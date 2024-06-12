Выборы Европейского парламента (ЕП), которые состоялись в странах — членах Европейского союза 6–9 июня, показали способность своеобразного «европейского глубинного государства», или ЕС-дипстейта, сохранять и даже усиливать своё влияние в условиях ухудшения качества и роста стоимости жизни рядовых европейцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Для купирования протестных настроений была придумана «угроза прихода к власти ультраправых», причём тезис о будто бы произошедшем «правом повороте в ЕС» мейнстримные СМИ продолжают повторять даже после выборов, показавших отсутствие подобного поворота. На самом деле условные правые пришли в ЕП раздробленными и будут иметь в новом созыве этого органа даже меньше влияния, чем в предыдущем.

Правда, стоит учесть, что Европейский парламент, формально один из ключевых институтов ЕС (наряду с Европейским советом и Европейской комиссией), на самом деле до сих пор является в значительной мере бутафорским.

Скажем, кандидатуры главы и членов Еврокомиссии (ЕК), которая реально и управляет ЕС, согласовываются на саммите Европейского совета, куда входят лидеры стран — членов ЕС, а депутаты Европарламента могут лишь утвердить их. Та же ситуация — с европейскими законами, которые ЕК предлагает на утверждение ЕП.

Зато евродепутаты вольны принимать резолюции по различным вопросам, которые не имеют обязательной силы. То есть ЕП служит своеобразным механизмом «стравливания пара». Однако как раз прошедшие выборы могут стать первым шагом к изменению сложившейся ситуации.

Выборы Европарламента стали более важными для избирателей

На протяжении десятилетий голосование за депутатов Европейского парламента было событием на периферии большой европейской политики. Это может показаться странным, ведь речь идёт об избрании единственного института ЕС, который граждане избирают напрямую.

Однако, как отмечено выше, политическое влияние Европейского парламента действительно ограничено, и здесь у политиков меньше рычагов влияния на конкретные управленческие решения.

Потому неудивительно, что евровыборы считали второстепенными как избиратели, так и политики, из-за чего борьба за мандаты евродепутатов часто не была ожесточённой. Как следствие, действовало неписаное правило: результаты выборов в ЕП не влияют на национальную политику в странах — членах ЕС, ибо практика свидетельствовала, что на национальных выборах голосование может дать радикально другие цифры.

Но выборы 2024 года изменили эту тенденцию. Во-первых, явка на них впервые с 1979 года превысила 51%. Во-вторых, их следствием стали отставки правительств в Бельгии и Франции, причём в последней объявлены досрочные парламентские выборы, а также оглушительное поражение партий правящей коалиции в ещё одной из стран «ядра ЕС» — Германии.

Нестабильность на национальном уровне

Уже через несколько часов после завершения голосования на выборах ЕП президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о досрочном прекращении полномочий Национального собрания (нижней палаты французского парламента) после провала его партии на евровыборах.

Коалиция во главе с партией Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14,6% голосов, тогда как правая партия «Национальное объединение», ассоциирующаяся с её многолетним лидером Марин Ле Пен, набрала 31,37% — то есть в два с лишним раза больше. Кроме этого, в ЕП прошёл список праворадикальной партии «Реконкиста», получивший поддержку 5,47% избирателей.

Этот результат «не является хорошим для партий, которые защищают Европу», заявил Макрон в экстренном обращении к народу, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

«Я не могу действовать так, будто ничего не произошло… Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования», — добавил он.

Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции состоится 30 июня, второй — 7 июля.

При этом 11 июня телеканал Europe 1 со ссылкой на источник, близкий к Елисейскому дворцу, сообщил, что Макрон обсуждал со своим окружением отставку с поста президента как «крайнюю меру» для «драматизации» парламентских выборов. По словам собеседника радиостанции, Макрон «готов пожертвовать ради этого окончанием своего пятилетнего срока».

Но сам Макрон в тот же день опроверг планы покинуть пост президента Франции. В интервью газете Le Figaro он заявил, что не уйдет в отставку «независимо от результата» назначенных им парламентских выборов. Он также отметил, что готов к дебатам с неформальным лидером «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Я готов носить наши цвета и защищать наш проект. Я иду на выборы, чтобы победить!» — сказал французский президент.

Таким образом, предвыборную кампанию Макрон явно будет вести под лозунгом «борьбы с ультраправой угрозой», ярлык которой много лет вешают на Ле Пен, хотя лидером кампании «Национального объединения» в Европарламент и потенциальным кандидатом от этой партии на пост премьера Франции является 28-летний Жордан Барделла. Собственно, благодаря его ставке на социальные сети партия и добилась успеха на евровыборах и рассчитывает победить на национальных.

