Аннотация

Константин Федорович Юон. Новая планета. 1921

Науке потребовался почти век, чтобы принять гениальный результат Милутина Миланковича, согласно которому в режиме атмосферы Земли происходят перестройки продолжительностью в десятки тысяч лет, порожденные вариациями орбиты. Доказать зависимость климата от астрономического фактора в короткие времена до сих пор не удавалось, хотя обнаружены соответствующие свидетельства, например, следы отклика на цикл Швабе первобытных лесов возрастом около 290 млн лет. Проблема в том, что не известен механизм, который бы мог обеспечить превращение в мощный климатообразующий импульс скромной по величине разницы в полном излучении звезды между годами больших солнечных максимумов и минимумов, измеряемой всего 0,5−0,7%. Как показано ниже, реальная причина глобальных изменений окружающей среды — не колебания солнечной радиации, не деятельность человека разумного, и реальные её следствия — не просто нарушение установившегося режима воздушной оболочки. Речь идет о движении масс всей Солнечной системы и возмущении целого тела планеты.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии 19 марта 2021 г. Не проявлял активности 6 тыс. лет

Введение

В середине ноября 2021 года на Северном морском пути тяжелые льды остановили движение 24 судов. Такая обстановка возникла впервые за много лет. Спутниковые снимки говорят о том, что первые признаки сдвига сезонных сроков на акватории Восточно-Сибирского моря появились еще в июне (Рис. 1). Это событие, произошедшее на фоне длительного потепления, — одна из серии аномалий, наблюдаемых в Арктике и Субарктике, которые требуют четкого физического объяснения.

Источник: по даннымNational Snow & Ice Data Center (NSIDC) университета Колорадо, США.

Прежде всего имеются в виду факты ускоренного таяния льдов. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 20 лет назад полагала, что «потепление в Арктике так же велико, как в любой другой части мира, о чём свидетельствуют ежедневные максимальные и минимальные температуры». В последнее время потепление на высоких широтах предлагается считать эффектом обратной связи, поддерживаемой за счет снижения альбедо земной поверхности и увеличения площади открытой воды. Особая чувствительность природы Севера не подлежит сомнению, однако вопрос заключается в географическом положении источника энергии. Гипотеза поступления тепла с юга поддается проверке.

Рассмотрим ход температуры приземного слоя воздуха у Северного полюса (Рис. 2).

Рис. 2. Температура воздуха в январе на широтах 80-90° с.ш. Показан линейный тренд

Источник: расчетподанным Earth System Research Laboratories (ESRL).

Как видим, потепление происходит при морозной погоде в условиях полярной ночи, причем тогда, когда площадь льдов мало изменилась.

Характер теплообмена Арктики хорошо отражает направление и скорость меридионального ветра. Имеющиеся данные (Рис. 3) указывают на преобладание северного переноса воздуха в тропосфере пограничного субарктического пояса; иначе говоря, Арктика изолируется от окружающего пространства.

Рис. 3. Меридиональный ветер на широтах 60-65° с.ш. Показан линейный тренд

Источник: Ibid.

Наконец, нужно принять во внимание несоответствие между размещением населения в Северном полушарии как потенциальным климатообразующим фактором и трендами температуры воздуха в отопительный сезон, особенно очевидное к северу от 60-й параллели (Рис. 4 и 5).

Рис. 4. Тренды изменений температуры приземного слоя воздуха по широтам

Источник: Ibid.

Рис. 5. Распределение городского населения по широтам Северного полушария (2021 г.)

Источник: расчет по данным сервиса Simplemaps (Interactive Maps & Data).

Таким образом, гипотеза внешнего импульса не подтверждается.

Арктический очаг

Если в самом деле «Арктика — кухня погоды», должен быть и очаг. Обнаруживаются несколько признаков увеличения в Арктике внутренней энергии. Достаточно назвать три из них, касающиеся разных геосфер. Во-первых, к ним относится рост сейсмической активности недр (Рис. 6).

