Алексей Ретеюм

Автор

Родился на прииске Перевоз Бодайбинского района Иркутской области 22 августа 1941 года. Учился на географическом и биологическом факультетах МГУ имени М.В.Ломоносова. Доктор географических наук. Профессор географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Принимал участие в изучении и прогнозировании последствий строительства гидротехнических сооружений, а также освоения месторождений нефти и газа. Обосновал теорию нуклеарных систем как сгустков вещества и энергии, объединяющих в одно целое разнокачественные тела и поля, например, атомы, клетки организмов, консорции, Землю, Солнечную систему, Галактику и т.д. Развивает концепцию Менделеева-Ярковского о трансводородном элементе ньютонии (эфире), потоки которого обеспечивают, в частности, рост Земли со времен палеозоя и взаимодействие планет со звездой Солнце. Установил существование восьмиричной периодичности, включающей 22-летние (цикл Хейла), 178-летние, 1430-летние, 11400-летние (цикл голоцена), 91000-летние (цикл Миланковича) и др. циклы. Обобщил факты, свидетельствующие об эффектах синтеза химических элементов в ядре Земли и дегазации глубинного водорода как причины современных изменений окружающей среды, включая потепление климата, истончение озонового слоя, повышение уровня Мирового океана, усиление сейсмической активности и другие процессы. Объяснил диссимметрию «Север-Юг» Земли и Солнца обращением гигантского Юпитера по наклонной орбите с ближайшей к ним точкой перигелия. Показал, что вспышки сверхновых звезд, судя по реакции высокогорных долгоживущих деревьев, оказывают влияние на биосферу, а их галактические космические лучи способны разрушать Х-хромосомы человека, значительно уменьшая рождаемость девочек и повышая смертность женщин в условиях высоких широт. Обнаружил связь Великого Суматринского землетрясения 2004 г. с ударом сверхсветовой волны от взрыва магнетара SGR-1806-20 из созвездия Стрельца. Предложил комплекс относительных социально-экономических и экологических показателей для оценки устойчивости развития страны и регионов. Ввел термин «оценка воздействия на окружающую среду», впоследствии принятый официально. Лауреат премии Ленинского комсомола, награжден золотой медалью Н. Н. Семенова Русским географическим обществом.