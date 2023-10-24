Ровно 80 лет назад, в последних числах октября 1943 года советские войска с боями прорвали «зимнюю линию обороны рейха». Так нацисты называли рубеж в запорожской степи, который прикрывал Никопольский марганцеворудный бассейн, и что ещё важнее — ворота в Крым.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее, в сентябре 1943-го, освободив Донбасс, войска Южного фронта (получившего в октябре новое название — 4-й Украинский) вышли к упомянутой выше «зимней линии обороны» немцев вдоль реки Молочной, главным узлом которой был Мелитополь. «Враг серьёзно укрепился, — писал в своих мемуарах маршал Сергей Бирюзов, в 1943-м начальник штаба фронта. — К тому же гитлеровское командование не поскупилось на подачки: всему личному составу войск, оборонявшихся на реке Молочной, выплачивался тройной оклад денежного содержания, а в Берлине чеканилась специальная медаль — «За оборону мелитопольских позиций».

Не рассчитывая на сознательность солдат вермахта, командиры противника применяли «другие меры воздействия»: ходы сообщения были вырыты «таким образом, что, отходя с переднего края в тыл, не минуешь командных пунктов, а там путь преградят свои же офицеры и силой оружия заставят вернуться назад». Кнут и пряник, а также подтягивание резервов из Крыма не помогли немцам.

23 октября войска 4-го Украинского фронта под командованием будущего маршала Федора Толбухина освободили Мелитополь, через неделю взяли Геническ и вышли к Сивашу, 1 ноября ворвались на Перекопский перешеек, а к 5 ноября заняли плацдармы в низовьях Днепра. «Здесь, по существу, решалась судьба Крыма», — вспоминал маршал Бирюзов.

О значении освобождения Северной Таврии и о параллелях с нынешним временем ИА Регнум поговорило с научным директором Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилом Мягковым.

ИА Регнум: Михаил Юрьевич, участники событий, вспоминая о боях за Мелитополь и Геническ, отмечают их особенную ожесточённость. В чём состояла сложность операции?

Михаил Мягков: Перед тем как выйти к Мелитополю, войскам под командованием Толбухина — прежде всего 51-й и 28-й армиям, предстояло прорвать так называемую линию обороны «Вотан», названную в честь древнего германского бога войны. Это был один из наиболее укрепленных участков Восточного вала. Немцы, готовившиеся многие недели, рассчитывали задержаться там надолго, чтобы обескровить силы Красной армии и не пустить русских на правый берег Днепра.

Мелитополь, это понимали и мы, и немцы, был ключом к двум замкам: к тому, чтобы запереть Крым и находившуюся там германскую 17-ю армию вместе с румынскими частями. И к дальнейшему освобождению правобережной Украины, Северного Причерноморья, Новороссии: Николаева, Херсона, Одессы. Поэтому бои были жестокими, и мы понесли на начальном этапе операции большие потери.

ИА Регнум: Благодаря чему «линию Вотан» получилось прорвать?

Михаил Мягков: Успех принесли грамотные действия нашей артиллерии. Важную роль здесь сыграли и советская авиация, и наши саперы, их действия позволили прорвать немецкую оборону и освободить Мелитополь.

После чего уже довольно быстро части 28-й 51-й армий вышли к Перекопскому перешейку, освободили 30 октября Геническ и сразу же повели бои на крымском направлении — на Арабатской стрелке, на Чонгарском перешейке, форсировали Сиваш. Дальше проникнуть в Крым нам тогда не удалось, и операция по освобождению Крыма, как известно, прошла уже в апреле–мае 1944 года.

ИА Регнум: Если «укрупнить оптику» — в чем была стратегическая значимость Мелитопольской операции?

Михаил Мягков: В том, что здесь, в великой битве за Днепр, при освобождении левого берега и правого берега Днепра, освобождении Киева в дальнейшем, 6 ноября 1943 года, фактически завершился коренной перелом во всей Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войне.

В 1943 году гитлеровская стратегия была направлена на то, чтобы обескровить Красную армию, нанести СССР стратегическое поражение, равно как и сегодня США и НАТО вместе с украинским неонацистским режимом мечтают нанести нам стратегическое поражение. Так вот, тогда эта стратегия потерпела полный крах.

Мы доказали за весь 1943 год, что можем наступать не только зимой, но и летом. Была освобождена огромная территория, был освобожден Донбасс, была освобождена левобережная Украина, и были созданы предпосылки для освобождения уже правобережья Днепра.

А дальше уже лежали непосредственно портовые города, важные промышленные центры — Одесса, Николаев, Херсон и Криворожский, Никопольский металлургические районы. Вот это все предстояло нам сделать. Но в Мелитопольской операции, конечно, мы получили ключи к дальнейшему освобождению Правобережной Украины и Крыма.

