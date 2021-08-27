Есть известные основания считать темную материю незаменимым строительным сырьем во Вселенной, но все попытки зафиксировать её присутствие до сих оказывались неудачными. Чтобы получить убедительное решение сложнейшей задачи, необходимо и достаточно принять картину мира, где существуют сгустки вещества, окруженные разреженными атмосферами, наружная часть которых представляет собой вихревое гало из наилегчайшего трансводородного элемента.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Концепция нуклеарных (ядерных) систем открывает путь к исследованию, ориентированному на получение однозначного результата, в частности идентификацию отклика среды на соединение планет. Это астрономическое явление вообще принято относить к разряду оптических иллюзий, когда наблюдатель на Земле видит совпадение положений небесных тел. Ситуация будет восприниматься иначе, если допустить, что перемещению светящихся точек к воображаемой прямой в реальности отвечает сближение огромных сфер, способных экранировать потоки энергии от центра Галактики или, напротив, облегчать их движение. Гипотеза о вероятных физических последствиях кратковременного уменьшения угловых расстояний планет кажется, на первый взгляд, абсолютно неправдоподобной, тем не менее попытаемся проверить её с использованием индикаторов состояния Земли и околоземного пространства, что технически не должно встречать особых трудностей.

Как показано ниже, обнаружение трансводородного элемента ньютония (термин Д.И.Менделеева) обеспечивает решение ряда вековых проблем, включая происхождение таких явлений, как взаимодействие планет, долговременная периодичность природных процессов, вариации длительности суток, Чандлеровское качание земного шара, модулирование галактических космических лучей и др.

Эффект верхних соединений Венеры

6 июня 1761 года М.В. Ломоносов открыл эффект «преломления лучей солнечных в Венериной атмосфере». Как показало зондирование, проведенное два века спустя, космос отделяет от поверхности соседней планеты расстояние около 300 км. Глобальная сеть высокоточных нейтронных мониторов создает предпосылки для альтернативного способа определения размеров внешней оболочки Венеры и других небесных тел с помощью анализа изменений интенсивности космических лучей в момент соединения планет.

Соответствующий критический эксперимент должен быть спланирован таким образом, чтобы совершенно исключить неопределенность. Самым жестким требованиям удовлетворяет мысленный опыт с редкими конфигурациями планет, который дает повторно результаты, не поддающиеся никаким другим объяснениям, кроме исходного. При выборе в качестве начального тест-объекта планеты Венеры целесообразно рассматривать события последовательных верхних соединений (Рис. 1) на фоне ослабления галактического излучения при высокой солнечной активности.

Рис. 1. Верхняя элонгация Венеры

Наиболее подходящая обстановка сложилась в середине июня 2000 и января 2002 годов (с месячными числами Вольфа 188 и 184,6 соответственно). Влияние близких по напряженности экстремальных процессов на Солнце в избранные периоды нужно исключить заранее (Рис. 2).

Рис. 2. Вариации блеска солнечной короны разного знака в середине июня 2000 г. и середине января 2002 г

Источник: по даннымLomnicky Stit Station.

Выявляется поразительное сходство аномалий по времени и форме при исчезающе малой вероятности их случайного совпадения (Рис. 3). Это подобие может быть обусловлено только резкими изменениями объема сферы, частично поглощающей галактические космические лучи, когда происходит взаимное проникновение невидимых оболочек Венеры и Солнца.

Рис. 3. Сопряженные аномалии галактических космических лучей при верхнем соединении Венеры в 8:46:54 UT 11 июня 2000 г. и в 23:24:05 13 января 2002 г.

Источник: по данным Neutron Monitor Data Base. Московский нейтронный монитор.

Аналогичные возмущения зарегистрированы на других нейтронных мониторах, работавших в указанные сроки (Рис. 4а-4с).

Рис. 4a. Аномалии галактических космических лучей при верхнем соединении Венеры в 8:46:54 UT 11 июня 2000 г. и в 23:24:05 13 января 2002 г. по наблюдениям на нейтронном мониторе Дурб (Бельгия)

Источник: Ibid.

Рис. 4b. Аномалии галактических космических лучей при верхнем соединении Венеры в 8:46:54 UT 11 июня 2000 г. и в 23:24:05 13 января 2002 г. по наблюдениям на нейтронном мониторе Калгари (Канада)

Источник: Ibid.

Рис. 4c. Аномалии галактических космических лучейпри верхнем соединении Венеры в 8:46:54 UT 11 июня 2000 г. и в 23:24:05 13 января 2002 г. по наблюдениям на нейтронном мониторе Южный Полюс B (Антарктида)

Источник: Ibid.