Рис. 6. Землетрясения с магнитудой ≥ 5 к северу от широты 60° в период 1990-2021 гг. Показан линейный тренд

Источник: расчетподаннымThe International Seismological Centre (ISC).

Во-вторых, высокий динамизм Восточно-Сибирского моря, отделенного от центров действия в Тихом и Атлантическом океанах более статичными Чукотским морем с одной стороны и морем Лаптевых с другой (Рис. 7).

Рис. 7. Межгодовые изменения площади льдов в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море и Чукотском море. Январь

В-третьих, процесс разрушения озонового слоя, исключительно важный для понимания сути происходящего в природе Арктики. Последняя, уникальная по величине и длительности жизни отрицательная аномалия озона существовала в 2020 году на протяжении четырех (!) месяцев (Рис. 8 а, б, в, г).

Рис. 8а. Аномалия озона, январь 2020 г

Рис. 8б. Аномалия озона, февраль 2020 г

Рис. 8в. Аномалия озона, март 2020 г

Рис. 8г. Аномалия озона, апрель 2020 г

Источник: поданным Environment and Climate Change Canada.

В то время над полуостровом Таймыр в стратосфере на уровне 50 гПа скорость зонального ветра превышала 30 м/c, и в аномалии происходило многократное обновление воздуха в течение суток, но, несмотря на интенсивное привнесение газа со стороны, центр практически не менял своего положения более 120 дней. Такую устойчивость можно объяснить только тем, что в данном месте находится постоянный источник разрушения озона. Географическая сущность его понятна — это высокоактивная зона сочленения Тихоокеанского и Континентального полушарий, проходящая по меридиану 102° в.д. Перед нами неоспоримое доказательство реальности поразительного эффекта удаления озона из стратосферы при дегазации глубинного водорода, открытого Владимиром Леонидовичем Сывороткиным 30 лет назад.

Как и следовало ожидать, момент дегазации в 2020 году был отмечен не только снижением общего содержания озона до рекордных значений, но и развитием комплекса последствий соединения водорода с кислородом, включая рост до абсолютного максимума температуры воздуха у земной поверхности (Рис. 9) и содержания в нем влаги (Рис. 10), а также необычное сокращение площади морских льдов (Рис. 11).

Рис. 9. Рекордно высокая температура приземного слоя воздуха в феврале 2020 г., район полуострова Таймыр (60-70° с.ш., 100-110° в.д.)

Источник: поданным Earth System Research Laboratories (ESRL).

Рис. 10. Аномалия содержания в атмосфере воды, образующей осадки в феврале 2020 г., район полуострова Таймыр (60-70° с.ш., 100-110° в.д.)

Источник: Ibid.

Рис. 11. Сокращение льдов в море Лаптевых в феврале 2020 г

Источник: поданным National Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

В стратосфере между тем наблюдалось сильнейшее похолодание, достигшее абсолютного минимума из-за незначительной поглощающей способности озонового слоя (Рис. 12).

Рис. 12. Температура воздуха в феврале на уровне 50 гПа стратосферы над полуостровом Таймыр (60-70° с.ш., 100-110° в.д.)

Источник: поданным Earth System Research Laboratories (ESRL).

Глубинный водород поступает из ядра Земли, которое испытывает колоссальное давление со стороны расширяющегося Южного полушария (Рис. 13).

Рис. 13. Грушевидная форма Земли по данным спутниковой геодезии

Источник: Tan A., Alomari A. & Schamschula M. Some Mathematical Exercises on Dimensions of the Pear-shaped Earth Hemispheres // International Journal of Mathematical Education. Volume 7, Number 1 (2017), pp. 1−9.

Наиболее интенсивный подъем водорода в мантии идет в зоне проекции пограничного слоя ядра вдоль 60° с.ш. (Рис. 14)

Рис. 14. Схема проекции пограничного слоя ядра Земли, расположенного на глубинах около 3000 км

О явлении водородной дегазации можно судить в первую очередь по распределению эпицентров глубокофокусных землетрясений (Рис. 15).

