Социально-экономический кризис в Финляндии углубляется. В стране началась новая крупномасштабная волна забастовок в самых разных отраслях. Население Суоми крайне недовольно нынешним правоконсервативным правительством Петтери Орпо, которое прозвали «Робин Гудами наоборот», потому что оно грабит бедных и помогает богатым.

Иван Шилов ИА Регнум

Волна протестов нарастает и в среднесрочной перспективе, не исключено, что это может привести к полномасштабному политическому кризису.

На профсоюзы не обращают внимания

На позапрошлой неделе 18 организаций, входящих в Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK), обнародовали список компаний, чьи сотрудники намерены в ближайшее время участвовать в забастовках против политики правительства в отношении рынка труда и социального обеспечения. Общенациональная акция протеста 7 ноября длилась целые сутки. К ней присоединились работники нескольких десятков предприятий в сфере обслуживания домов, уборки, общепита, отопления, сбора и переработки отходов и так далее. Председатель SAK Яркко Элоранта заявил, что это последнее предупреждение властям, после которого может последовать куда более длительная забастовка.

Это протестное мероприятие отнюдь не первое в нынешнем году. Мощная волна забастовок в самых разных отраслях потрясла Финляндию и в первой половине 2023-го. Затем, уже в сентябре, в SAK объявили о новой волне акций: кратких забастовках, маршах протеста и пикетах. Они начались 26 сентября и проходили в течение трех недель по всей стране, по три дня в неделю.

В объединении профсоюзов пояснили, что им не оставили выбора: «Мы протестуем против урезаний социальных пособий и ухудшений условий труда, запланированных правительством». Об участии в акциях протеста объявили, в частности, финский профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения (JHL), профсоюз электриков Финляндии (Sähköliitto), Союз работников промышленности (Teollisuusliitto) и профсоюз работников сферы обслуживания (PAM).

Члены всех этих организаций жалуются, что запланированные правительством сокращения расходов бьют в первую очередь по самой главной группе населения — по наемным работникам.

Пришедшее в этом году к власти в стране правоконсервативное правительство Суоми (сформированное «Национальной коалицией», «Истинными финнами», «Христианскими демократами» и финской Шведской народной партией) пытается любыми способами сократить дефицит госбюджета (в 2024 году госдолг Финляндии составит 11,5 млрд евро).

Делается это в том числе и за счет сокращения пособий по безработице и отмены страхования занятости, что переносит риски с работодателя на работников. По заявлению профсоюзов, данные шаги правительства разрушают систему рынка труда и обязательный характер коллективных рабочих договоров.

Нынешнее правительство отнюдь не является в этом первопроходцем. Однако предыдущая попытка масштабных социальных урезаний, предпринятая в Суоми ещё в начале 90-х, привела к тому, что профсоюзы пригрозили общенациональной забастовкой — и тогдашние власти вынуждены были отступить. А в 2018 году страну опять захлестнули протесты в связи с планами премьер-министра Юхи Сипиля лишить безработных социальных выплат, дабы стимулировать их возвращение на рынок труда. Тогда более 90 тыс. человек остались практически без средств к существованию. Но крайне непопулярная в обществе «модель вовлечения в работу» была в значительной степени отменена следующим леволиберальным правительством Санны Марин.

Нынешние же власти уже исчерпали установленный ими себе лимит заимствований в 10 млрд евро и теперь наращивают госдолг с той же скоростью, что и администрация Санны Марин. Многие теперь сомневаются, что консерваторы лучше справятся с экономической ситуацией, чем социал-демократы.

«Это вовсе не бюджет жёсткой экономии. Правительство предоставляет налоговые льготы самым богатым — например, снижает налоги для тех, кто зарабатывает более 80 тыс. евро в год. Это правительство Робин Гудов наоборот, оно забирает у бедных и отдает богатым. Так что это бюджет жёсткой экономии только для малоимущих», — рассказывает председатель SAK Яркко Элоранта.

Масла в огонь подливает то, что министр финансов, скандально известный политик Риикка Пурра (ее недавно уличили в неонацистских воззрениях, но она отказалась после этого уходить в отставку), с момента вступления в должность отказывается встречаться с лидерами профсоюзов.

«Лесной пожар» протеста

Весьма характерным стало активнейшее участие в нынешних протестах и представителей подрастающих поколений. По их мнению, кабинет министров не только сокращает размер социальных пособий, но и попросту лишает молодёжь перспектив найти достойную работу в родной стране. Именно поэтому она тоже бунтует — в первую очередь, конечно, студенты, как наиболее развитые и более-менее политически грамотные.