Судя по времени жизни аномалии галактических космических лучей, невидимая оболочка Венеры имеет диаметр не менее 3 млн км.

Значительную роль Венеры в модулировании галактических космических лучей доказывают итоги спектрального анализа ряда длиной более 56 лет (Рис. 5). Нелишним будет сказать, что этот эффект нельзя объяснить никакими иными причинами, кроме соприкосновения невидимых оболочек двух планет.

Рис. 5. Многодневные периоды галактических космических лучей по результатам Фурье-анализа материалов наблюдений нейтронного монитора Оулу (Финляндия) за период 1964-2021 гг. Максимум периодограммы 585,14 суток приходится на время обращения Венеры (583,92 суток, расхождение 0,2%).

Источник: расчет по данным Oulu Neutron Monitor.

Периодичность около 580 дней, отражающая вклад Венеры в динамику наружных оболочек планеты, запечатлена, кроме того, в колебаниях общего содержания озона в атмосфере, температуры приземного слоя воздуха, атмосферного давления, уровня моря и некоторых других показателей их состояния.

Воздействие Юпитера на Землю в момент соединения

Общее представление о последствиях движения Юпитера вокруг Земли дают сведения о трех индикаторах — интенсивности галактических космических лучей, длительности суток и положении оси вращения планеты.

Результаты обработки материалов наблюдений на высокоширотной станции Оулу, монитор которой особенно чувствителен к возмущениям межпланетной среды, отражают эффект, напоминающий Форбуш-понижение, с той, однако, разницей, что он фиксируется при вариациях солнечной активности не только положительного, но и отрицательного знака (Рис. 6).

Рис. 6. Падение интенсивности галактических космических лучей в момент соединения Юпитера. Осреднение методом наложенных эпох по 51 циклу за период 1964-2021 гг

Источник: Ibid.

Поскольку изучаемые небесные тела вращаются в одном и том же — прямом — направлении, имея огромную разницу в объемах, можно ещё до опыта предсказать, что длительность дня из-за соприкосновения внешних невидимых оболочек планет должна меняться при движении газового гиганта у точек перигея и апогея в зависимости от соотношения сил торможения и сцепления, причем нужно ожидать, что величины аномалии угловой скорости Земли и её тенденции будут противоположными с интервалом около 200 суток (половина синодического периода Юпитера). Именно это и происходит в действительности (Рис. 7). При взаимодействии планет действует также сила инерции.

Рис. 7. Отклонения длительности суток (LOD) при движении Юпитера на близком и далеком расстояниях от Земли. Осреднение методом наложенных эпох по 53 циклам в период 1962-2021 гг. Показаны линейные тренды

Источник: расчет по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service.

Более века продолжается в мировой литературе обсуждение темы Чандлеровского качания земного шара — «странного» (как считал Джордж Говард Дарвин) и даже «наиболее таинственного» (по мнению Саймона Ньюкома) астрономического явления. Характер соответствующих событий нередко упрощают, видя в них колебание, отличающееся от годичного по частоте. На самом деле речь должна идти о биении, которое порождается сложением двух сил, природа которых до сих пор остается неизвестной. Основная волна размером около 13−14 месяцев меняет амплитуду от минимальной до максимальной и вновь минимальной на протяжении 6−7 лет (Рис. 8).

Рис. 8. Значения координаты “Х” Северного географического полюса в 1962-1980 гг

Источник: по даннымInternational Earth Rotation and Reference Systems Service.

Близость периодов координат Северного географического полюса и обращения Юпитера наводит на мысль о генетической связи. Расчетами она подтверждается (Рис. 9).

Рис. 9. Перемещение Северного географического полюса при далеком и близком положениях Юпитера. Осреднение за период 1962-2021 гг., 53 цикла

Источник: расчет по данным InternationalEarth Rotation and Reference Systems Service.

Сопряженное рассмотрение поведения Северного географического полюса и эфемерид Юпитера не оставляет сомнений в тесной связи движений двух планет (Рис. 10). Совпадение фаз длится один многолетний период, и затем идут колебания в противофазе или со смещением фаз.

Рис. 10. Синхронизация движения оси вращения Земли с обращением Юпитера с последующей сменой фаз. Период 2000-2007 гг

Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service.

Влияние Юпитера на вращение Земли подчеркивается постоянным возвращением Северного географического полюса на то место, которое он занимал около 12 лет назад в момент максимального сближения планет (Рис. 11).

Рис. 11. Перемещение Северного географического полюса в течение цикла Юпитера 1999–2011 гг. Характерно близкое положение двух точек минимальных перигеев и увеличение диаметра поллодия (годичной траектории) между моментами перигея и афелия

Источник: Ibid.

