На мысе Кожевникова, всего в каких-то 400−500 метрах от жилого чукотского поселка Рыркайпий, чуть более десяти лет назад образовалось уникальное лежбище тихоокеанских моржей. Оно считается едва ли на самым крупным на Чукотке. Аналогичные моржовые лежбища есть в соседнем Ванкареме (национальный чукотский поселок на востоке от Рыркайпия — примерно в 600 километрах) и на острове Колючине.

Андрей Шапран ИА REGNUM Семейство моржей крепко спало на берегу. Застигнутое врасплох, уже через пару минут оказалось в воде. Пугливые и осторожные животные никогда к себе близко не подпустят

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент лежбища моржей на мысе Кожевникова

Андрей Шапран ИА REGNUM Обойдя лежбище стороной, появляется прекрасная возможность для наблюдения за животными с самой высокой точки на мысе Кожевникова

Моржи в этих местах проходили всегда. На Чукотке про них так и говорят — «проходящие моржи». Рассказывают, в начале прошлого века у местных охотников-морзверобоев чукчей и эскимосов на мысе, который в то время назывался никак иначе, как «моржовый затор», существовал постоянный наблюдательный пост, и если какое-либо иностранное или отечественное судно появлялось на горизонте, в море тут же выходил вельбот, и случайных пришельцев просили обойти мыс и лежбище стороной, чтобы не напугать диких миролюбивых животных. От их присутствия зависела жизнь двух десятков семей, живущих в ярангах тут же, на побережье.

Андрей Шапран ИА REGNUM В сумерках моржи ориентируются гораздо хуже, беспокойные и осторожные, они чрезвычайно долго «укладываются» спать, время от времени выясняя отношения с собратьями при помощи своих клыков

Андрей Шапран ИА REGNUM В сумерках моржи ориентируются гораздо хуже, беспокойные и осторожные, они чрезвычайно долго «укладываются» спать, время от времени выясняя отношения с собратьями при помощи своих клыков

Но прошли годы, и ситуация с моржами в районе Рыркайпия, а теперь уже — мыса Кожевникова (бывший «моржовый затор»), изменилась кардинально: моржи полностью исчезли из этих мест. Массовый исход животных постоянные жители связывают с пришедшими на Север строительством, военными и взлетной полосой в районе соседнего мыса Шмидта — военные и гражданские самолеты делали свои «взлет-посадку» прямо над мысом Кожевникова. И какому живому существу такое соседство понравится?

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама села Рыркайпий на закате

На восточном побережье, в районах более теплых и не арктических, там, где на протяжении столетий присутствовали промысловые охотники на морского зверя, старые охотники рассказывали, что в период прохода морских животных в местах поселений не топили печи, избегали возникновения всякого шума. Успех на охоте и наличие еды напрямую было связано с присутствием моржей. Точно так же и здесь, с той лишь разницей, что морской охотой местные жители заниматься давно уже перестали, живут за счет оленеводства и продуктами из местных магазинов.

Андрей Шапран ИА REGNUM Обойдя лежбище стороной, появляется прекрасная возможность для наблюдения за животными с самой высокой точки на мысе Кожевникова

Андрей Шапран ИА REGNUM Жилой национальный поселок Рыркайпий и мыс Кожевникова с высоты птичьего полета

В Рыркайпии десять лет назад ситуация за несколько суток изменилась с точностью до наоборот: на мыс и галечную косу, соединяющую его с «материковой» частью Чукотки, высадился семидесятитысячный десант моржей. Местные жители об этом периоде вспоминают как о чуде: на странных морских существ ходили смотреть семьями и поодиночке, моржи допускали человеческих незнакомцев до своих тел, позировали перед объективами непрофессиональных фотокамер.

Андрей Шапран ИА REGNUM Подойти незамеченным к лежбищу практически невозможно – моржи осторожные и при малейшей кажущейся опасности моментально «скатываются» с лежбища в море

Андрей Шапран ИА REGNUM Основную часть времени моржи находятся в море – относительно безопасно и место, где животные могут найти пропитание. Отдых на суше – необходимая часть на пути миграции

Первые моржи выходили прямо к пирсу на окраине поселка. Вся коса была забита моржами в первый год.

Андрей Шапран ИА REGNUM Безмятежный сон на лежбище

В первый год прихода моржей на лежбище на мыс Кожевникова подходить к моржам на косе и «общаться» с ними можно было беспрепятственно, животные были непуганые. Сегодня свидетелем такой ситуации мы не станем. Происходит массовый уход моржей с лежбища из-за подошедших внезапно людей, в спешке моржи начинают давить друг друга, и это связано с присутствием людей. Погибают, как правило, самые беззащитные — моржата.

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент лежбища моржей на мысе Кожевникова

В целом моржей можно наблюдать в своей среде обитания, но суша — не то пространство, где они чувствуют себя безопасно и комфортно. Очевидно, по этой причине животные так плотно жмутся друг к другу на лежбище, и гогот стоит над лежбищем на протяжении всего периода их пребывания, независимо от времени суток — день это или ночь. Полкилометра отделяет лежбище от домов на окраине Рыркайпия. И каждую ночь гогот огромного стада моржей стоит над всем этим побережьем.

