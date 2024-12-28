26 декабря в Ленинградской области, на курорте «Игора» прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) — высшего наднационального органа Евразийского экономического союза. Встреча началась в узком, а продолжилась в расширенном составе.

ИА Регнум

В узком формате участвовали главы «пятёрки»: президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (он выступал по видеосвязи, поскольку раньше заявил, что заболел коронавирусом), президенты Республики Беларусь Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Затем к ним присоединились представители стран — наблюдателей при ЕАЭС: Узбекистана, Ирана и Кубы.

Самым ярким событием встречи оказалась перепалка, разгоревшаяся между Александром Лукашенко и вещавшим «из телевизора», то есть по видеосвязи, Николом Пашиняном. После того как армянский премьер-министр заявил, что ни он, ни его делегация не примут участия во встрече лидеров ЕАЭС в Минске (в 2025 году председательство переходит к Республике Беларусь, одна из встреч пройдёт в белорусской столице в мае), Лукашенко предложил ему организовать транспорт.

«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сказал белорусский президент.

Пашинян ответил, что ничего не нужно, решение он принял, обсуждению оно не подлежит. Что участвовать будет только виртуально — то есть по телевизору. На что Александр Григорьевич прозрачно намекнул: армянского премьера может не быть на саммите не только физически, но и виртуально.

«Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали», — сказал глава РБ.

«Без проблем… Может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами», — попытался парировать Пашинян.

Казалось бы, причины перепалки очевидны — личная неприязнь между белорусским и армянским руководителями.

Они давно друг друга недолюбливают — ещё с момента прихода Пашиняна к власти. Александр Лукашенко рассказывал автору этих строк, что Пашинян без уважения относился к партнерам по ОДКБ — например, демонстративно завёл уголовное дело на тогдашнего главу ОДКБ генерала Хачатурова. А когда коллеги по блоку за закрытыми дверями попеняли ему на это и сказали, что так не делается, он ответил фразой из серии «тут решаю не я, а армянский суд». Хотя все знали, что это была личная вендетта нового премьера.

Ещё летом нынешнего года Пашинян заявлял, что ни он, ни другие армянские чиновники не поедут в Республику Беларусь, пока её возглавляет Лукашенко. Всё из-за того, что белорусский лидер дружит с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, посещал подконтрольный Баку Карабах и там дал понять, что знал о готовности Азербайджана начать боевые действия.

Казалось бы, Пашинян, который сам приложил немалые усилия, чтобы война была развязана и проиграна Арменией, не должен обижаться. Но армянский премьер, пытающийся переложить вину за сдачу Карабаха на внешние силы, решил демонстративно обидеться и устроить Минску бойкот. В свою очередь Лукашенко, конечно же, об этом знал, но на заседании ЕАЭС решил не делать вид, что отношения между странами безоблачны.

ЕАЭС — крупнейшая интеграционная структура Евразии, от успешного функционирования которой зависят экономики и стабильность стран — членов организации. На заседании Владимир Путин заявил, что деятельность ЕАЭС помогает расширять торговлю и углублять кооперационные связи, наращивать деловые контакты. А в целом ЕАЭС помогает повышать качество жизни и уровень благосостояния граждан «пятёрки». Уже после встречи глава России отметил, что лидеры объединения добились консенсуса по ряду вопросов, а по оставшимся аспектам будут работать дальше.

И если поведение Пашиняна (давно взявшего курс на выход из ЕАЭС и вообще дискредитацию всех российских интеграционных структур) понятно, то зачем Лукашенко публичный конфликт?

Дело в том, что армянского премьера давно пора было поставить на место. И в этом вопросе, осознаёт Лукашенко, его поддерживали остальные участники заседания.

«Он, безусловно, выражает общую позицию ОДКБ. И либо рассчитывает на одобрение всех стран — членов Организации, либо уже это одобрение получил», — отмечает в беседе с ИА Регнум эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Саботаж Пашиняна достал многих.

«Пашинян уклонился от участия в саммите ОДКБ, а своим заявлением об отказе поехать в Минск продемонстрировал желание минимизировать контакты в рамках евразийских объединений. Это диктуется сотрудничеством режима Пашиняна с Западом, в том числе с Парижем. Установками Запада на саботаж интеграционных объединений. Неудивительно, что коллеги по блоку этим недовольны», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Недовольны они не только бойкотом, но и тем, что Армения превращается из проблемного участника в троянского коня. Игрока, который может сливать секретные и чувствительные договоренности в рамках Евразийского сотрудничества западным странам. Либо же просто заблокировать работу организации.

«И в ОДКБ, и в ЕАЭС действует принцип либерум вето. То есть принятие всех решений только единогласно, где голос «против» любого из членов может блокировать процесс принятия», — напоминает Никита Мендкович.

В том числе решения об исключении кого-то из членов — того же Пашиняна. По факту он может уйти лишь добровольно, но не хочет.

«Отношения Пашиняна и ОДКБ давно объясняется формулой «ни мира, ни войны». Армянский премьер не заявляет о выходе из ОДКБ, но при этом говорит, что никакой обратной интеграции не планируется. Этот неопределённый статус становится объектом критики. А также шуток и троллинга, свойственного господину Лукашенко», — говорит Алексей Наумов.

В свою очередь Москва не форсирует выход Армении из ОДКБ, отмечает Никита Мендкович, поскольку «пашиняны уходят, а Армения остаётся».

«После того, как армяне осознают предательскую и разрушительную политику Пашиняна (за которую пришлось уже заплатить Карабахом, спорными территориями и которая поставила на карту само существование государства), они организуют смену этого прозападного популистского режима. На это в Москве надеются», — считает собеседник ИА Регнум.

А вот Александр Лукашенко ничем не ограничен. И вполне может перейти от слов к реальным действиям.

«Пашинян пытается злоупотреблять доверием и благорасположением со стороны членов ОДКБ. В рамках этой логики я бы, конечно, телевизор для армянского премьера в Минске не ставил. И не исключаю, что после нынешней пикировки его там и не будет», — отмечает Алексей Наумов.

Возможно, отсутствие телевизора станет ещё одним сигналом для армянского общества и вменяемой части армянской элиты. Сигналом, что терпению приходит конец.