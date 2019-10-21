О проекте «РосРАО» по переработке отходов 1 и 2 классов опасности. Документ
Кировская область, 21 октября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Предварительные замечания МОО Союз «За химическую безопасность» по представленному проекту «Технические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов при проектировании производственно-технических комплексов», представленных ФГУП «РосРАО»
В проекте «Технических решений» не указана информация по отходу «осадки из отстойников систем водоочистки (промышленные РСО, ртутьсодержащие отходы», а именно от каких именно производств планируется обезвреживать данный вид отхода на установке «МРТ» л. 28.
Вызывает удивление, что разработчики «Технических решений» не включили (!) в программу производственного экологического контроля (ПЭК) ПТК одни из самых токсичных синтетических соединений — диоксины и фураны. В качестве примера можно привести работы, осуществляемые на объекте «Черная дыра» в г. Дзержинск, согласно поручениям президента РФ
Несмотря на то, что в процессе охлаждения дымовых газов, образующихся в печи термического обезвреживания отходов после их пребывания в камере дожигания возможно повторное образование диоксинов и фуранов (л. 42).
В разделе «Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации ПТК» объектов ПТК «Марадыковский», «Горный», (л. 52) и «Камбарка», «Щучье» (л. 57) указано, что расчетные приземные концентрации на границе предприятия и за его пределами составляют 0,00 от нормативных величин. Таким образом, разработчики «Технических решений» пытаются убедить местных жителей в том, что любое производство (хлебозавод, мясокомбинат, котельная) гораздо более опасны для окружающей среды и здоровья населения, чем производственно-технических комплексы ФГУП «РосРАО» по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.
На установке высокотемпературного обезвреживания ПТК планируется обезвреживать отходы:
— овощных, масличных и иных культур, протравленные инсектицидами и/или фунгицидами, гексахлорановые шашки (л. 77);
— пестициды на основе хлорорганических соединений (л. 78);
— отходы зачистки оборудования стадии очистки дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера, кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорида мономера, кубовый остаток при ректификации винилиденхлорида-сырца (л. 80);
— жидкие отходы абсорбции и нейтрализации абгазов хлорирования и гидролиза при производстве дихлорангидрина терефталевой кислоты, содержащие преимущественно трихлорметан (л. 82);
— отходы высокотемпературного органического теплоносителя на основе дифенилового эфира и бифенила, содержащие продукты их разложения (л. 92);
— отходы конденсаторов с трихлордифенилом, отходы конденсаторов с пентахлордифенилом, отходы трансформаторов с пентахлордифенилом, отходы масел трансформаторов, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы, отходы масел трансформаторов, содержащих полихлорированные дифенилы и трихлорбензол, отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы (л. 93);
— конденсаторы силовые косинусные, содержащие дибромэтан, утратившие потребительские свойства, кубовый остаток при регенерации отработанных галогенсодержащих растворителей, содержащий тетрахлорметан и трихлорметан (л. 94);
— отходы технических испытаний поливинилхлорида эмульсионного, содержащие пластификатор на основе фталатов (л. 103).
Также на установке высокотемпературного обезвреживания ПТК планируется обезвреживать отходы сернокислотной очистки минеральных масел (гудрон кислый, отход 2-го класса опасности л. 79). В то же время учеными НИИ химии Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского разработана высокоэффективная технология по утилизации кислых гудронов, которая защищена двумя патентами Российской Федерации. В результате управляемого тонкопленочного крекинга получается котельное топливо и кокс, а неорганическая часть (серная кислота) — перерабатывается в гипс. Таким образом, несколько миллионов тонн кислых гудронов, накопленных в регионах Поволжья, являющихся потенциальным сырьем для получения ликвидных товарных продуктов, планируется сжигать на установках высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО», что так же экономически целесообразно, как «топить ассигнациями».
В проекте «Технических решений» не представлена в полном объеме информация о количестве и степени опасности для окружающей среды золошлаковых отходов, образующихся в процессе работы установок высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО».
В проекте «Технических решений» отсутствуют ссылки на Стокгольмскую Конвенцию о стойких органических загрязнителях (СОЗ), некоторые из которых планируется «обезвреживать» на установках высокотемпературного обезвреживания ПТК ФГУП «РосРАО», а также Директиву Европейского союза 2000/76 «О сжигании отходов».
г. Киров, 18.10.2019.