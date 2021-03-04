Органы

Павел Чилин почувствовал себя инженером, уже будучи в девятом классе, — еще до поступления в Ленинградский институт авиационного приборостроения он сам изготавливал музыкальные инструменты, гитары, усилители.

Алексей Павлов Павел Чилин в своей мастерской

По окончании института по специальности «Электрические машины летательных аппаратов» Павел приступил к работе на заводе, который изготавливал приборы для военно-морского флота. По его словам, это частая практика, так как морская техника от авиационной отличается лишь весом и габаритами.

Фото из семейного архива Чилиных Павел Чилин работает над реквизитом для театральной постановки, Москва, лето 2001 г

Там он проработал 10 лет, сначала конструктором, затем инженером-разработчиком, пока не наступил 1991 год. Время перемен было жестоко ко всем, инженеров массово сокращали, месяцами не выплачивали зарплату. К тому времени Чилину уже хотелось строить органы и, почувствовав, что наступил момент для принятия такого решения, не дожидаясь увольнения, он сам ушел в свободное плавание, по его собственным словам, более связанное с творчеством.

Фото из семейного архива Чилиных Павел Чилин в клавесинной мастерской Ю. Аммера, Германия, май 1993 г

Павел называет орган королем музыкальных инструментов. Чтобы научиться искусству органостроения, нужно ехать в Европу и обучаться около 8 лет. Но Чилин этот путь прошел самостоятельно, методом глубокого погружения в самого себя и изучения всех возможных источников. Он был самоучкой, когда начал строить свой первый орган. В итоге оказалось, что путь был правильный, ошибок было минимум, и в, конце концов удалось добиться необходимого результата.

Алексей Павлов Детали органа, стоящего в доме Чилиных

Каждый орган крайне чувствителен к малейшим изменениям температуры и влажности в помещении. Требуется аккуратность и понимание дерева, потому что в разных условиях инструменты могут вести себя по-разному. Это нужно учитывать и держать в голове конечное местонахождение органа на всех этапах его создания.

Фото из семейного архива Чилиных Павел играет на органе собственной постройки для друзей и близких, зима 2007 г

Фото из семейного архива Чилиных Орган-портатив авторства Павла Чилина используется во время концерта ренессансной музыки в Санкт-Петербурге, начало 2000-х гг

В среднем инструмент собирается из пятидесяти тысяч деталей, трудно представить, сколько времени занимает даже просто взять в руки каждую из них. Поэтому наш герой постоянно находится в раздумьях насчет упрощения технологии без потери качества, так как это позволяет экономить очень много времени.

Фото из семейного архива Чилиных Во время установки органа в Детской школе искусств им. И.С. Баха в Москве, весна 1998 г

Окрашивать дерево, расписывать створки, работать с кожей и подклеивать клавиши Павлу помогает жена Наталья, художница по профессии. Интересно, что дипломная работа, которую она защитила в университете, была посвящена внешнему виду барочных органов в европейских странах.

Фото из семейного архива Чилиных Во время съемок документального фильма «Самый лучший день» про семью Чилиных, лето 2002 г

Алексей Павлов Наталья Чилина в своей мастерской

На данный момент Павел построил шестьдесят семь инструментов, еще несколько изготавливаются прямо сейчас. Его работы можно встретить в Музыкальном училище имени Гнесиных в Москве, в музыкальных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Алапаевском мужском монастыре Новомучеников. А особенно востребованы оказались маленькие органы-портативы, двадцать из них находятся сейчас за рубежом в ансамблях старинной музыки.

Алексей Павлов Картина авторства Натальи Чилиной, на которой изображен ангел с органом-портативом

Алексей Павлов Валентин играет на органе, построенном его отцом

Узкоколейка

В детстве, отдыхая с родителями в Литве, Павел увидел узкоколейную железную дорогу. Игрушечные масштабы паровозика с крошечными вагончиками и машинист, на ходу выпрыгивающий из кабины, чтобы перевести стрелку, запали в душу. Тогда он и решил, что когда-нибудь построит себе такую же.

Фото из семейного архива Чилиных Валентин Чилин на вагонетке, лето 2009 г. Валентина можно назвать ровесником узкоколейки на участке Чилиных, ведь первые метры пути Павел проложил в 2008 году, когда отвез жену в роддом

Много лет спустя Павел с женой переехали из Петербурга в поселок Ульяновка Ленинградской области, став обладателями земельного участка. Проведя на заболоченном месте серьезные подготовительные работы, Чилин приступил к исполнению своей детской мечты и уложил первые метры собственной железной дороги в 2008 году, когда отвез жену в роддом. А сейчас узкоколейка Павла Чилина, длиной более трехсот метров, огибает весь участок, и в ее состав входят десять стрелок и три моста.

Фото из семейного архива Чилиных Вид на дом Чилиных, зима 2000 г

Фото из семейного архива Чилиных Работы на новоприобретенном участке в поселке Ульяновка, весна 2000 г

Проектирование паровоза же началось со знакомства на одном из форумов с Сергеем Тереховым, который профессионально занимался ремонтом железнодорожного транспорта на протяжении двадцати лет. Павел подмечает, что без единомышленника, с детства мечтавшего о своей маленькой железной дороге, один бы этот замысел не реализовал.

Алексей Павлов Вид на железнодорожную развилку на участке Чилиных

Алексей Павлов Павел и Сергей правят рельсы накануне запуска паровоза

Алексей Павлов Сергей Терехов у паровоза. Павел называет своего товарища «главным идеологом нашего паровозостроения». Именно Сергею доверяется место в будке машиниста во время проезда паровоза по путям

Алексей Павлов Уголь, используемый для растопки паровоза. Также для этой цели можно использовать дрова и топливные брикеты

За образец был взят локомотив начала XX века. При всей своей прекрасной миниатюрности это настоящий паровоз, способный возить пассажиров и грузы весом до тридцати тонн. В общем, к паровозу и всему остальному подвижному составу Чилина, включающему в себя мотовоз, дрезину и вагонетки, нельзя относиться как к аттракциону, в первую очередь это инструменты для выполнения конкретных хозяйственных нужд.