Рис. 15. Землетрясения магнитудой ≥ 3 с глубиной очага ≥ 100 км в литосфере высоких широт. Осреднение за период 1990-2021 гг

Источник: расчет по данным The International Seismological Centre (ISC).

Закономерно, что на широте проекции пограничного слоя ядра фиксируется разрушение озонового слоя быстрыми темпами (Рис. 16).

Рис. 16. Общее содержание озона в атмосфере на широтах 60-65° с.ш. в марте 1970-2020 гг. Показан линейный тренд

Источник: по даннымSBUV.

Именно к широте 60° приурочено резкое усиление процесса истончения озонового слоя (Рис. 17).

Рис. 17. Линейный тренд изменения общего содержания озона в атмосфере Северного полушария. См. для сравнения рис. 4

Источник: Ibid.

Помимо многочисленных косвенных свидетельств ускорения водородной дегазации на планете, в последние десятилетия есть прямые доказательства его реальности. Имеются в виду результаты наблюдений, проводимых по программе Advanced Global Atmospheric Gases Experiment на берегу острова Ирландия, хотя он относится к тектонически спокойному региону, находящемуся много южнее аномальной зоны 60-й параллели (Рис. 18).

Рис. 18. Концентрации водорода в приземном слое воздуха в марте 2000-2020 гг. на станции Mace Head ( 53° с.ш., 10° з.д.). Показан линейный тренд

Источник: расчетподанным The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE).

Возникает естественный вопрос: в чем причина наблюдаемого ускорения водородной дегазации? Ответ на него дан ниже.

Северный дрейф ядра

Благодаря исследованиям Юрия Владимировича Баркина мы знаем, что ядро планеты перемещается к Северному полюсу.

Юрий Владимирович Баркин (1951-2016)

Собственно говоря, этого следовало ожидать, помня о грушевидности формы Земли, которая была открыта еще в 1959 году группой геодезистов под руководством Джона Алоиса О’Кифи.

Джон Алоис О’Кифи (1916-2000)

Феномен движения ядра в северном направлении помогает установить происхождение парадоксального сокращения длительности суток в современный период, не получившего удовлетворительного объяснения. Дело в том, что на протяжении четырех веков вращение планеты замедлялось, что было принято связывать с приливным воздействием Луны. Однако в 1973 году эта тенденция сменилась преобладающим ускорением (Рис. 19).

Рис. 19. Современное сокращение длительности суток

Источник: расчетподанным International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).

Могло ли быть нейтрализовано на полвека тормозящее влияние лунных приливов? Очевидно, что его масштабы сильно преувеличивались. Истинная причина многовекового замедления скорости вращения Земли заключается в росте её массы.

В последние десятилетия ведущая роль в геодинамике перешла к дрейфу ядра, который в полном соответствии с законом сохранения кинетического момента (K = I ω = const) ведет к уменьшению момента инерции (I) пропорционально квадрату радиуса шарообразного тела планеты на уровне его центра тяжести, смещающегося на север, и, следовательно, к повышению скорости вращения (ω). Какое-либо альтернативное объяснение в данном случае практически исключено.

Кроме того, движение ядра подтверждают факты уменьшения радиуса полодия, то есть сокращения амплитуды колебаний земной оси (Рис. 20) и перемещения географического Северного полюса в сторону Западного полушария (Рис. 21), следующего вдоль меридиана 102° в.д.//78° з.д.

Рис. 20. Координата Х географического Северного полюса

Источник: поданным International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).

Рис. 21. Координата Y географического Северного полюса

Источник: Ibid.

Увеличение доли массы планеты к северу от экватора неопровержимо доказывает положительный тренд величины силы тяжести, наблюдаемый на абсолютном гравиметре в Страсбурге, работающем с 1996 года (Рис. 22).

Рис. 22. Рост силы тяжести на станции Страсбург (48,62° с.ш., 7,68° в.д.)

Источник: по даннымhttp://igets.u-strasbg.fr/AG/STJ9.dat.

Дрейф ядра Земли теоретически, с точки зрения стереометрии, должен сопровождаться расширением Северного полушария по параллелям и сжатием по меридианам, что и происходит в действительности (Рис. 23).

