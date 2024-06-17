Россияне снова, после нескольких лет снижения потребления, начали пить больше алкоголя. Об этой тревожащей Минздрав и не только тенденции рассказал 9 июня глава ведомства Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА Регнум

Конкретных цифр министр не назвал, отметив, что «в предыдущие годы мы видели активную динамику уменьшения потребления». Его слова подтверждает отчёт о работе Министерства здравоохранения за 2023 год, согласно которому за 5 лет, с 2018 года, потребление алкоголя снизилось с 9,4 до 8,4 литра этанола на душу населения. При этом в 2008 году россияне выпивали в среднем 15,7 литра.

В сентябре 2023 года Мурашко сообщал, что россияне преодолели распространённую в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул», а многие люди уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от пагубных привычек, в том числе от употребления алкоголя.

В планах государства дальнейшее снижение цифр потребления алкоголя. В принятой в том же 2023 году концепции сокращения потребления на период до 2030 года указано, что через 6 лет на каждого жителя России будет приходиться 7,8 литра этанола. Одна из мер — расширение полномочий субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками» и ужесточение требований к алкогольной продукции. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 14 февраля 2024 года.

Пока же тенденции на рынке алкоголя настораживают. В мае представители Росалкогольтабакконтроля сообщили, что с января по апрель 2024 года российские алкогольные предприятия на 10% увеличили производство спиртных напитков крепостью выше 9%. Производство водки увеличилось на 6%, коньяка — на 7,3%, вин — на 27,8%, игристых вин — на 36,5%, а ликёрных — на 70%. Производство слабоалкогольных напитков выросло на 38,4%.

В то же время Евросоюз в марте увеличил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года, сообщается о росте производства пива в стране в первом квартале 2024 года на 9,2%. В этот же период выросли показатели розничных продаж спиртных напитков: водки — на 1,6%, коньяка — на 9,6%. всего алкоголя крепостью выше 9 градусов — на 5,6%.

«Палёнка» и стрессовый ковид

Сколько на самом деле пьют россияне, сказать трудно, отмечает в беседе с ИА Регнум руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. У нас в стране, поясняет он, есть разные группы населения, данные о потреблении которых получить крайне сложно.

По словам Дробиза, люди с более высокими доходами покупают легальный алкоголь — это подпадает в статистику, но существует рынок нелегального оборота спиртного, который поддаётся разве что самым примерным оценкам. В казну оттуда не идут налоги, часто «палёнка» опасна для жизни, но менее обеспеченные граждане всё равно её покупают.

«Я думаю, миллионов 15 взрослых граждан России употребляют нелегальный алкоголь. Сколько они выпивают, никто не знает», — говорит Дробиз.

Отдельный вопрос — производство и потребление самогона. Доля постоянно пьющих самогон на селе приближается к 15%, отмечали в своём исследовании социологи Виктория Брюно и Маргарита Позднякова из Института социологии РАН. А доля потребителей в городах достигает 10%.

Люди начинают больше пить в период социально-экономических кризисов, причём это касается граждан с любыми доходами, продолжает Вадим Дробиз. Яркий пример — пандемия ковида, ставшая для населения мощным стрессом.

В 2022 году специалисты из сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН опубликовали результаты исследований изменений в употреблении алкоголя в России в период распространения коронавируса. В работе сказано, что «пандемия усилила негативные тенденции алкоголизации городского населения».

Чтобы снять стресс, многие «заглядывали в рюмку».

«Еще одна причина, почему стали больше пить, — перемены в жизни обеспеченных граждан. Те, кто раньше летал в отпуск за границу и выпивал там значительные объёмы алкоголя, теперь, из-за визовых сложностей и трудностей с билетами, пьют дома или во время поездок по России», — сообщил собеседник ИА Регнум, добавив, что общий объём потребления алкоголя в стране точно не упал.

Неэффективное кодирование и спасительный ЗОЖ

Проблема алкоголизма в России решаема, и делать это нужно не при помощи запретов, а в том числе давая возможность людям заниматься саморазвитием, интересным делом или хобби, заявлял в октябре 2022 года Владимир Путин.

«Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — пояснял он.

Уже в феврале 2024 года в послании Федеральному собранию глава государства заявил о необходимости поощрять людей, ответственно относящихся к своему здоровью. А 1 апреля Путин поручил установить в России с 2025 года налоговые вычеты для людей, на плановой основе проходящих диспансеризацию и сдающих нормативы ГТО.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о борьбе с алкоголизмом, отметил: необходимо создать комплексную программу, включающую как нормативно-правовое регулирование, так и меры социальной активности. Усилия, по словам министра, должны быть направлены в целом на формирование здорового образа жизни и общественного здоровья.

Пока же количество людей, обращающихся за помощью в борьбе с алкогольной зависимостью, остаётся стабильно высоким, рассказал в разговоре с ИА Регнум врач-нарколог Василий Шуров.

Часто страдающие от зависимости люди (либо близкие, родственники, либо друзья пациента) просят их «закодировать», однако Шуров настоятельно не рекомендует этого делать. Эффективность этой методики формирования стойкого длительного отвращения к спиртному крайне сомнительна: часто зависимый «какое-то время держится, а потом срывается ещё более жестко».

«Лечение алкоголизма требует постановки диагноза, полноценной реабилитации и долгой работы с убеждениями человека», — говорит врач-нарколог.

В вопросе борьбы с алкоголизмом на государственном уровне нужна пропаганда здорового образа жизни, особенно среди подростков, активное выявление заболевания на уровне первичной профилактики, а также увеличение штата профильных врачей и количества реабилитационных центров, уверен собеседник ИА Регнум.

Кроме этого, отмечает Шуров, нужна социальная реабилитация, ресоциализация людей после завершения лечения.

«Алкоголиков неохотно берут на работу, нужно придумывать какие-то сферы, где они смогут себя проявлять», — считает врач.