Премьер Литвы обвинил Россию в забастовке литовских учителей
Вильнюс, 23 февраля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Глава правительства Литвы, лидер литовских социал-демократов Альгирдас Буткявичюс сегодня, 23 февраля, после встречи с оппозиционными фракциями в парламенте заявил, что забастовки учителей в Литве подогревает Россия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Есть определённое влияние России», — коротко сказал премьер по выходе с совещания, добавив, что информацию получил «из определенных служб».
Напомним, что в Литве проходит бессрочная забастовка учителей, которые требуют увеличения зарплат на докризисный уровень и улучшения общих социальных гарантий. По всей стране бастуют учителя более 200 школ.
Также читайте: Забастовка учителей в Литве минимум продолжится до 24 февраля
Литовские правящие перед выборами озаботились положением учителей
Учителя в Литве продолжают бессрочную забастовку
Премьер Литвы просит учителей отложить забастовку