Правительство Швеции создаст трёхлетнюю программу поддержки киевского режима на общую сумму 75 миллиардов крон. Она запланирована на 2024–2026 годы, причем авторы предусмотрели возможность увеличить финансирование даже в ущерб экономике шведского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

С начала крупномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году Стокгольм предоставил Киеву уже пятнадцать пакетов помощи, в том числе с летальным оружием.

«Мы должны подготовиться к тому, что война может оказаться длительной, и учитывать долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать системы, которые отправляем в Украину, в течение длительного времени», — сказал шведский министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции, состоявшейся в августе 2023 года.

А уже в январе 2024 года советник по национальной безопасности правительства Швеции Хенрик Ландерхольм дал программное интервью «Голосу Америки» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента в РФ), в котором рассказал, что у них относительно России «были в девяностые годы большие надежды», но «теперь они разбиты вдребезги».

По его словам, «мы больше не можем доверять доброй воле России и вынуждены обеспечивать свою безопасность в более широком контексте — в союзе с другими странами». Шведский чиновник также предупредил: «Если Россия добьется успеха на Украине, её аппетиты непременно возрастут» — и призвал к этому готовиться.

«Вначале они попытают счастья — необязательно прямыми военными атаками, но будут использовать в качестве оружия другие способы давления, что является характерной чертой российской политики. Они также попытаются поставить под вопрос сплочённость НАТО», — прогнозирует Ланденхольм.

По его словам, «потенциальные угрозы заставляют Швецию перевооружаться», чтобы подготовиться к «маловероятным, но вполне возможным событиям».

Коснулся политик и гипотетического членства Украины в НАТО, отметив, что «этот вопрос никогда не являлся для Швеции проблемным до тех пор, пока она сама не решила стать членом альянса». Вместе с тем Ландерхольм отметил, что «большинство стран НАТО на том или ином этапе приняли бы Украину в альянс». По его мнению, в конечном счёте Украина «обретёт естественный мир и войдёт в евроатлантическую структуру безопасности».

«Наша поддержка будет увеличиваться»

И действительно, Швеция, невзирая на переживаемые экономический и социальный кризисы, продолжила тратить на поддержку киевского режима колоссальные суммы. В феврале 2024 года было объявлено, что Швеция окажет Украине военную помощь на сумму около 7,1 миллиарда крон (около 633 миллионов евро).

Этот, уже пятнадцатый по счёту пакет военной помощи Стокгольма Киеву стал самым крупным за два с лишним года. В него вошли артиллерийские боеприпасы примерно на 2 миллиарда крон (178 миллионов евро), зенитная артиллерия и безоткатные орудия.

Кроме того, в пакет включены морские десантные и десантно-штурмовые катера, а также другое вооружение и медицинское оборудование. Еще 1 миллиард крон предназначен для приобретения около десяти новых боевых бронированных машин.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — пообещал Йонсон.

А на днях шведская правительственная коалиция достигла соглашения о трёхлетней программе военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов крон (6,46 миллиарда евро). Для сравнения: весь военный бюджет Швеции в 2022 году составлял 76,6 миллиарда крон, а в 2024 году цифра увеличилась до 119 миллиардов.

В ходе дебатов в Риксдаге (шведском парламенте) лидер Либеральной партии Юхан Персон заявил, что новая программа представляет собой специальный военный бюджет для Украины, принятый с целью помочь Киеву победить Россию.

«Наша поддержка должна увеличиваться, если мы хотим, чтобы Украина победила. Это нельзя сравнивать с другими важными потребностями Швеции», — заявил Персон.

Общий объём военной поддержки Украины со стороны Швеции с февраля 2022 года превысил 100 миллиардов крон (8,6 миллиарда евро). Чтобы профинансировать огромные вливания в Украину, Стокгольм даже был вынужден пойти на временное отклонение от целевого показателя профицита бюджета.

В заявлении правительства отмечается, что трехлетние вложения в Украину могут включать в себя пожертвования разнообразной военной техники, денежные взносы и финансовую поддержку закупок вооружений — контуры еще уточняются.

В то же время правительство Швеции отмечает, что «перевооружение внутри страны должно проходить одновременно с продолжающейся поддержкой Украины». Поэтому правительственная коалиция считает, что помощь Киеву не должна «подорвать наращивание обороноспособности Швеции» или помешать проведению «других необходимых реформ».

Отдают много, но Patriot оставили у себя

Пол Йонсон в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 21 мая, рассказал, что Швеции потребуется два года, чтобы достичь желаемых мощностей по предоставлению Украине большего количества боеприпасов и усилению собственных вооруженных сил.

