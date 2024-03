Андрей Шапран

Профессиональный фотограф, член Союза Фотохудожников России с 2002 года. Фотографии опубликованы на личном сайте <a href=http://shapran.photoshelter.com target=_blank > shapran.photoshelter.com </a> На протяжении последнего десятилетия работает над проектами: «Крайние Земли» - серии фотографий «Южные Курилы: люди на краю земли» (2005-2006, 2010, 2017-2018гг), «Камчатка. Кочевники» (2007г), «Чукотка. Зверобои» (2008г), экспедиция в Якутию (сентябрь-октябрь 2012 г), на Ямал (ноябрь 2012г), Норильск, Дудинка, Таймыр (октябрь – декабрь 2014г), экспедиция на Чукотку (август-декабрь 2015 и сентябрь 2016г - март 2017г); Фотопроект «Манеж» - серия фотографий о новосибирском ипподроме (2009-2012, 2019 гг); Участие в фотопроекте «21 век. Мой Тихий океан» (агентство РИА Новости, Москва. 2012 г. Сингапур); Фотопроект «АЗИЯ» (фото экспедиции в Малайзию, в Сингапур и на Филиппины, январь-апрель 2013г, Индия 2014г, 2016г); Фотопроект «Сибирская глубинка» (2013-14, 2017 гг). Участник и призер многочисленных региональных, российских и международных фотоконкурсов и фестивалей, проходивших в Росси и за рубежом – в том числе: 3d prize in the Arctic Biodiversity Through the Lens PhotographyCompetition 2018; 1-е место в номинации «Серия фотографий» в конкурсе «В сердце изображения», организованном компанией Nikon (Mосква, 2016г); Шорт-лист на конкурсе New East Photo Prize (Великобритания, Лондон,2016г); «Золотое перо России» - премия Союза журналистов России (г.Москва, 2013г), «Журналист Сибири» 2013; Гран при, 1-е место, «Лучшая серия» и «Фотограф года» на фотоконкурсе «Полярная Сова» (Норильск, 2012 г); Победитель на фотоконкурсе «Professional photographer» в номинации «Портрет» Великобритания, 2011г; 1-е место на Европейском фотоконкурс ОБСЕ г. Вена, Австрия 2008 г; Лучший репортаж месяца на страницах российского журнала «National Geographic» (г. Москва 2006 г); Гран-при фотоконкурса «Сибирское биеннале» (г.Новосибирск, 2002 г) и др. Публиковался в National Geographic, FRONT.PHOTO, LES.Media, Bird in flight, ИА REGNUM, «Newsweek», «Русский Репортер», «Огонек», международный и российский «ГЕО»