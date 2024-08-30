«Кто не согласен, можете увольняться»: такой ультиматум премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил послам страны, которых собрали 28 августа в Ереване для совещания. Пашинян заявил, что в ближайшее время он совершит «нестандартный» ход во внешней политике, который все должны принять.

ИА Регнум

Каким именно будет этот ход, премьер Армении не уточнил. Очевидным представляется вывод страны из российских интеграционных структур — ОДКБ и ЕАЭС. К этому Пашинян ведёт страну уже шесть лет в кресле премьера, а до того — в течение всей журналистско-политической карьеры.

В то же время лично инициировать выход из ОДКБ и ЕАЭС Пашинян не хочет, понимая, что вся ответственность падёт на него. Среди последствий явно просматриваются экономическая деградация Армении и новые территориальные потери. Поэтому вывод нужно сначала предварить рядом подготовительных ходов, один из которых — внесение изменений в конституцию для последующего мирного соглашения с Азербайджаном.

Баку требует от Еревана привести конституцию страны в соответствие со своими представлениями.

«Территориальные требования, закреплённые конституцией Армении в отношении Азербайджана, должны быть отменены, конституция должна быть изменена», — заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Речь идёт об исключении из конституции ссылки на Декларацию о независимости Армении, в которой заявляется о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха, объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. Баку расценивает это как территориальную претензию.

Казалось бы, этот пункт особенного значения не имеет — Армения потерпела поражение в войне и о реванше даже не думает. Но Алиев упорствует.

«Армения сознательно тянет время, закупает новое вооружение у Франции, западных стран и других сторон, проводит военные учения с третьими странами на своей территории», — говорит президент Азербайджана.

И в его словах есть логика, считает старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов. Да, сейчас Армения не готова к военным действиям, признаёт он в беседе с ИА Регнум, внутриполитическая ситуация отнимает много сил у Пашиняна, но в долгосрочной перспективе Баку опасается, что малыми шагами Армения при помощи Запада может получить сильный военный потенциал. А при смене власти на более радикальные, националистические и реваншистские силы Азербайджану придется тратить много ресурсов и содержать крупную армию для самообороны.

Кроме того, по мнению эксперта, Алиев не исключает варианта, при котором Франция и другие западные страны «впишутся» в военные действия на стороне Армении.

«Чем-то происходящее напоминает ситуацию на Украине до февраля 2022 года. Украина не настолько сильна, чтобы победить Россию, но достаточно вооружена и интегрирована в структуры НАТО, чтобы восприниматься в качестве угрозы», — отмечает Гасанов.

Пашинян действительно может провоцировать масштабные столкновения с Азербайджаном в надежде на то, что Запад окажет ему военно-техническую помощь, допускает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Причем спровоцировать не с целью победить в войне, а для реализации западных интересов.

«Москва стремится избежать новых кризисов и угроз в регионе, чтобы не отвлекаться от освобождения Украины. Однако Армения сближается с Западом, которому стабилизация как раз невыгодна. Боюсь, Пашиняна будут подталкивать к саботажу российских усилий и, главное, к разжиганию костерка на территории Закавказья», — объясняет эксперт в разговоре с ИА Регнум.

Пашинян же, судя по всему, готов выполнить требования азербайджанской стороны. Но не для последующего мира — у него свои цели.

Во-первых, сохранить власть. Шум вокруг изменения «карабахской» части конституции поможет армянскому премьеру избежать иных конституционных реформ, которых требует общество.

«Будучи оппозиционером, Пашинян критиковал нынешнюю конституцию, называл её «суперпремьерской». Однако после прихода к власти не только не пошёл на перераспределение полномочий с другими институтами власти, но и усилил возможности премьера.

В 2021 году, в момент политического кризиса, он не исключил возможности возвращения к полупрезидентской форме правления, но после победы на досрочных выборах отказался от конституционной реформы. Просто потому, что действующая конституция максимально отвечала его интересам — бесконтрольной власти и воспроизводству своей власти. Поэтому, если её и будут менять, то исключительно из-за требований Баку», — уверен Айк Халатян.

Во-вторых, Пашинян прекрасно понимает: на изменениях в конституции список требований Алиева не закончится. Но на этот счёт припасена двухходовая комбинация: любые новые требования Баку Пашинян будет позиционировать как давление не только со стороны Азербайджана, но и России.

Дело в том, что список посредников в вопросе азербайджано-армянского урегулирования резко сокращается: Баку выступает за фактический вывод западных стран из миротворческого процесса. Президент Алиев накануне заявил, что «минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты, которые уже потеряли свою актуальность, должны быть полностью ликвидированы».

Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США, причём для последних двух стран эта группа — единственный легальный инструмент для влияния на карабахский процесс. Влияния, которое хотели бы нивелировать Турция (вытесняющая Запад с Кавказа), Россия (которой там Запад тоже не нужен) и Азербайджан (поскольку США и Евросоюз ради переманивания Еревана в свой лагерь встали на его сторону в конфликте).

Получается, Россия остаётся единственным посредником. Для Москвы это плюс, но в то же время она становится ответственна за процесс и его изменения, которые возникают из-за новых требований Азербайджана. А этого и добивается Пашинян.

«Любые свои провалы, любые уступки Азербайджану Пашинян прикрывает заявлениями, что «Москва предала». Это всё Москва, а он ни в чём не виноват», — поясняет логику Пашиняна Никита Мендкович.

Всё это служит достижению главной цели армянского премьера — выводу Армении из ОДКБ и ЕАЭС, — замаскированной под требование всего армянского народа, который якобы обиделся на «предающую Россию».