Йонсон обозначил три цели Стокгольма: обеспечение победы Украины над Россией, интеграцию Швеции в НАТО и расширение вооружённых сил страны.

«Россия встала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество… Я ожидаю, что мы наверстаем упущенное, но думаю, что пройдёт год-два, прежде чем мы увидим полный эффект», — сказал министр.

По его словам, правительство Швеции в ближайшие несколько лет планирует утроить производство артиллерийских боеприпасов на своей территории. Также Кабинет министров рассмотрит потенциальные изменения в законодательстве, которые могут помочь увеличить мощности военной промышленности.

По словам Йонсона, «такое наращивание мощностей является вызовом для Европы, так как оборонно-промышленная база наших стран формировалась в мирное время». Тем не менее, он ожидает, что эффект от расширения «будет сильнее в 2025-м и 2026 годах».

Впрочем, даже у шведской помощи Украине есть пределы. Даже несмотря на якобы «братские отношения», Стокгольм отказался передавать Киеву имеющийся в распоряжении шведов зенитно-ракетный комплекс Patriot. При этом Швеция присоединилась к немецкой инициативе по развитию системы ПВО Украины, но передача «даже одной из четырёх имеющихся батарей ЗРК Patriot нанесёт существенный удар по обороноспособности самой Швеции», отметил Йонсон.

В качестве оправдания он заявил, что в любом случае Швеция продолжит оказывать Киеву существенную помощь благодаря тому, что обладает мощной военной промышленностью.

«В мире нет другой страны с населением 10 миллионов человек, которая имела бы возможность проектировать и строить истребители, подводные лодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты», — похвалился глава шведского Минобороны.

Кто против «генеральной линии»

Разумеется, далеко не все шведские политики хотят помогать Киеву. В апреле лидер одной из крупнейших партий «Шведские демократы» Йимми Окессон заявил, что помощь Украине должна иметь чёткие границы — это вызвало резкую реакцию как внутри правительства, так и среди оппозиции.

В интервью изданию Göteborgs-Posten глава «Шведских демократов» сказал, что хотя поддержка Киева является вопросом «солидарности и самосохранения», но в то же время необходимо установить её предел.

«Нашу помощь Украине необходимо сопоставить с нашими внутренними потребностями. Будет несерьёзно, если Комитет обороны решит выделить сумму, которую мы не сможем осилить. У нас самих скоро закончатся собственные боеприпасы и оружие, если мы продолжим отправлять всё это на Украину», — сообщил Окессон.

Кроме того он подчеркнул, что нынешняя линия по накачке Украины оружием, боеприпасами и иной военной техникой так и не привела к ощутимому успеху ВСУ на фронте.

«Боеприпасы очень дорогие. Каждую неделю тратятся миллиарды, и всё же очень трудно оценить силу, которой обладает Россия», — пожаловался Окессон.

На него тут же набросились многие ведущие шведские политики. Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что вливание в Украину шведских миллиардов продолжится вне зависимости от того, что произойдёт в будущем и как далеко Стокгольму придётся зайти.

Глава прежнего правительства и лидер «Социал-демократической рабочей партии Швеции» Магдалена Андерссон также сказала, что поддержке Украины не должно быть предела и что поражение России — главная задача Швеции на данный момент.

Следует учитывать положение, которое занимают «Шведские демократы» в нынешней конфигурации власти. Эта правая партия на парламентских выборах в сентябре 2022 года получила 20,54% голосов избирателей (второе место), что стало показателем усталости значительной части электората от предыдущего засилья леволибералов.

Тем не менее непосредственно в новую правительственную коалицию «Шведские демократы» не вошли, хотя и союзничают с ней в Риксдаге, создавая парламентское большинство. В конце концов коллегам удалось «убедить» и Окессона — и «Шведские демократы» согласились с трёхлетним планом поддержки Украины.

В целом Швеция — хрестоматийный пример, что в современном мире небольшому государству практически невозможно сохранить самостоятельность. Действия политических «малышей» всецело определяются директивами «старших братьев».

При этом подобные государства не могут сосредоточиться на решении внутренних проблем — вместо этого они вынуждены в ущерб себе выплачивать условную дань, использующуюся для удовлетворения внешнеполитических амбиций мощных стран.

В Стокгольме, как и в правительствах стран Балтии, преисполнены наивной веры, что чем больше они будут отдавать «на Украину», тем больше наберут политического веса. Даже если для этого нужно обокрасть собственный народ.