Однако с этим могут возникнуть проблемы. Во-первых, срок кампании — три недели — усложняет для «Национального объединения» поиск средств на неё, а партийная касса практически пуста после евровыборов. Во-вторых, стоит учесть, что в отличие от выборов ЕП, которые проходят по пропорциональной модели, Национальное собрание Франции избирается по мажоритарной. То есть для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов избирателей в конкретном округе.

И когда кандидат от «Национального объединения» ранее выходил во второй тур даже с большим отрывом от соперников, он зачастую проигрывал — потому что за его конкурента голосовали избиратели всех остальных кандидатов. Удастся ли Жордану Барделла сломать эту традицию, сказать сложно.

В других странах «ядра ЕС», где правящие партии потерпели поражения, досрочных выборов пока не намечается. К примеру, в Германии социал-демократы канцлера Олафа Шольца получили 14%, «зелёные» Анналены Бербок — 12%, а либералы вице-канцлера Роберта Хабека — и вовсе 5%. При этом первое место заняли оппозиционные христианские демократы с 30%, а второе, несмотря на шельмование, — «Альтернатива для Германии» (15,9%). Однако в правящей коалиции сразу заявили, что досрочных парламентских выборов в стране не будет.

В Бельгии же в ближайшее время досрочных парламентских выборов не будет, потому что плановые прошли одновременно с европейскими, 9 июня. Либеральная партия премьер-министра Александра Де Кроо Open Vld потерпела на них сокрушительное поражение. Она получила всего семь мест в федеральном парламенте Бельгии нового созыва, потеряв практически половину мандатов.

Сразу же после выборов Де Кроо объявил о своей отставке, в понедельник, 10 июня, её принял король бельгийцев Филипп. В стране начаты консультации по формированию нового правительства, которые могут продолжаться несколько месяцев (в 2019–2020 годах Бельгия жила без полноценного правительства 653 дня).

А вот Венгрию от усиления нестабильности не спасла и победа партии премьера Виктора Орбана FIDESZ, которая набрала 44% голосов. Однако, во-первых, ранее соратники Орбана на евровыборах стабильно получали более половины голосов, а во-вторых — все оппоненты премьера вместе взятые набрали 47%. Среди них — поддерживаемая Брюсселем партия TISZA Петера Мадяра, которая получила почти 30% и собирается возобновить массовые антиправительственные выступления.

В Брюсселе всё спокойно

«Европейские консерваторы в восторге»: так начинается материал об итогах выборов Европарламента в брюссельской редакции американского портала Politico. Действительно, Европейская народная партия (ЕНП), объединяющая условно правых христианских демократов и их союзников, будет иметь в новом, 720-местном Европарламенте 186 депутатов — на 10 больше, чем в нынешнем созыве.

Условно левая Партия социалистов и демократов (ПСД) получила 135 мандатов, всего на четыре меньше, чем пять лет назад. Ощутимо хуже дела только у либералов, чья фракция «Обновить Европу» в новом созыве ЕП будет насчитывать лишь 79 депутатов, потеряв 23 мандата (в первую очередь за счёт провала партии Макрона во Франции).

То есть все эти три колонны евробюрократов будут иметь в Европарламенте 400 мест, тогда как для утверждения состава Европейской комиссии и для принятия законов достаточно иметь 361.

Таким образом, своеобразное «европейское глубинное государство», которое в разной конфигурации коалиций христианских демократов, социал-демократов и либералов управляет Евросоюзом с момента его создания, гарантировало себе очередные пять лет стабильности. В частности, никакого изменения политики Европейского союза в отношении России вообще и конфликта на Украине в частности не произойдёт.

Неудивительно, что нынешняя (и, скорее всего, будущая) глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 10 июня заявила, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским» (о его проамериканском характере она скромно умолчала).

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен и заявила о своей уверенности в назначении на второй срок на пост главы ЕК.

Правда, 11 июня брюссельская редакция Politico со ссылкой на семь источников из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран — членов ЕС сообщила, что глава Европейского совета Шарль Мишель хочет исключить Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры Евросоюза будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Этот неформальный саммит запланирован на 17 июня, и в ЕК уже заявили, что ожидают приглашения фон дер Ляйен на него, хотя по существующей в ЕС практике глава Еврокомиссии не участвует в дискуссии о собственном переназначении на новый срок.

Судя по всему, речь идёт об интригах со стороны Эмманюэля Макрона, ведь Шарль Мишель принадлежит к бельгийской партии «Реформаторское движение», чьи евродепутаты входят в состав фракции «Обновить Европу». Без либералов создать стабильное большинство в ЕП будет сложно, однако у фон дер Ляйен есть своеобразный туз в рукаве.

