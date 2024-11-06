Уютная мастерская, по которой рассыпаны деревянные заготовки, поленья и уже готовые изделия — совсем новые, блестящие, обработанные маслами и воском. Повсюду здесь — непередаваемый «деревянный» запах.

Из личного архива

В мастерской трудится Алексей Черепков — мастер-ремесленник. Работает он, как сам говорит, с «живым» материалом, способным наполнить дом теплом и добром.

Черепков родился и вырос в Ровеньках, ЛНР. В школьные годы любил уроки труда, черчения и геометрии. Но тогда Алексей даже не думал, что в будущем придёт к столярному делу. Окончил Ровеньковский техникум по специальности «технология подземных разработок», отслужил в армии, поступил в Донбасский государственный технический институт. После учёбы десять лет трудился на ровеньковских шахтах — № 81 «Киевская» и имени Космонавтов.

— Мне всегда нравилось что-то делать своими руками. Помню, первые мои работы были сделаны кустарным способом, из подручных материалов. В гараже я мастерил полочки и шкафчики для дома. Потом потихоньку начал смотреть тематические видео в интернете, делать что-то новое. Попробовал сделать одну кухонную доску, вторую, ключницу… Но все это делалось буквально на коленке. Главное, что меня увлёк сам процесс: начал покупать необходимые материалы и станки, серьёзно заниматься, — рассказывает мужчина.

Свою роль сыграло и то, что Алексей — из династии столяров. Дедушка владел мастерской, а прадедушка был бондарем. Так что это наследственное.

Алексей рассказывает, что первые станки делал сам, только спустя время купил всё необходимое: циркулярную пилу, рейсмусовый и шлифовальный станки, фуганок, фрезер, дрель, стамески, струбцины, шуруповёрты и так далее.

Мастер не считает, сколько изделий уже изготовил. Но, очевидно, много. Какие-то ему нравятся больше, в других он видит изъяны и, как истинный перфекционист, хочет их усовершенствовать. Но есть среди изделий главное — любимое, то, с которого всё началось.

— Это ключница. Я сделал её, когда у меня был минимум инструментов. Родители во дворе спилили орех, я его распустил бензопилой, высушил, подготовил. Это трудоёмкий процесс. И сделал красивую ключницу. Понравилась она не только мне, но и родным и близким. Наверное, именно тогда я понял, что хочу этим заниматься, мне нравится процесс и, конечно, результат. Учился методом проб и ошибок, читал и смотрел. Много времени ушло на то, чтобы уверенно держать в руках инструмент, и не меньше — чтобы добиться точности в размерах, — делится Черепков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927551" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мастер работы с «живым» деревом Алексей Черепков

Он предпочитает работать с крепкими породами древесины — ясень, дуб, карагач, орех. У каждого дерева, отмечает мастер, своя структура и рисунок, разный материал по-разному реагирует на обработку.

— Дуб может отколоться при одной обработке, ясень — при другой. У ореха — оригинальные рисунок и цвет, а у карагача — интересные и мелкие сучки. С сосной я вообще стараюсь не работать — она мягкая, смолистая, только станки забивает. К выбору материала подхожу щепетильно, он должен быть качества «экстра». Кроме того, измеряю влажность специальным прибором, она должна быть в пределах 80–10%. Дерево тактильно очень приятно, оно живое. Ни один пластик с ним не сравнится. Даже сейчас много изделий делают под дерево, но ты понимаешь — нет, не дерево. Дерево чувствуешь по-другому, — рассказывает Алексей.

Сегодня в коллекции работ Черепкова — самые разные изделия: ключницы, кухонные разделочные доски, посуда, зеркала, столы и стулья, комоды и, наконец, целые мебельные гарнитуры.

