Москва, 26 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Стенограмма выступления учителя Яренской школы Ирины Александровны Нероновой на митинге «Против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес» в селе Яренск Ленского района Архангельской области 22 сентября 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

* * *

Мы не раз уже наблюдали, что технопарк и законность — понятия несовместимые. И происходящие в нашем районе ремонты — очередное тому подтверждение.

Из заявления группы «Чистый Яренск» в прокуратуру «Ремонтные работы в бюджетных образовательных учреждениях должны производиться только на конкурсной основе. Но на официальном сайте Администрации района на портале «Закупки» не было размещено ни одного конкурса на проведение работ».

Работы ведутся незаконно, и непонятна детская радость Главы Ленского района, который сказал:

«Всё в Яренске и районе строится, ремонтируется за счёт бюджета Москвы. Нам всё сделает инвестор, в том числе смету, ремонт, дороги, и подарит району».

Мы понимаем, что весь этот ремонт — «бусы», за которые хотят купить население района в обмен на захоронение московского мусора в Шиесских болотах.

Глава района продаёт нас, не спрашивая нашего мнения. А мы говорим: «Родиной не торгуем!».

Господин Торков продаёт нас и в июле заставил участвовать в этом директоров школ, которых обязал принять помощь инвестора, обязал предоставить помещения для ремонта. Директорам было сказано: согласятся они или нет — ремонт проводиться всё равно будет!

Всеми неправдами ремонт начали делать. Представители инвестора обещали закончить его к 25 августа «под ключ».

Все мы были свидетелями того, как этот ремонт проводился. Вся мебель в некоторых учреждениях была выброшена под дождь, новые пластиковые окна и двери были заменены. Здания от нескольких дней до двух недель оставались без крыши, дождь лил внутрь зданий, сырые стены не были высушены, ремонт шёл при таких стенах.

Два месяца район, кроме Урдомы, представлял зону разрухи. К ремонту привлекались и привлекаются неквалифицированные рабочие, поэтому они не по разу выполняют одни и те же работы, так как делают некачественно.

К указанной инвестором дате 25 августа ремонт в школах не был завершён. Ко 2 сентября тоже. В ряде школ не было воды, не работала канализация, отопление. Но 2 сентября школы принимали ребят.

Сегодня 22 сентября, а в школах до сих пор устраняются неполадки. За такую «готовность» школ в былые годы директора понесли бы наказание. Но к технопарку, то бишь правительству Москвы, применимы двойные стандарты. 1 сентября мы так и не дождались обещанного мнения президента относительно Шиеса. Решение перенесено на конец месяца. Дают технопарку время убрать свои косяки?

Весь район был в недоумении, когда нанятые мусорщиками рабочие покрасили гнилой забор вокруг территории бывшего ПТУ. Это что же за рог изобилия? Народные деньги, деньги, которые поступают в Москву в виде налогов из разграбленных регионов и которые мы в обычной жизни не видим, разбазариваются направо и налево десятками, а может, сотнями тысяч и даже миллионами рублей? И проверить это невозможно, потому что ремонтные работы ведутся незаконно. На вопрос группы «Чистый Яренск» о том, кто будет отвечать за целесообразность потраченных средств, господин Торков ответа не дал. Глава, который игнорирует мнение населения района, должен уйти в отставку!

Если в школах района, даже при наличии недоделок, занятия начались 2 сентября, то не все детские сады приняли детей в этот день. И хотя сейчас детишки посещают дошкольные учреждения, ремонтные работы продолжаются, так как, повторюсь, проводят их в основном неквалифицированные рабочие.

Ремонт учреждений культуры в некоторых случаях забуксовал на начальных этапах. Не работают библиотеки, дома культуры.

И ещё один момент мне бы хотелось осветить. Руководители ремонтных учреждений видели ли паспорта рабочих? Прошли ли эти рабочие медосмотр? Есть ли у них справки об отсутствии судимости? Ведь работают они в детских учреждениях! До этого вопиюще беззаконного ремонта строители, которые выигрывали тендер на проведение ремонтных работ в детских учреждениях, должны были представить справки об отсутствии судимости. А рабочие, неизвестно откуда приехавшие, пили алкогольные напитки на территории детских учреждений, курили и курят рядом с учреждениями, спали в помещениях детских учреждений.

2 сентября господин Торков поблагодарил правительство Москвы за проведённые ремонтные работы, забыв поздравить школьников с Днём знаний. Обновлённые классы, чудесные детские площадки.

Эйфория пройдёт, если у кого она и была. До людей, кто рад этим ремонтным работам, дойдёт, что всё это делается только ради того, чтобы продвинуть полигон на Шиесе.

Померкнет радость от обновлённых классов и чудесных площадок, потому что цена этому не заявленные 1 млрд 300 млн рублей. Цена этому наша жизнь и здоровье, жизнь и здоровье наших детей и внуков. Лицемерное московское правительство, глава нашего района заботятся не о нас, не о наших детях и внуках.

И мы требуем от президента России признать законным требование жителей района, области закрыть стройку на Шиесе, привлечь к ответственности правительство Москвы, губернатора Орлова, главу района Торкова, которые нарушают Конституцию, подвергают угрозе экоцида население Севера.

А от прокуратуры области и района требуем провести «прокурорскую проверку законности проводимых ремонтных и строительных работ в Ленском районе с установлением заказчика, подрядчика и субподрядчика и источника финансирования ремонтных работ» (из заявления группы «Чистый Яренск» в прокуратуру).

Я думаю, все, кто нарушает закон, должны быть привлечены к ответственности. Преступников к ответу!