Рис. 23. Удаление континента Северной Америки от субконтинента Европы по данным наблюдений методом радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI) на станциях Wettzel (Германия) и Westford (США) в период 1982-2015 гг

Источник: по даннымCombination Centre IVS.

Рис. 24. Сближение континента Африки и субконтинента Европы по данным наблюдений методом VLBI на станциях Wettzel (Германия) и Hartrao (ЮАР) в период 1985-2021 гг

Источник: Ibid.

Глобальная позиционная система (GPS) открывает возможности для выполнения двух заключительных критических экспериментов, призванных подтвердить результатами высокоточных измерений вывод о движении ядра Земли к Северному полюсу. Ожидаемые результаты следующие: по первому эксперименту — на широте проекции контакта ядра с мантией должен быть получен максимум увеличения высот станций со временем, вызванного давлением недр на земную поверхность; по второму эксперименту — в целом на земном шаре процесс подъема суши должен быть распространен более широко, чем процесс опускания. Констатируем положительные итоги двух опытов (Рис. 25 и 26).

Рис. 25. Изменение высот станций GPS в Северном полушарии

Источник: расчетподаннымJet Propulsion Laboratory — California Institute of Technology.

Рис. 26. Изменения высотного положения земной поверхности, %. Осреднение по данным 2674 станций GPS

Источник: Ibid.

На фоне господства сил растяжения земной коры естественно возрастает вулканическая активность (Рис. 27).

Рис. 27. Выбросы материала при мощных извержениях вулканов с VEI ≥ 3 (более 0,01 куб. км материала)

Источник: расчет по даннымGlobal Volcanism Program. Smithsonian Institution.

Планетно-солнечные циклы

Судя по соотношениям показателей вулканической и сейсмической активности в Северном и Южном полушариях, а также других индикаторов, при своем движении ядро Земли время от времени испытывает ускорения. Каков их генезис? Чтобы ответить на ключевой вопрос для понимания закономерностей изменения климата, необходимо рассмотреть условия обращения планеты вокруг звезды, которая постоянно перемещается относительно барицентра Солнечной системы. Как установил Поль Д. Хозе, этот процесс имеет циклический характер с длиной периода, измеряемой 179 годами. Контролирующая роль распределения масс больших планет в активности Солнца четко выражена в упорядоченности количеств солнечных пятен, например, в восьмикратной повторяемости цикла Хейла (22,1 года х 8 ≈ 179 лет) и двукратной повторяемости частей цикла Ганского-Глейссберга (Рис. 28).

Рис. 28. Временная симметрия 179-летнего цикла солнечных пятен. Коэффициент корреляции двух рядов 0,76

Источник: расчет по программеEPOSGAO с использованием данных Sunspot Index and Long-term Solar Observations.

179-летний цикл играет фундаментальную роль в гелиохронологии, из него строятся многовековые циклы — 1430-летний и 11 440-летний, а также циклы Миланковича. Таким образом, найдено переходное звено между малыми и большими циклами Солнечной системы.

Момент максимального сближения Солнца и барицентра Солнечной системы в апреле 1990 года представлял собой рубеж целого ряда циклов, включая 179-летний, 1430-летний и 11 440-летний и другие. Временные границы периодов отмечены масштабными возмущениями всех слоев атмосферы Земли, а также Мирового океана и литосферы. Они привели, в частности, к образованию обширной области погодных аномалий в северных широтах Евразии. Усиление меридиональных потоков и прочие особенности атмосферной циркуляции во второй половине ХХ века определялись именно действием космических сил. Наиболее масштабные отклонения в состоянии геосфер приурочены к первым десятилетиям 1430-летних циклов.

Особое значение для динамики Земли имеет перемещение Солнца к северу и к югу от барицентра Солнечной системы. В 179-летнем цикле выделяются два коротких периода, в течение которых центр звезды с интервалом в 11 лет располагается к северу от центра масс после удаления на максимальное расстояние от него к югу (Рис. 29).

