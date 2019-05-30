Москва, 30 мая, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) произвела очередную ротацию своих членов. Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние годы. В результате ротации из ее состава оказались выведены и участники борющегося с торговлей диссертациями сообщества Диссернет, и выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные со смешением науки с политикой, проявившемся в дискуссии о диссертации В.Р. Мединского.

Еще хуже то, что вопреки действующему положению о ВАК почти два десятка её членов, включая председателя и одного из его заместителей, были назначены на третий срок. Таким образом, ВАК сформирована с существенным и очевидным нарушением действующих норм, а значит все его решения впоследствии будут иметь сомнительную правомочность. Этот факт ставит под угрозу всю систему научной аттестации в России.

При формировании ВАК были в очередной раз проигнорированы рекомендации Российской академии наук. Из почти 140 человек, рекомендованных РАН, в состав ВАК включен только 21, причем только шесть из них были рекомендованы Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований; ряд членов, рекомендованных РАН к переутверждению, из состава ВАК были выведены. Разумеется, этот очередной акт торжества чиновников над учеными не способствует улучшению качества работы ВАК, и сейчас весьма далекой от совершенства.

Проводимая ВАК в последние годы бюрократическая имитация антикоррупционной деятельности и наложение безумных ограничений под предлогом недопущения конфликта интересов уже сделала практически невозможным участие в аттестационном процессе многих ведущих ученых. При этом качество диссертационных работ в стране продолжает падать. Свой вклад в деградацию и потерю ценности научных степеней вносит и разрушение единой системы аттестации, связанное с передачей права их присвоения учебным заведениям, из которых лишь единицы в состоянии обеспечить проведение защит на должном уровне.

Клуб «1 июля» считает, что действия руководства ВАК не должны пройти незамеченными. Научная аттестация важна для организации науки в России, и она должна служить интересам науки, а не бюрократии. Клуб продолжает настаивать, что необходим возврат контроля над ВАК научному сообществу. Мы считаем, что Российской академии наук как главной экспертной организации страны должна быть передана вся полнота отвественности за качество диссертаций в рамках ВАК. РАН должна полностью реорганизовать работу ВАК и в дальнейшем осуществлять эффективный контроль над ней.

Клуб «1 июля»