Андрей Шапран ИА REGNUM Основную часть времени моржи находятся в море – относительно безопасно и место, где животные могут найти пропитание. Отдых на суше – необходимая часть на пути миграции

Моржи приходят на два — три месяца: с конца августа до начале октября. По всей видимости, эта ситуация стала возможной из-за активного таяния льда на северном побережье Чукотки. Льдин, на которых прежде отдыхали моржи, не стало, или лед стал уходить очень далеко от традиционного пути их миграции. С другой стороны — со Шмидта ушли военные, которые в советский период активно строились, летали и шумели. Шмидт находится в нескольких километрах от мыса Кожевникова, но военные самолеты, которые регулярно заходили на посадку на взлетную полосу на мысе Шмидта, пролетали как раз над мысом Кожевникова. Кроме того, для советского периода было естественным, что военный городок в этих местах строился без учета присутствия моржей и дикой природы в целом.

Андрей Шапран ИА REGNUM Окрестности села Рыркайпий и мыса Кожевникова благоустройством не отличаются. Море наступает на эту территорию, забирая с собой весь тот хлам, который остается после ухода людей. Часть строительного мусора оседает на дне, часть окажется в районе мыса Кожевникова

Андрей Шапран ИА REGNUM Окрестности села Рыркайпий и мыса Кожевникова благоустройством не отличаются. Часть строительного мусора оседает в море, часть окажется в районе мыса Кожевникова и будет представлять угрозу для животных

Другая проблема взаимоотношений в условиях дикой и полудикой природы связана с присутствием одичавших или брошенных собак на Рыркайпии. Людей стало мало, а собак из-за присутствия моржей становится как раз наоборот, много. Большинство из них — одичавшие животные. И проблема их присутствия на косе в районе обитания моржей решается, к сожалению, чаще всего только путем отстрела. В некоторых случаях патрульным удается выгнать собак с косы, но голодные животные возвращаются в те места, где всегда можно найти еду. В поселке, в связи с отъездом местных жителей в более благополучные районы, резко сократилось и количество помоек, а значит, и пропитания. И только за счет разлагающихся трупов моржей собакам удается выжить и пережить суровую зиму.

Андрей Шапран ИА REGNUM Территория моржей привлекает голодных бродячих собак

Андрей Шапран ИА REGNUM Труп погибшего моржа основательно раздуло. Каждый год после ухода животных местными волонтерами проводится подсчет погибших животных. Какие-то тела остаются на побережье, какие-то замывает галькой, какие-то уносятся волнами и морским течением

За сезон на лежбище гибнет около сотни — двухсот моржей, и это преимущественно детеныши. Но взрослые особи также гибнут, и такие крайние ситуации бывают тогда, когда моржи поднимаются высоко на скалы — на высоту до сотни метров, а сверху к ним приходит белый медведь, моржи начинают «сыпаться» вниз, на побережье, и в этой давке в такие моменты гибнут и взрослые моржи, и их детеныши. Но чаще всего моржей пугает не взрослый белый медведь, а молодые и любопытные медвежата.

Андрей Шапран ИА REGNUM Труп погибшего моржа основательно раздуло. Каждый год после ухода животных местными волонтерами проводится подсчет погибших животных. Какие-то тела остаются на побережье, какие-то замывает галькой, какие-то уносятся волнами и морским течением

Андрей Шапран ИА REGNUM Тела погибших моржей лежат вдоль галечной косы, соединяющей материковую часть с мысом Кожевникова

Моржи всегда очень осторожные и передвигаются, как правило, в направлении от поселка, ближе к скалам. Снизу из воды подходят новые и новые моржи, и начинают подталкивать поднявшихся прежде них. А на высоте ощущение безопасности совершенно иное.

Андрей Шапран ИА REGNUM Моржи прекрасно чувствуют себя в воде во время любого шторма

Андрей Шапран ИА REGNUM

В Рыркайпии почти одновременно с приходом моржей был образован «моржовый патруль» из волонтеров-добровольцев. Деятельность патруля связана с охраной лежбища и моржей от постороннего человеческого присутствия: исчезнут моржи — с территории исчезнут и белые медведи, и жизнь станет однообразной и невыразительной — так думают некоторые местные жители села Рыркайпий.

Андрей Шапран ИА REGNUM Моржи прекрасно чувствуют себя в воде во время любого шторма

Андрей Шапран ИА REGNUM Руководитель «Моржового патруля» в селе Рыркайпий – Татьяна Миненко

Здесь принято считать, что отечественные моржи в районе Крайнего Севера в значительной степени отличаются от их собратьев в дикой природе за рубежом: животные, к примеру, в Канаде, хотя и живущие не в неволе, больше похожи на домашних питомцев. На Чукотке нет таких животных, и свидетелем таких ситуаций никогда не станешь.

Лед, который не таял у побережья в прежние годы, сегодня полностью исчез в этой арктической зоне, был еще одним «прикрытием» и зоной отдыха для моржей. Кто-то связывает эти процессы с «глобальным потеплением», кто-то утверждает, что в 80-е годы прошлого столетия происходили точно такие же «изменения» в природе: лед уходил от побережья, но тогда никто процесс таяния льдов не связывал с воздействием человека на окружающий мир.

Андрей Шапран ИА REGNUM Картина неизвестного художника в одном из жилых помещений в селе Рыркайпий

Андрей Шапран ИА REGNUM Выступление местного танцевального ансамбля «Рырка» (в переводе с чукотского – морж) на праздничном концерте в Доме культуры села Рыркайпий

Андрей Шапран ИА REGNUM Дети в костюмах нерп состязаются на скорость, кто быстрее по-пластунски преодолеет дистанцию

Андрей Шапран ИА REGNUM Азартные болельщики

Последние несколько лет местные жители наблюдают точно такую картину. Но в любой момент лед снова может появиться у берегов Чукотки, и тогда моржи исчезнут за линией горизонта и снова переберутся на свои льдины.