Рис. 29. Движение Солнца по вертикали к плоскости Солнечной системы. Симметричные 24-летние периоды отмечены стрелками

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Как мы убедимся в ходе дальнейшего изложения, указанные 24-летние периоды выделяются сильнейшими возмущениями геосфер.

Цепные реакции в Солнечной системе

Есть основания говорить о существовании двух принципиально различных последовательностях событий в Солнечной системе и на планете Земля, с которыми сопряжены потепление (Рис. 30) и похолодание (Рис. 31) климата высоких широт Северного полушария:

Рис. 30. Связи в эпохи потепления Субарктики и Арктики

Рис. 31. Связи в эпохи похолодания Субарктики и Арктики

Приведем ряд фактов, на которых основан вывод о космическом контроле природных процессов в Субарктике и Арктике.

Первое достаточно хорошо документированное потепление на Севере произошло в 60-х и 70-х годах XIX века. В частности, благодаря ему оказалось возможным пионерное плавание парового барка «Вега» под руководством Нильса Адольфа Эрика Норденшельда вдоль берегов Евразии из Атлантического океана в Тихий, совершенное в 1878—1879 годах. Это было время, когда центр Солнца долго двигался к северу от барицентра Солнечной системы, причем наиболее удаленное положение он занимал в 1877 году (Рис. 32).

Рис. 32. Движение центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы в 1847-1895 гг

Источник: Ibid.

Под влиянием притяжения Солнца ядро Земли быстро смещалось к Северному полюсу, на что указывает возникновение редкой положительной аномалии скорости вращения планеты (Рис. 33).

Рис. 33. 20-летний период увеличения скорости вращения Земли во второй половине XIX века

Источник: поданным International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).

Кроме того, феномен притока энергии за счет дрейфа ядра планеты отражает повышенная активность вулканов Северного полушария в десятилетие 1870−1879 гг. (Рис. 34).

Рис. 34. Начавшиеся извержения вулканов в Северном и Южном полушариях

Источник: расчет по даннымGlobal Volcanism Program. Smithsonian Institution.

Документальным свидетельством геотермического эффекта перемещения ядра планеты служат данные метеорологических наблюдений о достижении максимума температуры воздуха именно в 70-е гг. XIX века в Стокгольме, расположенном на проекции его пограничного слоя у земной поверхности (Рис. 35).

Рис. 35. Температура воздуха в январе в городе Стокгольме (59° 21’ с.ш.), период 1847-1895 гг. Показан полиномиальный тренд

Источник: по даннымStockholm University. Bolin Centre for Climate Research.

Следующее потепление в Субарктике и Арктике наступило примерно через 60 лет, в 30-е годы XX века (Рис. 36 и 37).

Рис. 36. Аномалия максимальной температуры воздуха в январе по наблюдениям на станции Стокгольм. Показан полиномиальный тренд

Источник: расчетподанным European Climate Assessment and Dataset (ECA&D).

Рис. 37. Аномалия максимальной температуры в январе по наблюдениям на станции Салехард. Показан полиномиальный тренд

Источник: Ibid.

В Солнечной системе тогда так же как и в предыдущую эпоху центр Солнца двигался севернее барицентра (Рис. 38).

Рис. 38. Движение центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы в 1930—1939 гг.

Рис. 38. Движение центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы в 1930-1939 гг

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Обнаруживается, что очень важно, повторение процесса ускорения у Земли во вторую документированную эпоху потепления Субарктики и Арктики с максимумом в середине 30-х годов (Рис. 39).

Рис. 39. Увеличение скорости вращения Земли в первой половине XX века

Источник: поданным International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).

Рассматриваемый период подобен предыдущему с точки зрения отклонений в режиме геодинамики Северного полушария (Рис. 40).

Рис. 40. Рост частоты землетрясений с М≥5 в высоких широтах Северного полушария (58-86°) при аномально высокой скорости вращения планеты в 1930-1939 гг

Источник: расчетподанным International Seismological Centre.

