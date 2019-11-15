Коренное население чукотского города Анадырь исторически промышляет рыболовством благодаря выходу к водам Беренгова моря. Прямо на входе на побережье можно увидеть настоящую чукотскую ярангу, покрытую продымленными оленьими шкурами. Но вход закрыт, хозяйка уже на побережье. Для местных рыбаков настоящая рыбалка начинается с самого утра — с четырех-пяти часов.

Андрей Шапран ИА REGNUM Коренное население чукотского города Анадырь исторически промышляет рыболовством

Андрей Шапран ИА REGNUM Для местных рыбаков настоящая рыбалка начинается с самого утра

Андрей Шапран ИА REGNUM Для местных рыбаков настоящая рыбалка начинается с самого утра

Андрей Шапран ИА REGNUM Для местных рыбаков настоящая рыбалка начинается с самого утра

Иду по побережью от одной одинокой фигуры у сетки к другой. Ищу своего «героя». Ответ от пожилого мужчины: «Какой я герой? Простой труженик».

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу режут острыми ножами на куски, сбрасывают в пластиковые ведра и относят на корм местным чайкам, размерами похожим на пингвинов

Андрей Шапран ИА REGNUM Все участки на побережье поделены между жителями совхоза — коренными чукчами

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбалка в Анадыре -000

Андрей Шапран ИА REGNUM В лучший сезон, если трудиться днем и ночью, наловить рыбы и насолить красной икры можно много

Некоторое время спустя мы с местным рыбаком пьем горячий чай на деревянной веранде и болтаем о жизни: рыбалки почти никакой — поплавки на сетке как-будто намертво приросли к воде. Мой «герой» время от времени поглядывает на выставленную сеть с одной стороны, с другой — со стороны залива, утюжит морскую поверхность нерпа. Человек и нерпа ждут одного — прихода рыбы. Но ее нет или почти нет. Единичные хвосты, попадающиеся в сеть в это время года — это почти ничто по чукотским промысловым меркам.

Андрей Шапран ИА REGNUM Здесь мощное течение – это место, где Анадырь встречается с холодными водами Берингова моря

Андрей Шапран ИА REGNUM Нерпа тоже охотится на рыбу, соревнуясь с рыбаками

Все участки на побережье поделены между жителями совхоза — коренными чукчами. Только у них одних есть право на беспрепятственный лов в сезон. Для всех остальных — право на покупку лицензии (выловленную рыбу считают поштучно) и строго отведенные места, а любое нарушение карается штрафом. Инспекция и пограничники эти места проверяют регулярно.

Андрей Шапран ИА REGNUM Спуск к побережью

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыба в Анадыре ловится практически круглосуточно

Андрей Шапран ИА REGNUM Наловить рыбы и насолить красной икры можно много, и потому для многих рыбаков эта пора в году самая горячая

В лучший сезон, если трудиться днем и ночью, наловить рыбы и насолить красной икры можно много, и потому для бывших колхозников — эта пора в году самая горячая. Но год на год, конечно, не приходится.

Все ждут хода кеты — ловят, потрошат, разделывают, солят икру. Рыбу режут острыми ножами на куски, сбрасывают в пластиковые ведра и относят на корм местным чайкам, размерами похожим на пингвинов. Зрелище потрясающее для материкового человека — красная рыба, лосось, в неимоверном количестве уходит на корм хищным птицам. Спрашиваю — почему выбрасываете, не солите, не морозите? Каждый признается — икра нужна, а рыба в таком количестве — нет, вот и кормят бесполезных птиц.

Андрей Шапран ИА REGNUM Чайки здесь питаются плотно

Андрей Шапран ИА REGNUM Наловить рыбы и насолить красной икры можно много, и потому для многих рыбаков эта пора в году самая горячая

Весь берег к обеду усыпан рыбаками. В море — поплавки-бутылки и непосредственно сами рыбаки — мужчины и женщины. Высокие рыбацкие костюмы на каждом.

Андрей Шапран ИА REGNUM Высокие рыбацкие костюмы на каждом рыбаке

Самое примечательное место — справа от пассажирского пирса: круглосуточная бригада привезла и выставила сразу четыре эмалированных ванны. В каждую ведрами наносится морская вода, а выловленная рыба, фактически свежая, моментально погружается в эту «посуду». Несколько часов к ряду, и одна за другой ванны наполняются «серебром». И только эти рыбаки, кажется, на всем побережье используют выловленную в море рыбу подчистую, не скармливая птицам.

