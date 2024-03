Алексей Павлов

Автор

Художник, работающий с фотографией и архивами. Родом из села Борогонцы Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия). В настоящее время живет в г. Санкт-Петербург, Россия. В своей практике особое внимание уделяет особенностям и проблемам социокультурного взаимодействия на постсоветском пространстве. Его работы отмечались призами и попадали в шортлисты таких конкурсов, как Sony World Photography Awards, PORTRAITS – Hellerau Photography Awards, College Photographer of the Year, PhotoVisa, World Biennial of Student Photography и др. Участник арт-резиденции «Выкса», The Eddie Adams Workshop, VII Academy. Выпускник Школы современной фотографии «Докдокдок». Член Союза фотохудожников России. <a href=https://leshapavlov.com target=_blank >leshapavlov.com</a>