Очевидное подобие условий формирования положительных аномалий температуры приземного воздуха в 1870—1879 и в 1930—1939 годах наводит на мысль о вероятном воспроизведении определенного порядка событий с 60-летним интервалом, характерным для ближнего космоса. Сопоставление траекторий движения центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы показывает, что это действительно так (Рис. 41 и 42).

Рис. 41. Аналогичные траектории движения центра Солнца в 1859-1885 и 1919-1944 гг

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Рис. 42. Полное совпадение траекторий движения центра Солнца в вертикальной плоскости при потеплении климата в 1870-1879 и 1930-1939 годы

Источник: Ibid.

Двум эпохам потепления полярного климата соответствуют периоды перемещения центра Солнца в районе барицентра Солнечной системы, отмеченные симметричными выходами к северу от него (см. Рис. 42).

Установленные факты открывают путь к проведению серии мысленных критических экспериментов для выяснения степени зависимости изменений климата Субарктики и Арктики от факторов космической природы. Судя по выводам дендроиндикации обстановок Северной Евразии в прошлом, которые получили наиболее строгое обоснование в работах коллектива специалистов под руководством Хакана Грудда, изучавших прирост сосен в Шведской Лапландии, периоды необычного прогревания приземного слоя воздуха в Скандинавии, сопоставимого с новейшим потеплением, датируются десятилетиями около 1750, 1400, 1000 и 750 годами. Перечисленные аномалии должны были возникнуть и развиваться при определенных положениях центра Солнца, если ситуации максимумов 1870—1879 и 1930−1939 годов действительно отражают общие закономерности.

Рассмотрим ход процессов в эпоху 1750 года. Это время исключительно высоких темпов прироста древесины в лесах Скандинавии (Рис. 43), а также других регионов Севера.

Рис. 43. Резкое улучшение роста деревьев на севере Скандинавии при потеплении 1750-х и 1760-х гг

Источник: по данным Additional Site Information Hakan Grud.

Аналогично тому, что нам стало известно о ближнем космосе в эпохи потепления XIX и ХХ веков, середина XVIII века отличается фактически совмещением центра Солнца и барицентра Солнечной системы (Рис. 44).

Рис. 44. Движение центра Солнца относительно барицентра Солнечной системы в XVIII века, показано его положение в 1750 г

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Более того, сходство распространяется также на особенности перемещения центра Солнца по перпендикуляру к плоскости эклиптики (Рис. 45).

Рис. 45. Совпадение траекторий движения центра Солнца в XVIII и ХХ вв., через 178 лет большого цикла (сароса) с коэффициентом корреляции 0,99. Положение максимумов потепления климата по индикатору роста деревьев около 1760 и 1938 гг. отмечены стрелкой

Источник: Ibid.

Перед нами феномен совершенной сопряженности событий в космосе и на Земле.

Таким образом, получены неоспоримые доказательства климатического контроля со стороны Солнца, пребывающего в постоянном обращении вокруг общего центра тяжести планет.

Тем не менее продолжим анализ климатообразующей роли ближнего космоса. По данным шведской дендрохронологии, значительное улучшение условий обитания древесной растительности на севере Скандинавии наступило после 1400 года (Рис. 46).

Рис. 46. Положительная аномалия роста деревьев на севере Скандинавии, отражающая значительное потепление климата в начале XV века. Показан полиномиальный тренд

Источник: по даннымAdditional Site Information Hakan Grudd.

В азиатской Арктике потепление климата в начале XV века было, вероятно, более длительным, но не столь сильным, как в Европе (Рис. 47).

Рис. 47. Большой радиальный прирост лиственниц на полуострове Таймыр в начале XV века, свидетельствующий о повышении летних температур приземного воздуха

Источник: поданным National Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

https://www.ncei.noaa.gov/pub/data/paleo/treering/measurements/asia/russ221.rwl

Как и следовало ожидать, при потеплении климата в начале XV века путь центра Солнца лежал главным образом к северу от барицентра Солнечной системы (Рис. 48).

