Введение

Книга Иоганна Кеплера «Новая астрономия, причинно обоснованная, или небесная физика, изложенная в комментариях на движение планеты Марс по наблюдениям благороднейшего мужа Тихо Браге» (1609)

Мы редко задумываемся о том, что Солнечная система в наших представлениях лишена свойств и отношений, которые могли бы обеспечить ей большую целостность. Имеются в виду следующие положения, не подкрепленные достаточными доказательствами:

периферия (планеты) не оказывает влияния на состояние центра (звезды);

современные процессы не имеют существенного значения для структуры ближнего космоса, сформировавшейся миллиарды лет назад;

направление и скорость вращения небесных тел вокруг оси никак не отражается на динамике их совокупности.

Нужно признать, что многие важные стороны Солнечной системы еще далеки от понимания. Прежде всего, остаются неясными механизмы движения небесных тел по эллиптическим орбитам с разными эксцентриситетами. Почему, например, планета Меркурий имеет сильно вытянутую траекторию, а соседняя Венера перемещается практически по окружности. Неизвестно, каково происхождение наклона планетных орбит к эклиптике, угол которых варьирует от 46' до 17º. Нет ответов на вопросы о причинах совпадения направлений вращения небесных тел и ориентации их осей.

У планет давно обнаружены резонансные пропорции (типа 2:5 у Сатурна и Юпитера). Требуется установить, есть ли еще другие связи между параметрами орбит. Чтобы снять многовековую неопределенность, необходимо отказаться от априорных ограничений и принять концепцию полноты функций Солнечной системы, то есть взаимозависимости всех ее элементов. Предпосылками такого подхода служат последние результаты, полученные в экспериментальной механике. Опыты профессора Владимира Николаевича Самохвалова показали, что в условиях вакуума вращающийся с высокой угловой скоростью диск способен оказывать влияние на близко расположенное тело, подвешенное на нитях. Эффект возбуждения наблюдается только в безвоздушном пространстве, причем он не сопряжен с действием электрических и магнитных полей.

Перенос момента импульса в космосе, очевидно, возникает при соприкосновении вращающихся небесных тел с внешними оболочками, которые образовал ньютоний — элемент нулевого ряда и нулевой группы таблицы Менделеева (см. «Связь Земли и Солнца через вихри эфира» и «Обнаружение темной материи в Солнечной системе»). В наши дни, спустя 400 лет после открытия Йоханнесом Фабрициусом движущегося Солнца, есть основания считать, что вращение небесных тел выступает как системообразующее начало в обозримом пространстве. Ряд свидетельств его уникальной роли представлен ниже.

Солнце, Меркурий и Венера

Учет последствий вращения в прямом и обратном направлениях дает объяснение различия форм орбит у ближайших к Солнцу планет. При контакте двух тел, вращающихся в одном направлении, скорость их движения уменьшается (Рис. 1а).

Рис. 1. Взаимодействие вращающихся тел через оболочки. 1а – торможение при однонаправленном движении; 1б – ускорение при разнонаправленном движении

Меркурий и Солнце вращаются в прямом направлении (против часовой стрелки) вместе с их внешними оболочками из ньютония, поэтому в точке перигелия планета должна испытывать максимальное торможение и смещаться к звезде. Именно вследствие соприкосновения орбита Меркурия приобрела вытянутую форму с рекордным эксцентриситетом, превышающим 0,2.

Контакт тел, которые вращаются в разных направлениях, ведет к ускорению движения у точки перигелия (Рис. 1б). Венера вращается в обратном направлении, что в обстановке погружения в атмосферу Солнца обеспечивает округление ее орбиты с приближением эксцентриситета к нулю (0,007).

Меркурий и Венера резко обособлены в семействе планет большой длительностью периодов обращения, которая, видимо, определяется их близостью к центру системы (Рис. 2).

