Лесной кодекс, принятый в 2006 году, превратил российский лес в движимое имущество, упразднил государственную лесную охрану — систему лесников, постоянно находящихся в лесу, способных выявлять начинающиеся пожары и быстро приступать к тушению, ликвидировал централизованную авиационную охрану лесов и сильно бюрократизировал государственное управление в этой отрасли.

Десятки тысяч человек, потерявших работу в российском лесном хозяйстве за время действия нового Лесного кодекса — это те люди, чьих сил, опыта и знаний не хватило для того, чтобы удержать ситуацию с лесными пожарами под контролем жарким летом 2010 года.

Нижегородская область оказалась одним из самых серьезно пострадавших регионов. Площадь уничтоженного огнем леса определяется сотнями тысяч гектаров, в зону распространения пожара попали одиннадцать населенных пунктов.

В четверг 29 июля 2010 года, село Верхняя Верея, ранее называвшееся Гибловка из-за близости дремучих лесов и топких торфяных болот, сгорело целиком вследствие перекинувшегося верхового лесного пожара.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фотографии из архива местного музея

Село было образовано во второй половине XVIII века и первоначально имело название Гибловка из-за близости дремучих лесов и топких торфяных болот. По одной из версий, первыми, кто обжил здешние места, стали беглые крепостные, участвовавшие в восстании Емельяна Пугачёва. В 1929 году было принято решение о переименовании села в Верхнюю Верею. До 2010 года здесь было 6 улиц: Советская, Рабочая, Крестьянская, Железнодорожная, Ленина и Школьная.

Алексей Павлов ИА REGNUM Карта с обозначением сельских улиц до 2010 года

В конце июля 2010 года в России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Продолжительная засуха, начавшаяся местами ещё в мае, привела к высыханию растительности. Из-за этого лесной пожар мог возникнуть от самого небольшого источника огня, а также легко перерасти в разрушительный верховой пожар, который охватывает деревья целиком и движется со скоростью до 30 км/ч.

Алексей Павлов ИА REGNUM Дерево, погибшее от пожара

29 июля 2010 года, примерно в 19 часов 30 минут, верховой лесной пожар обступил Верхнюю Верею с трех сторон и за считанные минуты стер с лица земли 337 домов. По рассказам очевидцев, деревянные дома сгорали за мгновения, как спички, а кирпичные превращались в труху. Огонь прошел мимо всего четырех домов, также уцелели здание школы и кладбище.

Алексей Павлов ИА REGNUM Фотографии очевидцев

Подобные события всегда порождают свои легенды. Кто-то считает катастрофический пожар божьим наказанием, но никто толком не может объяснить, что могло стать для этого поводом. Некоторые утверждают, что видели накануне 29 июля 2010 года разноцветные огни в небе и в лесу, и осторожно размышляют, что на самом деле на жителях Верхней Вереи испытали новый вид оружия.

Алексей Павлов ИА REGNUM После катастрофических событий 2010 года окрестные леса выглядят не так, как раньше

Некоторые вещи действительно трудно поддаются логическому объяснению. Например, одни хозяева построили игровой домик для детей. Пожар даже не облупил краску на нем, при этом все остальные постройки, находившиеся рядом, сгорели дотла.

Алексей Павлов ИА REGNUM Уцелевшая статуэтка, обнаруженная местной жительницей Машковой Татьяной Андреевной на пепелище собственного дома

Один парень соорудил на своем участке большой деревянный стол, сидя за которым планировал отпраздновать с друзьями возвращение из армии. От дома не осталось ничего, рядом находили погнутые от температуры рельсы, а стол остался стоять, как новенький.

Алексей Павлов ИА REGNUM В местных СМИ было много материалов о людях, которые героически старались спасти село и односельчан от огня

После пожара в регионе стали открываться лесопилки, на подавляющем большинстве которых деятельность осуществлялась незаконно. По словам жителей, вырубка здорового леса под видом горельника, к сожалению, превратилось в привычное дело для этих мест.

Алексей Павлов ИА REGNUM Вид на деревья, погибшие от пожара

По официальным данным, в пожаре погибли 12 человек, табличка с их именами установлена в памятной часовне, расположенной рядом с церковью. В СМИ же фигурировали разные числа — от 9 до 20 погибших.

Алексей Павлов ИА REGNUM Табличка с именами жертв пожара, установленная в памятной часовне

Практически все местные жители, с которыми мне довелось пообщаться, утверждают, что на самом деле погибших было больше. По их словам, не учитывались пропавшие без вести и люди, не прописанные в Верее и волей судьбы оказавшиеся в тот злополучный день в селе.

Алексей Павлов ИА REGNUM Владимир Сергеевич Карпов живет в одном из чудом уцелевших домов

Алексей Павлов ИА REGNUM Интерьер в доме Владимира Сергеевича Карпова

Через три месяца после трагедии все погорельцы получили ключи от новых домов. Для пострадавших от пожара в близлежащих поселках Рожновский и Шернавка и селе Семилово построили три новые улицы — Рожновскую, Шернавскую и Семиловскую.

Алексей Павлов ИА REGNUM Николай Федорович Мальцев получил серьезные ожоги рук, спасаясь от огня. Его мать и сноха погибли. Спустя год после пожара умер его брат

Мнение жителей про перерождение Верхней Вереи разнится. Кто-то рад, что их не бросили в беде и восстановили село в максимально короткие сроки, появились газо‑ и водопровод. Заметно повысилось число населения. Как выразилась одна из моих собеседниц, «пожар улицу не портит».

Алексей Павлов ИА REGNUM Вид на Верхнюю Верею сегодня

Остальные подмечают, что одинаковые дома, покрытые сайдингом, проектировались и строились со значительными недочетами.

По их словам, уже не ощущается атмосфера их родного села, после пожара здесь все не то.

Алексей Павлов ИА REGNUM Соседи поют на лавочке возле своих домов. Кадр из видео, датируемого ранее 2010 года

Для некоторых своего рода терапией стало творчество. Например, если ознакомиться со стихами авторов, ставших очевидцами тех страшных событий, легко считывается тоска по атмосфере и природе родной деревни. Но в этих грустных и немного наивных произведениях также трудно не заметить оптимизм и надежду на светлое будущее.

Алексей Павлов ИА REGNUM Стихотворение одной из местных жительниц

Прошло практически 10 лет. В Верхней Верее успели родиться и подрасти дети, которые никогда не видели высоких и пушистых елей рядом со своим селом.

Аномально высокой температуры, как летом 2010 года, в последующие годы пока не наблюдалось.

Недостатки лесного законодательства не исправлены до сих пор.