Рис. 48. Движение центра Солнца на рубеже XIV и XV вв

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Чрезвычайно показательно, что Солнце в рассматриваемую эпоху потепления и 600 лет спустя, при максимуме 30-х годов XX века занимало близкие положения (Рис. 49).

Рис. 49. Совпадение положений центра Солнца в периоды потепления начала XV века и середины ХХ века

Источник: Ibid.

Около тысячелетия назад ситуация в Солнечной системе была типичной для эпохи потепления — центр Солнца двигался близко от барицентра (Рис. 50) и к северу от него (Рис. 51).

Рис. 50. Траектория центра Солнца в 950-1050 гг. Выделена часть пути, пройденная в 999-1001 гг

Источник: Ibid.

Рис. 51. Движение центра Солнца в 950-1050 гг. Выделена часть пути, пройденная в 999-1001 гг

Источник: Ibid.

Дендроиндикация раскрывает нам соответствие процессов космоса и биосферы через синхронизацию максимума биологической продуктивности и движения Солнца у точки равновесия (Рис. 52).

Рис. 52. Прирост деревьев на севере Скандинавии в X-XI веках. Показан полиномиальный тренд

Источник: поданным National Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

В Азии, судя по информации о росте лиственниц на Таймыре, потепление началось и закончилось раньше, чем на севере Европы, причем оно прерывалось кратковременными похолоданиями (Рис. 53).

Рис. 53. Улучшение роста лиственниц на Таймыре у границы первого и второго тысячелетий. Показан полиномиальный тренд

Источник: поданным National Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Движение центра Солнца на протяжении 60 лет преимущественно севернее барицентра (Рис. 54) обеспечило развитие аномалии континентального масштаба.

Рис. 54. Движение Солнца по вертикали в IX-X веках. Показан полиномиальный тренд

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

Потепление VIII века имело характер волны (Рис. 55), вершина которой неслучайно как бы проецировалась в пространство барицентра Солнечной системы (Рис. 56).

Рис. 55. Аномалия роста деревьев в Скандинавии

Источник: поданным National Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Рис. 56. Движение центра Солнца в VIII веке. Выделена часть пути, относящаяся по времени к 755-764 гг

Источник: расчет по программеEPOSGAO.

При этом Солнце, как обычно, создавало оптимум роста леса, находясь к северу от барицентра (Рис. 57).

Рис. 57. Положение центра Солнца в максимум потепления VIII века

Источник: Ibid.

Итоговый критический эксперимент должен продемонстрировать формирование определенных условий пространства-времени в Солнечной системе, которые были благоприятны для потепления климата Субарктики и Арктики не только в отдельные моменты, но и во всей известной нам истории, в данном случае — на протяжении VIII—XX веков. С этой целью определим место каждого из рассмотренных событий в 179-летнем планетно-солнечном цикле, представленном следующими конкретными периодами: 1811−1990, 1632−1811, 1275−1453, 917−1096 и 738−917 годы.

Выполненное обобщение (Рис. 58) отражает высокую степень хронологической упорядоченности связей: три из шести событий приурочены к одним и тем же годам 179-летнего цикла, которые составляют всего 4% его размера. Вместе с тем оно служит доказательством (дополнительным к приведенным в свое время Полем Д .Хозе и другими исследователями) реальности большого сароса с его структурой, подобной тому, что свойственно 22-летнему циклу Хейла, а именно — двухчастность при некотором различии половин по энергетике и длине.

Рис. 58. Положительные аномалии прироста в лесах северной Скандинавии на шкале 179-летнего солнечно-планетного цикла

Источник: расчет по программеEPOSGAO с использованием данныхNational Centers for Environmental Information. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Заключение

Таким образом, множество фактов не оставляет никаких сомнений относительно существования тесной зависимости климатического режима высоких широт на Земле от процессов Солнечной системы, обусловленных обращением планет по эллиптическим орбитам. Космический импульс передается дрейфующим к Северному полюсу ядром Земли через химическую реакцию соединения глубинного водорода с кислородом и физические процессы тепломассопередачи.