Рис. 2. Зависимость периода вращения планет (логарифмическая шкала) от их расстояния до Солнца

Солнце через свою громадную оболочку вовлекает во вращение против часовой стрелки Меркурий и другие планеты, которые по массе со звездой несопоставимы. Пребывание Венеры среди этих небесных тел, порождающих крутящий момент, влечёт за собой вынужденное вращение в противоположном направлении. Возникает вопрос, почему именно Венера, а не Земля или Марс реагирует ретроградным движением на возмущение? Дело в том, что при высокой угловой скорости они обладают гораздо большей кинетической энергией и более устойчивы.

Судя по экспериментам с горизонтальными дисками, вращение в обстановке вакуума может создавать вертикальную силу отталкивания. Этот механический эффект позволяет проверить справедливость тезиса о взаимосвязи параметров составляющих Солнечной системы. Если он отвечает реальности, плоскость орбиты Меркурия с очень большим углом наклона, равным 7º, при прохождении точки перигелия должна занимать крайнее северное положение. Адекватность идеи подтверждается (Рис. 3).

Рис. 3. Движение Меркурия

Вышеизложенное касалось контроля со стороны звезды. Анализ обратных связей вновь демонстрирует нам вклад осевого вращения в динамику системы, в частности подавление солнечной активности при движении Меркурия к Солнцу и около Солнца (Рис. 4).

Рис. 4. Положение Меркурия на орбите при максимальных величинах коронального индекса во время 100 дней самого активного Солнца за период 1939-2009 гг. В момент приближения планеты к звезде наблюдалось всего 17% событий, 65% событий произошло при расстояниях между телами больше среднего

Таким образом, мы видим, что движение планет Меркурия и Венеры предопределено их местом в Солнечной системе и, в свою очередь, оно накладывает индивидуальные отпечатки на динамику центра.

Земля и ее окружение

В Солнечной системе поражает различие форм орбит не только Меркурия и Венеры, но и двух других твердых планет: почти круговая у Земли (эксцентриситет 0,0167) и вытянутая у Марса (эксцентриситет 0,0934). В чём причина такого контраста? Можно думать, что характер движения диктует, в конечном счете, масса планеты, поскольку Земля в 10 раз тяжелее Марса. Заметим, что Венера с ее минимальным эксцентриситетом в 16 раз тяжелее Меркурия, имеющего максимальный эксцентриситет.

Земля и Марс, будучи наиболее изученными небесными телами, представляют выдающийся интерес принципиальной возможностью обнаружения межпланетных связей. Очевидно, марсианские следы нужно искать, прежде всего, в земной атмосфере. С этой точки зрения обращает на себя внимание загадочный феномен околодвухлетнего колебания (ОДК, quasi-biennial oscillation) в экваториальных широтах, характерное время которого очень близко к периоду обращения Марса вокруг Земли (26 месяцев в среднем). Речь идет о регулярной смене направления ветра в стратосфере с восточного на западное и наоборот (Рис. 5).

Рис. 5. Околодвухлетнее колебание в стратосфере на уровне 30 гПа (отрицательные значения скорости соответствуют западным ветрам)

Воздушные потоки берут начало на высотах более 30 км, затем возмущение распространяется в нижние слои, охватывая у экватора весь земной шар. Примерно через год, когда импульс доходит до уровня 20 км, движение в слое верхней стратосферы на мгновение прекращается, и направление ветра становится противоположным (Рис. 6).

Рис. 6. Ветры в стратосфере у экватора (0–5º с.ш., 90–110º в.д.)

ОДК — единственное на Земле природное явление, имеющее постоянную периодичность, превышающую год, и оно, естественно, привлекает к себе особое внимание. Всеобъемлющая теория этого сложного процесса должна ответить на следующие вопросы:

1. Каково происхождение энергии, обеспечивающей регулярное движение импульса сверху вниз в стратосфере без значительных потерь мощности?

2. Почему фазовые изменения атмосферной циркуляции протекают с постоянной периодичностью, через 25−27 месяцев или — реже — через 31−37 месяцев?

3. Когда длина цикла уменьшается или увеличивается?

4. Где причина локализация ОДК в экваториальной стратосфере?

5. Что вызывает внезапное изменение направления зонального ветра в конкретное пространство-время, скажем, на высоте 30 гПа в июне 2009 г.

6. Чем обусловлены различия в поведении западных и восточных ветров?

