 Украине. Уже были сообщения о том, что переданное Киеву вооружение потом оказывалось в других странах, отметила она.