За последние дни профильные депутаты Госдумы несколько раз разъясняли — какие новшества вводит законопроект об ужесточении правил продажи и оборота SIM-карт.

ИА Регнум

Депутат Антон Горелкин, замглавы думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, сообщил: если закон примут, на портале «Госуслуги» появится раздел «Мои SIM-карты».

В нём должны быть указаны все телефонные номера, оформленные на гражданина России — операторов хотят обязать передавать эти данные государству.

Предлагается оповещать абонентов через «Госуслуги» обо всех зарегистрированных на них номерах. «Каждый сможет заблокировать договор, который он не заключал», — пояснил соавтор законопроекта, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Гражданин сможет — также через «Госуслуги» — удалить уже не используемый им номер, предполагает проект закона.

Отдельный пакет новшеств касается жителей дальнего и ближнего зарубежья. Предполагается обязать иностранцев сдавать биометрические данные перед тем, как заключить договор о покупке «симки». Который должен подписываться только в офисе оператора, салоне связи — но не через Интернет.

Отпечатки пальцев, изображение лица и т.п. уникальные приметы регистрируются в ЕБС (Единой биометрической системе).

Для иностранцев также хотят ввести требование: в договоре об услугах связи обязательно указывать IMEI (это код идентификации устройства — мобильника, ноутбука или планшета). Получается, что абонент — не гражданин России не сможет переставить SIM-карту в другое устройство — при перестановке карточка заблокируется.

Для иностранцев также планируют запретить владеть более 10 номерами.

Анонимности и терминалам — бой

В основном законодатели комментируют два новшества: привязку телефонных номеров к «Госуслугам», и ограничения для абонентов-иностранцев.

Но в проекте Минцифры, который сейчас на рассмотрении в Думе, предлагается ещё одно нововведение. Если вы вносите наличные для оплаты мобильной связи, то требуется обязательная идентификация плательщика — вы подтверждаете личность, и только в этом случае деньги поступят на счёт (а информация о плательщике уходит мобильному оператору).

Авторы также предлагают запретить оплату связи через терминалы, так как при этом нельзя идентифицировать плательщика. Но при этом по-прежнему будет можно «положить деньги на телефон» онлайн или через банкомат.

Таким образом, пополнить счёт (например, родственнику) по-прежнему будет можно, потребуется лишь подтвердить вашу личность, разъясняют разработчики законопроекта.

Когда могут заработать новые правила

Если закон примут, то новые требования — и к россиянам, и к иностранцам — вступят в силу с 1 ноября этого года.

Тогда, касающееся наших граждан новшество — раздел «Мои SIM-карты» на «Госуслугах», появится с 1 августа 2025 года.

А до 1 февраля 2025-го операторы должны будут оповестить своих иностранных клиентов об изменившихся правилах, и до марта перезаключить с ними договоры.

Зачем ужесточают требования

Разработанный в Минцифры законопроект, который 13 июня был внесён в нижнюю палату, и уже через неделю принят в первом чтении, направлен на борьбу с «серыми симками». То есть — с карточками без привязки к паспортным данным владельца телефона, которые можно оформить на фирму или на подставное лицо.

По оценкам экспертов, на некоторых граждан может быть оформлено 100-200 тысяч таких «левых» SIM-карт — которые зачастую можно было приобрести, например, у станций столичного метро, на вокзалах или на улицах. Для активации же достаточно пополнить баланс на символическую сумму — рублей в сто.

Такой бесконтрольный оборот опасен, уверены авторы законопроекта, и те специалисты, которые с ними соглашаются.

На недавнем «круглом столе» в Общественной палате России приводились данные: за прошлый год было зафиксировано 677 тысяч IT-преступлений, совокупный ущерб составил 156,5 млрд рублей.

Мобильный с не привязанной к паспорту картой оказывается основным из «орудий труда» мошенников. По оценке Сбербанка, злоумышленники ежедневно совершают до 8 млн телефонных звонков россиянам (а с учётом дозвонов через мессенджеры — то до 15 млн в день). Мошенники, в том числе, используют так называемые SIM-боксы — устройства, в которых могут быть установлены SIM-карты разных операторов, что позволяет работать с несколькими GSM-шлюзами.

Для преступных целей «левые» карточки используют и террористы, подчеркнул в комментарии ИА Регнум Александр Малькевич, первый зампред комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

С началом СВО опасность явно возросла, уверен собеседник. «Серыми» SIM-картами пользуются украинские спецслужбы, чтобы связываться с предателями России и засланными диверсантами», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, надо учесть, что большинство анонимных звонков от мошенников идет с территории Украины, полагает Малькевич. «Таким образом, каждый желающий приобрести «серую» SIM-карту может потенциально работать на врага. И относиться к таким персонажам нужно тоже как к врагам», — уверен собеседник.

