Вильнюс, 23 февраля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Глава правительства Литвы, лидер литовских социал-демократов Альгирдас Буткявичюс сегодня, 23 февраля, после встречи с оппозиционными фракциями в парламенте заявил, что забастовки учителей в Литве подогревает Россия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

alkas.lt Литва. Учителя

«Есть определённое влияние России», — коротко сказал премьер по выходе с совещания, добавив, что информацию получил «из определенных служб».

Напомним, что в Литве проходит бессрочная забастовка учителей, которые требуют увеличения зарплат на докризисный уровень и улучшения общих социальных гарантий. По всей стране бастуют учителя более 200 школ.

Также читайте: Забастовка учителей в Литве минимум продолжится до 24 февраля

Литовские правящие перед выборами озаботились положением учителей

Учителя в Литве продолжают бессрочную забастовку

Премьер Литвы просит учителей отложить забастовку

Литовские учителя объявили о бессрочной забастовке