Андрей Шапран ИА REGNUM В каждую ванну ведрами наносится морская вода, а выловленная рыба, фактически свежая, моментально погружается в эту «посуду»

Андрей Шапран ИА REGNUM В каждую ванну ведрами наносится морская вода, а выловленная рыба, фактически свежая, моментально погружается в эту «посуду»

Андрей Шапран ИА REGNUM Столы для разделки стоят прямо на побережье

Здесь же выставлены палатки на невысоком проветриваемом берегу. Холодная вода уже не прогревается. У рыбаков стынут пальцы, и с наступлением сумерек тут же разводится костер, греется вода в чайнике. Два рыбака — две снасти. Но у одного резиновая лодка, которая позволяет чуть не вдвое дальше выставлять сетку и проверять ее. И там же менее удачливый собрат, который раз за разом заходит в стылую вечерню воду, поднимает пластиковую бутылку-поплавок, и ни с чем возвращается на берег.

Андрей Шапран ИА REGNUM С наступлением сумерек тут же разводится костер, греется вода в чайнике

Андрей Шапран ИА REGNUM С наступлением сумерек тут же разводится костер, греется вода в чайнике

Андрей Шапран ИА REGNUM Посуда с морской водой, при хорошем лове, быстро заполняется «серебром»

Андрей Шапран ИА REGNUM Посуда с морской водой, при хорошем лове, быстро заполняется «серебром»

«У него лодка» — кивает рыбак в сторону человеческой фигуры в сумерках, почти на линии горизонта. Я понимающе киваю головой. Лодка — это преимущество в здешних условиях неоспоримое. Может быть, не совсем поворотливое, и скорость проверки отличается от той, что есть у человека, который своими ногами меряет глубину. Но человек на лодке говорит: берег здесь каменистый, камни скользкие и ходить не всегда безопасно.

Андрей Шапран ИА REGNUM Лодка – преимущество в здешних условиях неоспоримое

Андрей Шапран ИА REGNUM Лодка – преимущество в здешних условиях неоспоримое

Андрей Шапран ИА REGNUM Берег здесь каменистый, камни скользкие и ходить не всегда безопасно

Кроме того, здесь мощное течение — это место, где Анадырь встречается с холодными водами Берингова моря. По этой причине и рыба ловится практически круглосуточно.

Валерия я знаю с первой своей поездки на Чукотку в 2008 году — я снимал и его самого, и свадьбу его старшей дочери. Валерию в тот день исполнился 61 год. С детства он на побережье. По нему вся округа определяет, какой будет день и какой будет рыбалка. Но сегодня в семь утра он сворачивает свои сети, и просит соседа помочь дотащить их до контейнеров, что наверху. Рыбу Валерий не ест принципиально, потому что, как говорит, «видит, как и чем она болеет и как устроена». С икрой точно такая же история — не солит, а только продает сырец из свежевыпотрошенной рыбы. Саму же рыбу, удачно зашедшую в его сети, отдает менее удачливой соседке по побережью и соседу Толику — за просто так, но уже без икры. С рыбой возиться ему неохота. Цена же за килограмм сырца красной икры на восточном побережье Чукотки второй год в рыбный сезон неизменна — 500 рублей.

Андрей Шапран ИА REGNUM Икру Валерий не солит, а только продает сырец из свежевыпотрошенной рыбы

Андрей Шапран ИА REGNUM Икру Валерий не солит, а только продает сырец из свежевыпотрошенной рыбы

Андрей Шапран ИА REGNUM Икру Валерий не солит, а только продает сырец из свежевыпотрошенной рыбы

В конце осени — начале зимы уже за соленую и приготовленную кустарным способом икру будут просить ровно в три раза больше. И потому у оптовых закупщиков сырца такие труженики как Валерий — на вес золота: закупщики сами приезжают на берег, взвешивают пакеты с икрой, аккуратно рассчитываются и уезжают.

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу потрошат, икру солят или продают сырец

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу потрошат, икру солят или продают сырец

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу потрошат, икру солят или продают сырец

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу потрошат и разделывают свежую, на побережье

Андрей Шапран ИА REGNUM Рыбу потрошат и разделывают свежую, на побережье

Человек и нерпа соревнуются — кто быстрее доберется до сети. Свою рыбину рыбак вырывает «буквально из когтей животного» — показывает прокусанный хребет кеты и поцарапанную серебристую спину.

Андрей Шапран ИА REGNUM Ванна для рыбы на побережье