Таким образом, установлены неоспоримые факты контроля земных процессов со стороны газового гиганта с его гало из ньютония, достигающим в диаметре половины астрономической единицы.

Последствия движений Юпитера и Сатурна

Выяснение причин Чандлеровского качания земного шара и других многолетних колебаний предполагает детальное рассмотрение как часто повторяющихся значений изучаемого индикатора, так и отклонений от нормы.

Спектральный анализ информативных показателей состояния планеты Земля в целом помогает найти объединяющий геосферы ярко выраженный период длительностью около 430 дней (Рис. 12а-12е).

Рис. 12a. Периоды галактических космических лучей с максимумом на 431 дне. Фурье-анализ ряда наблюдений Московского нейтронного монитора за период 1958-2021 гг

Источник: расчет по даннымMoscow Neutron Monitor.

Рис. 12b. Распределение периодов координаты “Х” Северного географического полюса по длительности с максимумом на величине 431,16 суток. Фурье-анализ ряда за 1962-2021 гг

Источник: расчет по даннымInternational Earth Rotation and Reference Systems Service.

Рис. 12c. Периоды геомагнитного индекса АА с 430-дневным максимумом встречаемости. Фурье-анализ ряда за 1868-2021 гг

Источник: расчет по даннымService International des Indices Géomagnétiques.

Рис. 12d. Периоды Южного колебания по SOI (фиксирующему разность величин атмосферного давления между станциями Папеэте на Таити и Дарвин в Австралии) с 431-дневным максимумом частоты. Фурье-анализ ряда за 1991-2021 гг

Источник: расчет по даннымSOI Dashboard. Queensland Government.

Рис. 12e. Периоды колебаний уровня моря с 431-дневным максимумом на станции Брест (Франция). Фурье-анализ ряда за 1846-2021 гг

Источник: расчет по даннымUHSLC Legacy Data Portal.

Какой же источник энергии обеспечивает распространение импульсов с одной и той же длительностью в межпланетном пространстве и в разных земных средах? Почему поистине глобальный период измеряется именно 431 днем? Очевидно, что перед нами космический феномен. Ответ на вопрос о его происхождении дает теория синхронизации движений планет по квантованным орбитам. Сатурн обращается вокруг Земли с периодом 378,09 суток, период Юпитера равен 398,88 суткам. Положения газовых гигантов в точности совпадают при целочисленных промежутках времени, соответствующих 16 циклам Сатурна и 15 циклам Юпитера. Далее в этой последовательности должно быть 14 циклов совмещения, которые и образует 431-дневный период (с невязкой всего около 0,5%). Закономерно, что период длительностью около 6000 дней (378×16, 399×15 или 431×14), то есть 16,3 года, проявляется при спектральном анализе в больших рядах метеорологических элементов, например температуры воздуха в Стокгольме за 1756−2021 годы.

Великие соединения Юпитера и Сатурна, повторяющиеся через промежуток времени от 18,8 до 20,6 лет, служат мощным фактором синхронизации, который, в частности, определяет самоподобие в геодинамических процессах (Рис. 13).

Рис. 13. Совпадение положений Северного географического полюса по координате “X” в периоды между двумя соединениями Юпитера и Сатурна 24 июля 1981 г. и 28 мая 2000 г

Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service.

Между соединениями Юпитера и Сатурна генерируются три серии Чандлеровских качаний длительностью в среднем по 6,6 лет.

Синхронизацией обращения двух газовых гигантов объясняются многолетние вариации скорости вращения Земли с периодом около 20 лет (Рис. 14).

Рис. 14. Зависимость длительности суток от обращения вокруг Земли Юпитера и Сатурна. Осреднение методом наложенных эпох, 11 циклов в 1802-2020 гг. Показан полиномиальный тренд

Источник: расчет по даннымInternational Earth Rotation and Reference Systems Service.

Эффект синхронизации порождает, далее, 59-летний глобальный цикл, совпадающий (при точности 0,02%) с 54 синодическим и периодами Юпитера и 57 синодическими периодами Сатурна. Цикл движения земной оси отличается высокой амплитудой колебаний в середине (Рис. 15).

Рис. 15. Цикл длительностью около 60 лет в перемещениях Северного географического полюса с временной симметрией

Источник: по даннымInternational Earth Rotation and Reference Systems Service.

Циклы большей длительности выделить сложно из-за кратковременности инструментальных наблюдений. Тем не менее по признаку центральной аномалии удается идентифицировать 179-летний цикл (Рис. 16). Как и составляющие его циклы длительностью около 59 и 20 лет, он обладает трехчастной хроноструктурой.

Рис. 16. Цикл 1802-1981 гг.в скорости вращения Земли с крупнейшей аномалией длительности суток

Источник: Ibid.