Стоит отметить, что очень известный британский журналист и писатель Александр Верт, который в годы Великой Отечественной войны находился в Советском Союзе, писал в своих воспоминаниях, которые называются «Россия в войне 1941–1945 гг. Великая отечественная глазами британского журналиста»: захватив этот перешеек в Крым, Красная армия фактически заперла немцев и румынские части в Крыму, обездвижив их, сделав бесполезными. Фактически это был капкан, где немцы сидели без толку.

Гитлер с маниакальной требовательностью говорил о том, что немцы должны удержать Крым во что бы то ни стало. Но это был капкан, ловушка, в которой Красная армия заперла немецкие и румынские части.

ИА Регнум: Вы упомянули работу артиллерии, авиации и саперов как решающие элементы успеха 80-летней давности. Насколько сейчас, на фронте СВО, значимы эти факторы?

Михаил Мягков: «Бог войны» — артиллерия, как и тогда, так и сегодня играет огромную роль. Да, сегодня появились новые средства, к примеру беспилотники-разведчики, которые помогают корректировать артиллерию. Но тем не менее ее значение для прорыва, пролома вражеской обороны непреходящее.

Например, когда советские войска проламывали линию «Вотан», была принята такая тактика, как артиллерийское наступление.

Вначале уничтожались огневые точки противника, потом шел нарастающий вал артиллерийского огня, за которым двигалась наша пехота. Под прикрытием огневого вала, который слепил немцев, заставлял их прижиматься к дну своего окопа, мы врывались в немецкие траншеи, и уже наши штурмовые группы уничтожали противника.

Штурмовые группы играли и играют очень важную роль. В битве за Днепр, в частности при освобождении Мелитополя, Днепропетровска, а в последующем и других городов, активно применялись наши «панцирники» — военнослужащие, которые надевали стальные пластины, которые закрывали тело бойца, что сокращало потери. Такой «дедушка», можно так сказать, современного бронежилета.

И, конечно, авиация. Особенно тогда отличились наши штурмовики Ил-2, которые на бреющем полете при высадке наших десантов, занятии тех или иных немецких позиций фактически прижимали немцев к земле, уничтожали его позиции. Широко отмечались выдающиеся действия нашей авиации, именно «Ильюшиных».

ИА Регнум Звено Ил-2

ИА Регнум: Как и сегодня отмечаются наши штурмовики СУ-25, «Грачи»?

Михаил Мягков: Абсолютно верно. Наши «Грачи» тому прямая параллель. Это непреходящая вещь. Без господства в воздухе, без активных действий авиации, что тогда, что сегодня невозможно осуществлять победные боевые действия.

Вот это и доказывает пресловутый украинский «контрнаступ», осуществлявшийся «мясными» штурмами. Без поддержки авиации он обречен на провал. И в то же время мы можем надеяться, что господство нашей авиации в воздухе вместе с другими средствами поражения противника обеспечит, когда это будет востребовано по приказу Верховного главнокомандующего, успешные наступательные действия наших войск на современном этапе.

ИА Регнум: Михаил Юрьевич, какие еще уроки нам дают события 80-летней давности?

Михаил Мягков: Я бы сказал, объединительный мотив. Мы тогда были едины. Все наши народы, все народы Советского Союза были в Красной армии. И сегодня мы видим, что на фронте воюют все национальности нашей Российской Федерации, воюют героически представители Кавказа, Дальнего Востока, Бурятии, Башкирии, Чечни. Все они говорят только об одной цели: о скорейшей победе, уничтожении злейшего врага. Вот это объединительный мотив, объединительная идея уничтожения злейшего врага, достижения победы, как тогда, так и сегодня присутствует, что заставляет нас верить, и не просто надеяться, а именно верить в нашу победу.

ИА Регнум: И местные жители как тогда, так и сейчас воюют против нацизма.

Михаил Мягков: Да. К примеру, при переправе через Днепр, который форсировали на чем угодно, на бочках, на покрышках автомобильных, на досках, плотах, местные жители сами помогали сооружать эти плоты. Они отдавали даже свои дома, чтобы их разбирали и делали плоты, чтобы солдаты скорее переправились, и сами на лодках плыли, и разведчиками были.

За освобождение Мелитополя десятки людей получили звание Героя Советского Союза, большая часть из них были из Мелитополя или были жителями окрестных местностей. За освобождение Мелитополя 87 советских бойцов, в том числе 12 уроженцев города, получили звание Героя Советского Союза. Народ и армия едины. В 90-е годы критиковали эти слова, считая их заезженными. А на самом деле это непреходящая истина, которую нам надо сегодня очень серьезно ценить.