7. Как реагируют средние и высокие широты на экваториальные события?

Объяснения феномена ОДК, которые были предложены до сих пор, сводятся к действию внутренних малоизвестных механизмов. К сожалению, их нельзя считать удовлетворительными по вышеперечисленным критериям. В качестве альтернативы выступает идея внешнего воздействия, главным образом со стороны планеты Марс.

Имея в виду, что стратосферная осцилляция приурочена к экватору, где линейная скорость вращения Земли наиболее велика, на первом этапе мы исследуем зависимости между показателями ОДК и длительностью суток. Сравнение периодов медленного и быстрого вращения показывает значительную разницу в силе западных ветров (Рис. 7) и отсутствие зависимости в случае восточных ветров.

Рис. 7. Увеличение скорости западного ветра на экваторе при сокращении длительности суток (LOD) (длительность суток рассчитывается как отклонение от стандартной величины)

Ту же картину можно наблюдать, если сопоставить средние месячные данные (Climate Prediction Center) за март-апрель и июнь-июль при максимальной и минимальной длительности дня соответственно: значения скоростей западных ветров на уровне 30 гПа различаются на 29%. Это и есть ответ на вопросы №3, №4 и №6.

Точные ответы на вопросы №1, №2 и №3 дает анализ зависимости момента перехода к западному направлению ветра от движения планет. Марс, имеющий синодический период, колеблющийся в пределах от 764 до 810 суток, играет ключевую роль в этом процессе внешнего регулирования (Рис. 8).

Рис. 8. Скорость стратосферного ветра на экваторе по месяцам периода Марса (получена осреднением с помощью метода наложенных эпох по 19 циклам за период 1979–2019 гг.)

Середина 26-месячного цикла ОДК, совпадающего со средним марсианским периодом, закономерно отличается снижением числа совпадений геоцентрических долгот ближайших планет (Рис. 9). Для более длинного цикла выраженный максимум частоты соединений планет не характерен.

Рис. 9. Изменения среднего стандартного отклонения геоцентрических долгот Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна по месяцам цикла ОДК (1979–2019 гг.)

Начало короткого цикла часто следует за соединением пар планет (Рис. 10).

Рис. 10. Множественное соединение планет во время смены фаз цикла ОДК (отмечено стрелкой)

Идентификация вынужденного вращения атмосферы Земли в результате космического возмущения — ответ на вопрос №5. Внезапные изменения направления зонального ветра совпадают с изменением скорости вращения Земли под влиянием других планет и Солнца. Наступление фазы западных ветров обычно происходит тогда, когда скорость вращения Земли возрастает (Рис. 11).

Рис. 11. Длительность суток в момент начала цикла ОДК (осреднение по 19 случаям за 1979–2019 гг.)

Отвечая на вопрос №7, нужно сказать, что обработка данных по зональным ветрам подводит к заключению о распространении космического возмущения в атмосфере Земли преимущественно в пределах экваториального и тропического поясов.

В информации по общему содержанию озона в атмосфере — весьма чувствительному индикатору ее состояния — мы не находим сигнала значительного воздействия рассматриваемого космического процесса на Землю в умеренных широтах (Рис. 12).

Рис. 12. Отсутствие изменений по циклам Марса общего содержания озона в атмосфере умеренных широт, к северу от изученного экваториального района (см. Рис. 6) в 1981–2016 гг. (станция Иркутск)

Итак, доказано существование межпланетных связей, являющегося результатом соприкосновения внешних эфирных оболочек небесных тел.

Пара «Юпитер — Сатурн»

Две крупнейшие в системе планеты, вращающиеся в прямом направлении, если их принимать как целое, служат лучшими тест-объектами для исследования сил космической среды, действующих на Солнце и Землю. В данном случае подходящий аналитический инструмент — метод критического эксперимента, допускающий только одно объяснение собранных фактов. Для повышения надежности выводов мы будем рассматривать многократно повторяющиеся крайние случаи и экстремумы. Исходя из законов кинематики, можно предполагать, что Юпитер и Сатурн, сближаясь с небесными телами, также имеющими прямое вращение, оказывают на них тормозящее влияние. При этом у Солнца должна снижаться активность, а у Земли — увеличиваться длительность суток.

