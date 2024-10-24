Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал 197 VPN-сервисов в 2024 году, сообщил директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ведомства Сергей Хуторцев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — сказал он на форуме «Спектр 2024», который проходит в Сочи.

Также эксперт заявил, что в 2024 году количество фишинговых атак в России выросло на 425%. Всего в текущем году было заблокировано более 22 тыс. фишинговых сайтов. Хуторцев добавил, что ограничения затронули и информационные ресурсы, которые угрожали безопасности пользователей.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта Роскомнадзор наделён правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее правительство уполномочило Роскомнадзор вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Пользователи могут направлять обращения в надзорное ведомство об обнаружении признаков запрещённой информации на каком-либо интернет-ресурсе.