В частности, студенты начали «захваты» университетов в Хельсинки, Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля, занимая кампусы и наотрез отказываясь их освобождать. И, что характерно, тысячи вузовских работников выразили солидарность с этой акцией. «Мы поддерживаем позицию студентов, и руководство вуза понимает их озабоченность своим положением», — говорит проректор Университета Хельсинки Кай Нордлунд.

По словам протестующих студентов, они уже не могут больше терпеть политику жёсткой экономии. «В течение последнего десятилетия социальная поддержка финских студентов постоянно сокращалась. И новое правительство продолжает ухудшать наше положение, вынуждая нас брать всё больше кредитов, чтобы учиться. А значит, когда мы получим диплом, нам придётся посвятить начало карьеры погашению огромных долгов», — жалуется студент Университета Хельсинки Хаву Лааксо.

Объясняя причину, по которой он присоединился к студенческому протесту, Лааксо констатирует: «Нынешнее правительство также хочет повысить плату за обучение и ужесточить иммиграционную политику, сделав так, чтобы у иностранных студентов было всего три месяца на поиск работы после окончания учебы. Иначе их выдворят из страны».

Оппоненты правительства критикуют планы кабинета Орпо, заключающиеся в том, чтобы сокращать жилищные пособия и в то же время привлекать тысячи иностранных рабочих на традиционно низкооплачиваемую работу — например, уход за больными и престарелыми. А такие низкооплачиваемые работники как раз, чтобы свести концы с концами, полагаются на пособия, которых их сейчас и лишают.

Яростной критике также подвергаются планы по установлению жёстких сроков для иностранных выпускников финских учебных заведений, чьи навыки необходимы Суоми. У правящих, впрочем, своя логика. Она заключается в том, что предыдущее леволиберальное правительство привело Финляндию в глубочайшую бюджетную яму, выбраться из которой можно лишь используя всестороннюю экономию. Представители коалиционных партий называют протестующих студентов «левыми захватчиками» и отказываются идти на уступки.

Однако такого рода риторика, как легко догадаться, мало трогает простых финнов, страдающих от урезаний социальных выплат. Тем более что правительство дает повод заподозрить себя в лицемерии: как уже отмечалось, кабинет Орпо страшится навредить интересам богачей.

Поэтому протест распространяется по государству, словно лесной пожар. Забастовки и захваты учебных помещений охватили даже некоторые средние школы — сначала в столичном регионе, а потом и в ряде других городов. Специальный профсоюз, представляющий интересы учащихся средних школ (Lukio), призывает своих членов не тушеваться, а смело высказывать своё мнение. «По всей стране проходит множество акций протеста, и я думаю, что правительству придется обратить на них внимание. Но я не слишком надеюсь, что их политика изменится», — заявила председатель Lukio Элла Силтанен в беседе с Euronews.

Безработица будет расти

Профсоюзный работник Анника Рённи Сяллинен отмечает, что социальная обстановка в стране неуклонно ухудшается. Она особо подчеркивает, что многие существующие в стране предприятия могут предложить соискателям лишь места с неполным рабочим днем — например, продавцов или официантов.

«Люди не могут выжить на свои доходы и нуждаются в согласованном пособии по безработице и жилищном пособии. Правительство сокращает их и призывает подать заявление на работу на полный рабочий день, но такой возможности нет. Сэкономленные деньги используются для снижения налогообложения лиц с высокими доходами. Такую наглость нельзя принять», — заявляет Сяллинен.

Недовольство работников и учащихся разделяют представители мигрантского сообщества. Новое правительство резко урезало социальное обеспечение для лиц без финского гражданства, ограничило возможности мигрантов с видом на жительство остаться в стране после потери работы.

В этом плане кабинет Орпо четко отрабатывает правую идеологию составляющих его партий и угождает не столь уж малочисленным националистам, сторонникам лозунга «Финляндия для финнов». Однако проблема заключается в том, что страна находится в остром демографическом кризисе и в любом случае придет со временем к необходимости завозить рабочие руки.

Пока что ситуация говорит о том, что социальная обстановка в стране будет ухудшаться. В настоящее время по финской экономике и, соответственно, благосостоянию населения бьют быстрый рост процентных ставок, распухание объёмов безработицы и снижение частного потребления.

По мнению финского Института экономических исследований (Pellervo), особого внимания правительства требует тяжелое положение строительной отрасли, связанное с резким сокращением объемов жилищного строительства. Предсказывается, что в следующем году уровень безработицы вырастет с 7,3% до 8,5%. Скорее всего, в первую очередь сокращения коснутся работающих по совместительству.

«Дальнейшее ослабление социального обеспечения в условиях затяжной рецессии было бы серьезной политической ошибкой», — полагает гендиректор Pellervo Маркус Лахтинен. Но именно по этому пути и намерено идти дальше правительство Петтери Орпо.