Алексей Павлов
Автор
Художник, работающий с фотографией и архивами.
Родом из села Борогонцы Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия).
В настоящее время живет в г. Санкт-Петербург, Россия.
В своей практике особое внимание уделяет особенностям и проблемам социокультурного взаимодействия на постсоветском пространстве.
Его работы отмечались призами и попадали в шортлисты таких конкурсов, как Sony World Photography Awards, PORTRAITS – Hellerau Photography Awards, College Photographer of the Year, PhotoVisa, World Biennial of Student Photography и др.
Участник арт-резиденции «Выкса», The Eddie Adams Workshop, VII Academy.
Выпускник Школы современной фотографии «Докдокдок».
Член Союза фотохудожников России.
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