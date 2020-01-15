Среднерусская редакция ИА REGNUM
Последние публикации
«Яндекс» вытесняет педагогов по математике
Оценивать уровень подготовки школьника к ЕГЭ может и поисково-информационный портал. В этом живых педагогов стремится заменить сервис «Яндекс.Репетитор», который совместно с «Центром педагогического мастерства» разработал и выложил в открытый доступ «Тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по...
15 января 2020
В США хотят смартфоны приравнять к оружию
В США выдвинута инициатива, запрещающая лицам, не достигшим 21 года, приобретать сматрфоны. В законопроекте, предложенном сенатором из штата Вермонт и представителем Демократической партии Джоном Роджерсом, говорится, что те лица, которым нет ещё 21 года, недостаточно зрелы, чтобы курить или...
15 января 2020
Российский софт расцветёт на клумбах американского «железа»
Разработчики отечественного программного обеспечения получат шанс выиграть грант на разработку и реализацию своих проектов. С сегодняшнего дня Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал прием заявок на участие в конкурсе «На реализацию проектов по разработке отечественного...
10 января 2020
Минкомсвязи теряет ЖКХ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации больше не будет заниматься созданием, эксплуатацией и модернизацией государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). За это непростое и недешевое дело возьмётся Минстрой России —...
31 декабря 2019
Цифровой паспорт гарантирует государственную поддержку
Цифровые паспорта промышленных предприятий будут созданы для компаний «Ленполиграфмаш», «Силовые машины» и некоторых других. Работа с ними в экспериментальном режиме начнется с 2020 года. Декларируется, что этот документ станет обязательным для получения господдержки. Об этом сообщил глава...
28 декабря 2019
Электронная подпись в поисках своей правовой базы
Изменения в закон «Об электронной подписи», направленные на его совершенствование, одобрены Советом Федерации. Эти изменения являются частью пакета законов, входящих в правовую базу национального проекта «Цифровая экономика». Суть изменений состоит в том, что аккредитованный удостоверяющий центр...
26 декабря 2019
В России появились новые цифровые льготники
IT-компании стали пользоваться в России всесторонней и активной поддержкой со стороны органов власти. Гонка за лидирующими позициями в этой области идет на опережение и ускоряется с помощью финансовых инструментов, инициированных правительством. Так, 21 декабря текущего года вступило в силу...
23 декабря 2019
Права избранных высокотехнологичных компаний защитит специальный омбудсмен
На 13 декабря 2019 года назначен пресс-брифинг общественного омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний Натальи Поповой. Об этом сообщается на сайте компании «Иннопрактика». Должность общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров появилась буквально...
12 декабря 2019
Заявление Клуба «1 июля»: об инциденте с Н. Н. Колачевским
Документ Клуб «1 июля» выражает резкий протест против очередного нападения правоохранительных органов на ученого — директора крупнейшего Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Н. Н. Колачевского. Каковы бы ни были формальные поводы для этих действий, поражает их...
12 ноября 2019
Шиес: Урдома блокирована сотрудниками МВД, электричество отключено
По непроверенной информации от жителей поселка Урдома Ленского района Архангельской области, поселок с утра блокирован сотрудниками МВД, электричество в Урдоме отключено. В это же время к месту строительства полигона для отходов Москвы на станции Шиес прошла колонна бензовозов. Таким образом...
23 октября 2019
Переписка МО «Урдомское» Архангельской области с властями
Письмо Совета депутатов МО «Урдомское» в Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ 21 октября 2019 г. Уважаемые Главный советник департамента письменных обращений граждан и организаций А. Иванов, Консультант департамента письменных обращений граждан и...
22 октября 2019
О проекте «РосРАО» по переработке отходов 1 и 2 классов опасности. Документ
Предварительные замечания МОО Союз «За химическую безопасность» по представленному проекту «Технические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при проектировании производственно-технических комплексов», представленных ФГУП «РосРАО» В проекте «Технических решений» не указана...
21 октября 2019
Клуб «1 июля»: О номенклатуре научных специальностей. Документ
Классификация наук является одной из старейших научных проблем, не имеющих однозначного решения. К счастью, реальные науки развиваются безотносительно к тому, как их классифицируют. Однако особенности текущей номенклатуры научных специальностей оказывают существенное влияние на распределение...
15 октября 2019
Судьбу владимирского леса и мегапомойки для Москвы решит нижегородский суд
25 октября в Нижнем Новгороде, в Арбитражном суде Волго-Вятского округа, будет рассмотрена кассационная жалоба нескольких предприятий во главе с ОАО «Метровагонмаш», которые не согласились с решением арбитражного суда Владимирской области. Объект спора — 1500 га, отведенные в 1967 году из...
10 октября 2019
О халтурной благотворительности московских мусорщиков в Архангельской обл
Стенограмма выступления учителя Яренской школы Ирины Александровны Нероновой на митинге «Против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес» в селе Яренск Ленского района Архангельской области 22 сентября 2019 года. * * * Мы не раз уже наблюдали, что технопарк и законность —...
26 сентября 2019
Регуляторная гильотина для мусорной реформы? Анонс круглого стола
Термин «регуляторная гильотина», который всё чаще используется в СМИ, подразумевает под собой сокращение числа требований контролирующих ведомств по отношению к бизнесу. Но так ли это на деле? Старые требования перестают действовать, новые же возлагают на бизнес ещё большую ответственность...
5 сентября 2019
Заявление Клуба «1 июля»: Ещё раз о ВАК
Непрекращающиеся скандалы вокруг Высшей аттестационной комиссии вызывают у Клуба «1 июля» всё большую озабоченность и заставляют нас ещё раз высказаться по этой теме. Клуб «1 июля» поддерживает позицию руководства РАН и его готовность взять на себя ответственность за возвращение ВАК в состояние...
4 июля 2019
Клуб «1 июля»: письмо в поддержку Виктора Кудрявцева
Члены Клуба «1 июля» выражают крайнюю обеспокоенность длительным содержанием под стражей 75-летнего российского ученого Виктора Викторовича Кудрявцева, специалиста в области аэродинамики летательных аппаратов. В. В. Кудрявцев — кандидат технических наук, лауреат ордена Дружбы, Премии Правительства...
29 июня 2019
Заявление Клуба «1 июля»: О новом составе ВАК и его президиума
Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) произвела очередную ротацию своих членов. Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние годы. В результате ротации из ее состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей...
30 мая 2019
Заявление Клуба «1 июля»: еще раз о программах Президиума РАН
В течение четырех месяцев этого года Министерство высшего образования и науки блокирует уже распределенные средства программ Президиума РАН. После выступления Клуба «1июля» на эту тему, широко освещавшегося в прессе, было дано обещание о скорейшем решении проблемы, отраженное в сообщении ТАСС...
6 мая 2019