Ещё в ходе предвыборной кампании она выступала за привлечение в правящую коалицию фракции Европейских консерваторов и реформаторов (ЕКР), ключевой партией в которой являются «Братья Италии» премьера этой страны Джорджи Мелони. «Братья Италии» получили 28,8% на выборах в Европарламент и будут иметь в нём 24 места — на 14 больше, чем прежде.

Всего же в ЕКР будет 73 депутата, то есть при формировании правящей коалиции эта фракция вполне может заменить либералов, если те серьёзно заартачатся. По крайней мере, лидер ПСД Николя Шмит уже заявил о готовности войти в коалицию с любыми политическими силами, «которые не разрушают Европу».

«Правый поворот», которого не было

Сама же Джорджа Мелони 10 июня заявила, что «пока рано говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен». По словам премьера Италии, хороший рост поддержки среди европейских избирателей показали правые партии, которые не входили в большинство в предыдущем составе законодательного органа ЕС.

Намёк более чем прозрачный: Брюссель клеймил партию Мелони как «ультраправых» и во время парламентских выборов в Италии в 2022 году, которые она в результате выиграла, и на протяжении почти всей избирательной кампании в Европарламент.

При этом в состав ЕКР входят вполне респектабельные по европейским меркам политические силы, типа находившейся восемь лет у власти в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС). Кроме того, фракция неоднократно демонстрировала готовность играть по правилам, установленным евробюрократами: ЕКР отказалась принять в свой состав депутатов от партии FIDESZ, которую в 2021 году заставили выйти из состава ЕНП.

Однако канал Euronews, который давно стал рупором ЕК и лично фон дер Ляйен, практически всегда ставил ЕКР в один ряд с ещё одной фракцией ЕП, «Идентичность и демократия» (ИД), куда входили французское «Национальное объединение», итальянская «Лига», «Партии Свободы» из Австрии и Нидерландов, бельгийский «Фламандский интерес», а до недавнего времени — и «Альтернатива для Германии».

На ИД, как и на ЕКР, в ходе кампании вешали ярлыки «ультраправых» и вовсе «экстремистов», а после выборов многие СМИ как по команде написали об «усилении ультраправых в Европарламенте».

Но подобная оценка не выдерживает проверки цифрами. Так, во фракции ЕКР в новом созыве Европарламента будет всего на четыре депутата больше, чем в нынешнем. То есть даже оглушительный успех «Братьев Италии» не смог ощутимо увеличить фракцию. Кроме того, меньше ожидаемого получили входящие в неё ПиС и испанская VOX.

Теоретически чуть лучше ситуация во фракции «Идентичность и демократия»: в ней будет на девять депутатов больше, чем сейчас. Но первые места входящие в ИД партии получили только во Франции, Австрии, где местная «Партия Свободы» получила более 27% голосов и имеет большие шансы улучшить этот результат на парламентских выборах осенью этого года, а также в Бельгии, где за «Фламандский интерес» проголосовали 14,5% избирателей.

При этом итальянская «Лига», партия-основатель ИД потерпела электоральную катастрофу, получив лишь 8,8% и восемь мест в будущем ЕП — на 14 меньше, чем в нынешнем. Но самым страшным ударом по фракции стало исключение из её состава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Это произошло 23 мая по требованию Марин Ле Пен из-за череды скандалов, в которые был вовлечён лидер списка АдГ на выборах в Европарламент Максимилиан Кра.

Судя по опросам, это стоило АдГ как минимум одного процента голосов на евровыборах (всего же за полгода рейтинг этой партии удалось обвалить более чем на 6%). Несмотря на это, АдГ получила 15 мандатов в ЕП (на четыре больше, чем пять лет назад) и не теряет надежды на продолжение сотрудничества с идеологическими союзниками — то есть с партиями, исповедующие национальные интересы стран — членов ЕС, а не интересы вненациональной брюссельской бюрократии.

Но пока этой бюрократии удалось разделить правых евроскептиков уже не на две колонны, как в предыдущем созыве Европарламента, а на три и перевести в статус внефракционных (то есть не имеющих никаких постов и влияния в ЕП) не только оппозиционную «Альтернативу для Германии», но и FIDESZ премьера Венгрии Виктора Орбана.

Даже если эти политические силы совместно с польской «Конфедерацией» (впервые прошла в ЕП, заняв третье место в стране с 12% голосов) и австрийской «Партией Свободы» (она единственная не поддержала исключение АдГ из «Идентичности и демократии») создадут очередную правую фракцию в Европарламенте, влияния у неё будет ещё меньше, чем ныне у ИД.