Обработка средних месячных данных свидетельствует о том, что действительно близкое положение к Солнцу пары «Юпитер — Сатурн» влечет за собой очень резкое сокращение площади солнечных пятен (Рис. 13). Феномен ранее не был известен в науке.

Рис. 13. Вариации солнечной активности по 20-летним циклам движения Юпитера и Сатурна (осреднение за 1757–2005 гг.)

Поразительны аномалии солнечной активности в годы, когда планеты перемещаются на максимальных и минимальных расстояниях от звезды (Рис. 14).

Рис. 14. Аномальная солнечная активность в годы движения Юпитера и Сатурна около точек перигелия (апрель 1797 года) и афелия (октябрь 1957 года)

Асинхронное движение Юпитера и Сатурна вносит решающий вклад в рождение высоких (нечетных) и низких (четных) 11-летних циклов солнечной активности (Рис. 15).

Рис. 15. Юпитер и Сатурн в годы четного и нечетного циклов солнечной активности

Что касается Земли, ее отклик на приближение Юпитера и Сатурна также соответствует теоретическому предсказанию (Рис. 16).

Рис. 16. Ускорение вращения Земли при удалении Юпитера и Сатурна (1962-2019 гг.)

Приведенные факты нельзя опровергнуть. Мы убеждаемся в том, что некоторые солнечные и земные процессы, исключительно важные для состояния окружающей среды, суть побочные эффекты обращения газовых гигантов по эллиптическим орбитам, силы которых складываются.

Удивительный Уран

Уран — единственная планета, вращающаяся в обратном направлении вокруг оси, почти параллельной орбите (под углом 97º 52'), то есть ее движение напоминает качение (Рис. 17).

Рис. 17. Планета Уран

Столь странная ориентация в пространстве обычно приписывается ударному воздействию при формировании Солнечной системы. Однако импактная гипотеза противоречит сведениям о соседних небесных телах, не говоря уже о том, что она, как и ее аналог, касающийся Венеры, не может быть доказана фактами. Очевидно, трудно признать случайностью то, что, при горизонтальном положении оси, орбита имеет ничтожный наклон к эклиптике — всего 46'. Такая ситуация возникает при гироскопическом эффекте.

Юпитер и Сатурн создают мощный крутящий момент, который вынудил Уран вращаться по часовой стрелке.

Выяснено, что Уран обладает массивной мантией из смеси воды, аммиака и метана, которая находится в состоянии сверхкритической жидкости, способной проводить электрические заряды. Электропроводное вещество, как установлено в металлургии, под влиянием внешнего магнитного поля приходит в вихревое движение в направлении, определяемом вектором магнитной индукции. Электромагнитогидродинамический эффект в недрах ледяного гиганта могут вызывать высокоскоростные потоки солнечного ветра. Возмущение, повторявшееся на протяжении миллиардов лет, привело в итоге к развороту мантии и всего тела планеты. Показательно, что ось Нептуна, имеющего сходное с Ураном строение, но расположенного дальше от Солнца на 10 а.е., также наклонена к плоскости эклиптики (на 28º19').

Орбитальное движение Урана, вращающегося в обратном направлении, как и следовало ожидать, сопровождается значительными колебаниями солнечной активности, закономерности которого особенно четко заметны при сравнении с эффектами влияния Юпитера и Сатурна (Рис. 18а, 18б).

Рис. 18а. Зависимость солнечной активности от движения планет с прямым (Юпитер, Сатурн) и обратным (Уран) направлением вращения (осреднение за период 1700–2019 гг.) в годы приближения планет, б) годы удаления планет

Рис. 18б. Зависимость солнечной активности от движения планет с прямым (Юпитер, Сатурн) и обратным (Уран) направлением вращения (осреднение за период 1700–2019 гг.) в годы удаления планет

Многовековые данные подтверждают тот факт, что на протяжении 42 лет, когда Уран приближается к центру планетной системы, уровень солнечной активности, как правило, повышается, а в последующие 42 года — понижается (Рис. 19).