Силы, известные науке до сих пор, — отметим это вновь — не позволяют объяснить ни одно из рассмотренных нами явлений.

Важно, что воздействием Юпитера и Сатурна при их соединении охватывается межпланетное пространство с потоком галактических космических лучей (Рис. 17).

Рис. 17. Аномалия галактических космических лучей в момент соединения Юпитера и Сатурна 19.02.1961 по наблюдениям на высокогорном (3400 м) нейтронном мониторе Хуанкайо в Перу. Имеет форму типа «кратер» в отличие от Форбуш-понижений и наземных возрастаний. Солнечная активность накануне была низкой

Источник: расчет по даннымHuancayo neutron monitor.

При последнем великом соединении 21 декабря 2020 года в 18:22 UT Юпитер и Сатурн разделяли всего 6 угловых минут (то есть 1/5 диска Луны). Информация, собранная множеством систем глобального мониторинга, позволяет раскрыть картину последствий этого сближения, самого тесного со времен Иоганна Кеплера.

Прежде всего, благодаря резкому сокращению объема экранирующей сферы в межпланетном пространстве увеличилась интенсивность галактических космических лучей (Рис. 18).

Рис. 18. Рост интенсивности галактических космических лучей в момент соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. по наблюдениям на высокогорном (3233 м) нейтронном минимониторе Доме-B в Антарктиде. Солнечная активность в предшествующие дни была низкой, на уровне не выше 20 чисел Вольфа

Источник: по даннымNeutron Monitor Data Base.

Соединение Юпитера и Сатурна сопровождалось кратковременным нарушением ориентации оси вращения Земли (Рис. 19).

Рис. 19. Смещение Северного географического полюса до и после сближения Юпитера и Сатурна. Момент соединения отмечен стрелкой. Направление движения полюса – в сторону увеличения значений координаты “Y”

Источник: по данным International Earth Rotationand Reference Systems Service.

За несколько часов до сближения Юпитера и Сатурна произошло возмущение потока солнечных протонов (Рис. 20).

Рис. 20. Возмущение интегрального потока солнечных протонов высокой энергии(>30 MeV) перед соединения Юпитера и Сатурна 18:22 UT 21 декабря 2020 г

Источник: поданным SOHO. Solar and Heliospheric Observatory.

Резкое повышение интенсивности галактических космических лучей при соединении Юпитера и Сатурна привело к возбуждению верхней ионосферы на высотах около 500 км (Рис. 21)

Рис. 21. Увеличение отношения сигнал/шум в верхней ионосфере при соединении Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. Ср. a) 20 декабря и b) 21 декабря. Станция Валлопс, США, шт. Виргиния

Источник: по данным National Centers for Environmental Information. NOAA.

В результате возникла сложная аномалия общего содержания электронов в ионосфере (Рис. 22).

Рис. 22. Волнообразное изменение общего содержания электронов в ионосфере Земли под влиянием соединения Юпитера и Сатурна 18:22 UT21 декабря 2020 г. Момент соединения отмечен стрелкой

Источник: расчет по данным Ионосферная погода. ИЗМИ РАН.

Вместе с тем соединение Юпитера и Сатурна вызвало ярко выраженную реакцию стратосферы Северного полушария (Рис. 23).

Рис. 23. Отрицательная аномалия потока тепла у поверхности 100 гПа (высота около 16 км) на широте 60° Северного полушария 21 декабря 2020 г. при соединении Юпитера и Сатурна

Источник: по данным Atmospheric Chemistry and Dynamics Laboratory. Goddard Space Flight Center.

Об отклике геосфер у земной поверхности на соединение планет 21 декабря 2020 года с уверенностью можно говорить в отношении происхождения аномалии магнитного поля в Антарктиде (Рис. 24).

Рис. 24. Аномалия компоненты “z” магнитного поля в Антарктике по наблюдениям станции Кейси

Источник: по даннымINTERMAGNET.

Итак, соединение Юпитера и Сатурна — больше, чем оптическая иллюзия, это физический процесс, в ходе которого грандиозные внешние оболочки планет, состоящие из трансводородного элемента ньютония, вступают во взаимодействие с потоками частиц, движущимися от центров Галактики и Солнца.

Заключение

Совокупность фактов однозначно свидетельствует о существовании в пределах Солнечной системы неизвестной ранее силы, связанной с движением относительно центральной звезды и оси вращения небесных тел внешних оболочек из сверхлегкого газа ньютония. Космический источник энергии порождает ряд эффектов, происхождение которых до сих пор объяснялось ошибочно или вообще оставалось за общепринятыми рамками научного анализа.