— Одна из самых масштабных, сложных и интересных работ — буфет из массива дуба, покрытый маслом, шириной 1,5 и высотой 2 метра. Над ним я трудился целый месяц почти ежедневно. Вначале мы с заказчиком обсудили, как всё должно выглядеть. Затем я сделал чертеж, расчет и деталировку. И приступил к работе с деревом. Процесс сложный: доску нужно нарезать на ламельки, потом склеить, чтобы минимизировать деформацию. Следом идут торцевание, подрезка, первичная шлифовка доски, сборка, обработка фрезером, дополнительная шлифовка и финальная отделка. И буфет готов, — улыбается Алексей.

Из личного архива

Ещё ему нравится делать столы с использованием эпоксидной смолы. Первый он сделал из акации для себя: признаёт, что всем тонкостям работы обучался в интернете. Подготовил два слэба акации, немного карагача для подстолья, всё собрал и начал лить эпоксидку в несколько слоёв. На изготовление стола ушли один месяц и десять килограммов смолы.

Второй подобный стол Черепков делал уже на заказ. Только под эпоксидную смолу в качестве украшения положил ещё зерна кофе и палочки корицы. Мастер уверен, что именно внимание к деталям и определяет в итоге успешную реализацию идеи.

Из личного архива

Необычным проектом было и ростовое зеркало. Рама — из ясеня, покрыта маслом цвета венге. Знакомый Алексея заказал его в подарок супруге.

Перфекционист Черепков очень внимателен к деталям: лучше несколько раз всё переделает, чем отдаст заказчику изделие с изъяном.

— Если вижу даже небольшой брак, изделие остаётся у меня, заказчику сделаю другое. Люблю, когда всё чётко до миллиметра, точно, ровно и красиво. Тогда испытываю удовольствие. Правда, был однажды у меня случай. Я делал доску для подачи шашлыка, но шаблон немного отошёл в сторону, ушла фреза — образовалась волна. Но ведь доска же хорошая, не выбрасывать… Я решил сделать ассиметричные скругления по всей заготовке. Получилось оригинально. Она у меня сегодня в единственном экземпляре, даже при желании повторить невозможно. Раньше я, например, считал, что изделие должно быть без сучков, но со временем изменил мнение. Бывают такие красивые сучки, которыми при правильной обработке, например той же эпоксидной смолой, можно подчеркнуть натуральность и фактурность материала, — делится секретами мастерства мужчина.

Из личного архива

Черепков долго шёл к реализации одной своей творческой задумки. И недавно смог её осуществить.

— Сейчас мне стало интересно шпонирование. Вообще, правильное его название — фанерование. Это приклеивание тонких пластин дерева, шпона, на деревянную основу. Это придаёт изделию массивность и особенный неповторимый вид. Кухню себе таким методом сделал, у меня был шпон дуба. Довольно трудоёмкий и долгий процесс. Занимался около года, — рассказывает Алексей.

В то же время многие горожане всё еще предпочитают заказывать у мастера разделочные доски из натурального дерева. Делать их несложно, говорит Черепков, это стало чем-то вроде хобби.

Из личного архива

— Самый трудоёмкий процесс — изготовление торцевой доски. Она вроде бы маленькая, а времени уходит много. Много переклейки, режешь ее, клеишь, опять режешь, опять клеишь, потом шлифуешь… Но даже когда выполняю небольшие изделия, использую ясень, дуб и карагач. Если доска разделочная, стараюсь делать её из дуба или из ясеня, потому что это самые крепкие материалы. А менажницы и доски для подачи мяса делаю из карагача. Он чуть помягче, но при этом у него довольно красивый рисунок. Обрабатываю потом льняным маслом, с добавлением пчелиного воска. Еще можно добавить туда карнаубский воск — это специальное масло, предназначенное для досок, — делится особенностями внутренней кухни мастер.

Черепков говорит, что нашёл дело по душе — в мастерской он отдыхает, а работая с деревом, успокаивается и получает удовольствие.

Алексей женат, дочь ходит в начальную школу. Недавно девочка получила задание — сделать с папой скворечник. В итоге получилась целая кормушка, за которую Черепковы получили первое место в городе.

В планах у мастера — делать для юных ровенчан деревянные кубики и разные интересные игрушки.