Рис. 19. Солнечная активность по годам цикла Урана (осреднение за 1168–2002 гг.)

Уран меняет скорость вращения Земли, сокращая длительность суток в моменты прохождения перигея (Рис. 20).

Рис. 20. Эффект колебаний скорости вращения Земли под влиянием Урана (осреднение за 1962–2019 гг.)

В годы приближения Урана к Земле возрастает возмущенность геомагнитного поля, что видно по увеличению значений его горизонтальной компоненты (Рис. 21).

Рис. 21. Возмущение геомагнитного поля при сближении Земли с Ураном (осреднение за 1168–2003 гг.)

Несмотря на свои неповторимые особенности, Уран в отношениях с другими небесными телами подчиняется общим правилам, увеличивая скорость их вращения при сближении.

На периферии

Расстояние около 40 а.е., или примерно 5 млрд км отделяет нас от Плутона. По признаку слабости гравитационного поля ему недавно было отказано в статусе настоящей планеты. Однако априори нет оснований исключать у Плутона присутствие важнейшего качества, свойственного более крупным телам Солнечной системы. Имеется в виду энергия, достаточная для возмущения солнечной атмосферы. Оценка последствий ее высвобождения, правда, затрудняется огромным периодом обращения Плутона, превышающим 248 лет. Для решения проблемы нужны данные реконструкции площади солнечных пятен и полного солнечного излучения за многовековые периоды. Теоретически в условиях чрезвычайно вытянутой орбиты небольшого Плутона и его обратного вращения должен быть хорошо выражен эффект усиления солнечной активности при относительно близком пролете этого небесного тела. Материалы наблюдений и реконструкции солнечных пятен это подтверждают (Рис. 22).

Рис. 22. Пример усиления солнечной активности при движении Плутона в районе точки перигелия (1618–1865 гг.)

Веским аргументом в пользу признания Плутона равноправной планетой служат итоги обработки зафиксированных и восстановленных величин полного солнечного излучения за период с 2999 года до н.э. Радиация повышается и понижается до экстремальных значений при перемещении Плутона по противоположным участкам орбиты, после прохождения точек перигелия и афелия соответственно (Рис. 23).

Рис. 23. Положение Плутона на орбите при абсолютных максимумах и минимумах полного солнечного излучения (Вт/м2) за 5010 лет

Если рассматривать 100 лет максимального и минимального излучения за период 5010 лет (то есть выборку 2%), то получается, что высокая активность Солнца сопряжена с движением Плутона на сравнительно небольших расстояниях, а низкая активность приходится на годы далекого Плутона (Рис. 24). Найденная закономерность сохраняется при увеличении длины ряда до 500 лет (выборка 10%).

Рис. 24. Расстояния Плутона до Солнца за 100 лет максимального и минимального солнечного излучения в период 2999 год до н.э. – 2009 год. Различия значимы по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни

Изучение реакции Солнца на обращение Плутона дает еще один выразительный пример системных связей: обратное вращение этой планеты под действием газовых гигантов стимулирует активность центра.

Заключение

В последние десятилетия было проведено много различных экспериментов с вращающимися телами, где наблюдалось их бесконтактное действие. Обобщая полученные результаты, ведущий исследователь энергодинамики профессор Валерий Абрамович Эткин пришел к выводу, что феномен переноса в пространстве момента импульса, то есть обмен между телами вращательным движением, «не поддается объяснению вне концепции эфира».

Поставленные самой природой опыты с небесными телами, обращающимися по кеплеровым орбитам, дают нам возможность идти далее, открывая мир сил, системообразующую роль которых трудно переоценить. О грандиозных масштабах высвобождающейся энергии говорит не только изменение интенсивности излучения звезды Солнца, но и генерация глобальных стоячих волн, создающих восточно-западную диссимметрию всех без исключений планет и астероидов — эффект Кочемасова.

Включение ньютония в качестве трансводородного нулевого элемента таблицы Менделеева устраняет накопившиеся в науке несоответствия и радикальным образом меняет картину мира.