Все ли — враги?

Рынок «серых SIM-карт», по ряду экспертных оценок (одну из них высказывал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин) может составлять от нескольких миллионов до десятков миллионов единиц. Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в комментарии «Ведомостям» говорил о 6-7 млн таких карточек. Если это так, то до 3% активных карт для смартфонов в России — «левые».

Точнее сказать невозможно — как сообщали «Известия», Роскомнадзор, в прошлом году изъял всего 4 тысячи карт, купленных неофициально, без предъявления паспортных данных.

Но резонно предположить, что среди пользователей этих миллионов «серых симок» враги России, мошенники или наркоторговцы не составляют абсолютного большинства. Иногда «левые» карты для смартфонов покупают ради анонимных покупок, либо просто для того, чтобы инкогнито зарегистрироваться в соцсетях, на сайтах и в онлайн-приложениях. Или же для массовых рассылок sms (а это не всегда вредоносный спам). А иногда для защиты от того же спама — чтобы рекламные сообщения и звонки не «валились» на основной номер.

Однако сам спрос на «серые симки» лишь подстёгивает «предложение» от организаторов массовых рассылок и «холодных обзвонов» — среди которых более чем достаточно мошенников. Таким образом, покупатели SIM, записанных на «мёртвых душ», невольно провоцируют преступников.

Также не надо забывать, что если вы заходите в приложение или в личный кабинет по телефонному номеру, зарегистрированному неизвестно на кого, то ваши персональные данные оказываются в очевидной опасности.

В России предлагается ввести щадящие правила

«Разумеется, добропорядочных граждан и потенциально опасные элементы необходимо разграничивать», — отмечает Малькевич. Но, добавляет он, для такого разграничения, и нужна понятная и работающая система верификации, т.е. «проверки подлинности» абонентов.

Такие требования — не что-то специфически российское, добавил собеседник ИА Регнум. «В общем-то, мы приводим всё в соответствие с нормальной мировой практикой, — подчеркнул Малькевич. — Я сам, выступая на слушаниях в Общественной палате, напомнил, что много лет уже в Австрии на каждой SIM-карте есть вообще портрет владельца с фотографией. То есть там все максимально личностно».

Обязательная регистрация SIM-карт — в ходу во Франции, Германии, Испании, Швеции, Норвегии, и в целом — в 160 из 206 стран мира, отмечает портал Comparitech.

В Китае, Сингапуре и ОАЭ при оформлении договора мобильной связи, граждане предъявляют не только удостоверение личности, но и скан лица или отпечатки пальцев. У нас, напомним, только иностранцев предполагается обязать «сдавать биометрию».

В Эмиратах за нарушение правил оформления карточки может грозить как минимум год лишения свободы. У нас введение уголовной ответственности за «серые симки» — это пока только предложение (с ним недавно выступил депутат Немкин), и наказывать предлагается лишь продавцов таких карточек.

В целом, как полагают разработчики, предлагаемое ужесточение по сути не скажется на обычных гражданах. Ведь они не используют смартфоны и другие гаджеты в мошеннических или сомнительно-коммерческих целях.

Предполагается, что среднестатистический россиянин не задействует «серые симки» настолько часто, чтобы новые требования как-то его задели — если закон будет принят.

Борьба уже идёт, но уточнения ещё требуются

Что же касается криминальных элементов и тех карточек, которые находятся в их руках, то борьба с «серым оборотом» идёт уже сейчас — о чём периодически информирует Роскомнадзор, который действует совместно с МВД. Например, в августе прошлого года RT сообщил, что российские операторы дали обязательство Роскомнадзору блокировать SIM-карты с неустановленными персональными данными.

«На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной базы. Из представленных записей 4,4% (более 9,5 млн) содержат нарушения. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах. Подключение операторов и проверка данных в системе продолжаются», — сообщили тогда в ведомстве.

В начале этого года РКН сообщил «Ведомостям»: только с сентября по декабрь 2023-го российские мобильные операторы прекратили оказание услуг по более 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами.

После принятия закона борьба с «серым оборотом» лишь будет поставлена на основательные рельсы, уверены законодатели.

Впрочем, как считают профильные депутаты, многое ещё нужно дополнительно проработать — например, ввести четкие подозрительности звонков, которые можно было бы блокировать так же, как пресекаются подозрительные банковские транзакции.