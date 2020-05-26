Лесные пожары: если дать волю огню
Лесной кодекс, принятый в 2006 году, превратил российский лес в движимое имущество, упразднил государственную лесную охрану — систему лесников, постоянно находящихся в лесу, способных выявлять начинающиеся пожары и быстро приступать к тушению, ликвидировал централизованную авиационную охрану лесов и сильно бюрократизировал государственное управление в этой отрасли.
Десятки тысяч человек, потерявших работу в российском лесном хозяйстве за время действия нового Лесного кодекса — это те люди, чьих сил, опыта и знаний не хватило для того, чтобы удержать ситуацию с лесными пожарами под контролем жарким летом 2010 года.
Нижегородская область оказалась одним из самых серьезно пострадавших регионов. Площадь уничтоженного огнем леса определяется сотнями тысяч гектаров, в зону распространения пожара попали одиннадцать населенных пунктов.
В четверг 29 июля 2010 года, село Верхняя Верея, ранее называвшееся Гибловка из-за близости дремучих лесов и топких торфяных болот, сгорело целиком вследствие перекинувшегося верхового лесного пожара.
Село было образовано во второй половине XVIII века и первоначально имело название Гибловка из-за близости дремучих лесов и топких торфяных болот. По одной из версий, первыми, кто обжил здешние места, стали беглые крепостные, участвовавшие в восстании Емельяна Пугачёва. В 1929 году было принято решение о переименовании села в Верхнюю Верею. До 2010 года здесь было 6 улиц: Советская, Рабочая, Крестьянская, Железнодорожная, Ленина и Школьная.
В конце июля 2010 года в России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков. Продолжительная засуха, начавшаяся местами ещё в мае, привела к высыханию растительности. Из-за этого лесной пожар мог возникнуть от самого небольшого источника огня, а также легко перерасти в разрушительный верховой пожар, который охватывает деревья целиком и движется со скоростью до 30 км/ч.
29 июля 2010 года, примерно в 19 часов 30 минут, верховой лесной пожар обступил Верхнюю Верею с трех сторон и за считанные минуты стер с лица земли 337 домов. По рассказам очевидцев, деревянные дома сгорали за мгновения, как спички, а кирпичные превращались в труху. Огонь прошел мимо всего четырех домов, также уцелели здание школы и кладбище.
Подобные события всегда порождают свои легенды. Кто-то считает катастрофический пожар божьим наказанием, но никто толком не может объяснить, что могло стать для этого поводом. Некоторые утверждают, что видели накануне 29 июля 2010 года разноцветные огни в небе и в лесу, и осторожно размышляют, что на самом деле на жителях Верхней Вереи испытали новый вид оружия.
Некоторые вещи действительно трудно поддаются логическому объяснению. Например, одни хозяева построили игровой домик для детей. Пожар даже не облупил краску на нем, при этом все остальные постройки, находившиеся рядом, сгорели дотла.
Один парень соорудил на своем участке большой деревянный стол, сидя за которым планировал отпраздновать с друзьями возвращение из армии. От дома не осталось ничего, рядом находили погнутые от температуры рельсы, а стол остался стоять, как новенький.
После пожара в регионе стали открываться лесопилки, на подавляющем большинстве которых деятельность осуществлялась незаконно. По словам жителей, вырубка здорового леса под видом горельника, к сожалению, превратилось в привычное дело для этих мест.
По официальным данным, в пожаре погибли 12 человек, табличка с их именами установлена в памятной часовне, расположенной рядом с церковью. В СМИ же фигурировали разные числа — от 9 до 20 погибших.
Практически все местные жители, с которыми мне довелось пообщаться, утверждают, что на самом деле погибших было больше. По их словам, не учитывались пропавшие без вести и люди, не прописанные в Верее и волей судьбы оказавшиеся в тот злополучный день в селе.
Через три месяца после трагедии все погорельцы получили ключи от новых домов. Для пострадавших от пожара в близлежащих поселках Рожновский и Шернавка и селе Семилово построили три новые улицы — Рожновскую, Шернавскую и Семиловскую.
Мнение жителей про перерождение Верхней Вереи разнится. Кто-то рад, что их не бросили в беде и восстановили село в максимально короткие сроки, появились газо‑ и водопровод. Заметно повысилось число населения. Как выразилась одна из моих собеседниц, «пожар улицу не портит».
Остальные подмечают, что одинаковые дома, покрытые сайдингом, проектировались и строились со значительными недочетами.
По их словам, уже не ощущается атмосфера их родного села, после пожара здесь все не то.
Для некоторых своего рода терапией стало творчество. Например, если ознакомиться со стихами авторов, ставших очевидцами тех страшных событий, легко считывается тоска по атмосфере и природе родной деревни. Но в этих грустных и немного наивных произведениях также трудно не заметить оптимизм и надежду на светлое будущее.
Прошло практически 10 лет. В Верхней Верее успели родиться и подрасти дети, которые никогда не видели высоких и пушистых елей рядом со своим селом.
Аномально высокой температуры, как летом 2010 года, в последующие годы пока не наблюдалось.
Недостатки лесного законодательства не исправлены до сих пор.