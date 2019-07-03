Москва, 4 июля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Непрекращающиеся скандалы вокруг Высшей аттестационной комиссии вызывают у Клуба «1 июля» всё большую озабоченность и заставляют нас ещё раз высказаться по этой теме. Клуб «1 июля» поддерживает позицию руководства РАН и его готовность взять на себя ответственность за возвращение ВАК в состояние, приличествующее высшему аттестационному органу страны.

Андрей Ю. Вуколов Часы на здании Президиума РАН

Для этого необходимы простые, но решительные действия:

— возвращение ВАК независимого статуса при обеспечении для РАН экспертного контроля за её работой;

— назначение председателем Комиссии вице-президента РАН;

— прекращение делегирования функций ВАК ряду вузов;

— отмена введенных под надуманными предлогами бюрократических рогаток и ограничений на участие ведущих ученых в процессе присвоения ученых степеней.

Скандальное поведение В.М. Филиппова, занявшего в третий раз подряд кресло председателя ВАК, переходит все границы приличий и научной этики. Сначала демонстративно игнорировались официальные предложения РАН относительно нового состава Комиссии; теперь мы сталкиваемся с недопуском компетентных представителей Академии на обсуждение конкретных диссертаций и, наконец, с предложением решать вопросы научной аттестации через суд. Во времена Джордано Бруно и Галилео Галилея такая практика была распространена, но в современном мире предложение устанавливать научную истину в судебном присутствии является оскорбительным по отношению как к науке, так и к праву.

Руководство ВАК открыто и демонстративно встало на сторону фальсификаторов научных степеней, отказавшись даже ознакомиться с объективной информацией и неопровержимыми доказательствами такой фальсификации. Более того, президиум ВАК по предложению своего председателя послушно принял решение, делающее невозможным учет полноты имеющейся информации, а значит, и серьезное рассмотрение доказательств фальсификации и в будущем, фактически приглашая диссероделов расширять свою деятельность.

Стиль руководства председателя ВАК, не отвечающего за свои слова и перекрывающего источники неугодной ему информации, совершенно неприемлем для уважающего себя научного сообщества. Решения нынешней ВАК позорят российскую науку в глазах всего мира. Они оскорбительны для всех обладателей отечественных ученых степеней, получивших их честно и заслужено: факт наличия российской ученой степени уже сейчас не позволяет отличить честного ученого от жулика, получившего свою степень обманом. Действия ВАК окончательно разваливают систему научной аттестации в России.

Клуб «1 июля» поддерживает предложение президента РАН и призывает правительство РФ принять решение о возвращении ВАК статуса надведомственной организации, подчиненной непосредственно главе правительства, а на оперативном уровне опирающейся на экспертизу РАН — главной экспертной организации РФ.

Система научной аттестации задает стандарты научной этики, качества и надежности научных исследований. Она является одним из ключей к решению задач восстановления отечественной науки, технологий, научного и инженерного образования. Поэтому компетентность, объективность и неангажированность руководства этой системы не должна вызывать сомнений у научного сообщества.

Клуб «1 июля»