В швейцарском Давосе с 15 по 19 января проходит одно из самых знаковых глобалистских собраний — Давосский форум.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда-то на нем собирались многие (а иногда почти все) мировые экономические и политические лидеры. Принимали знаковые решения, касавшиеся мировой торговли, глобальной безопасности, международных отношений, ценностей, правил игры и, конечно же, курса глобализации.

В общем, касавшиеся ключевых проблем, существовавших на тот момент в мире.

Казалось бы, этот форум не стал исключением. Главной темой форума стали Россия и Украина. Вот только проблема в том, что никаких решений там принято не будет. Их и не могло быть.

Так, 14 января (то есть в нулевой день мероприятия) состоялся большой саммит по Украине, на котором собрались советники по национальной безопасности 83 государств. Обсуждали «мирную формулу» Владимира Зеленского, а также другие аспекты украинского кризиса.

Зато сфотографировались

Как не без иронии отметило издание Financial Times, самым главным достижением этого мероприятия была коллективная фотография участников. Ведь на предыдущем саммите советников по нацбезопасности (который прошел на Мальте) было лишь 65 стран.

Да, Киев со всей серьёзностью представляет этот факт как победу — тем более что на саммите, помимо европейцев и американцев, присутствовали представители 18 азиатских и 12 африканских государств.

«Страны Глобального Юга все активнее вовлекаются в нашу работу. Это демонстрирует их понимание того, что данный европейский конфликт на самом деле является вызовом для всего человечества», — цитирует Associated Press слова главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Однако о каком-то понимании можно было бы говорить лишь в том случае, если бы эти государства Глобального Юга поддержали или хотя бы начали обсуждение «мирного плана» Зеленского. А они там лишь присутствовали.

Кто-то потому, что хочет набрать имиджевых очков, «засветившись» на площадке обсуждения стержневого для нынешнего мира украинского кризиса. Кто-то потому, что не хочет злить американцев. А кто-то потому, что для него это пропуск в большую политику.

Поэтому какого-то конструктивного обсуждения от них ждать не приходилось.

В ожидании «плана Б»

Но ирония в том, что не было конструктива и от западных представителей.

Во-первых, потому, что так называемый «мирный план Зеленского» — это, по сути, перечень условий для капитуляции России. И если он ещё мог восприниматься как актуальный в начале 2023 года, то к началу 2024-го — после проваленного украинского контрнаступления, после сокращения западного финансирования и т.п. — предложение Зеленского выглядит фантастическим.

Как и различные западные проекты «мира с Россией», основанные на плане. Не случайно один из «хозяев» давосской площадки — глава МИД Швейцарии Иньяццио Кассис заметил, что без участия России обсуждать тут нечего.

«Поэтому до тех пор, пока в Вашингтоне и Брюсселе не придумают «план Б» как замену провалившемуся блицкригу против России, от участия в подобных мероприятиях будет толк лишь для делегатов — смогут подышать альпийским воздухом, сытно покушать, выгулять эскортниц и сделать пару селфи», — говорит ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Лишь после того, как Запад родит в муках «план Б» по Украине, если это, конечно, не будет принуждение к переговорам с Россией, будет толк от такого рода встреч, добавил Лизан.

Вот и западные делегации, как и их азиатско-африканские коллеги, лишь обозначили присутствие. Просто потому, что не присутствовать они не могли.

«Встречи по Украине давно уже превратились в своего рода заклинание. Тему необходимо поддерживать в информационном пространстве. Иначе те же европейские обыватели начнут сомневаться в том, что такую поддержку надо продолжать», — сказал ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Собственно, западные СМИ об этом и написали. «Переговоры о мирном плане Украины закончились без прорыва», — объясняет Bloomberg. «Разговоры о мире на Украине — это скорее разговоры, чем о мире», — продолжает ёрничать FT.

Две причины, по которым наши ЗВР не отдают Украине

Да, российско-украинская тема будет продолжена на самом Давосском форуме. Участники планируют обсудить американскую идею по переброске ЗВР — золотовалютных резервов России (более 90% этих замороженных активов хранятся в Европе) — на восстановление киевского режима.

Также в повестке — иные варианты финансирования европейцами Украины, ведь Джо Байдену становится все сложнее и сложнее выделять деньги американских налогоплательщиков по внутриполитическим причинам, связанным с недовольством этих налогоплательщиков и с грядущими в ноябре 2024 года выборами.

«США уже пять месяцев не могут решить вопрос о выделении денег Украине, тянет с финансированием Евросоюз», — напоминает Иван Лизан. А Киеву деньги очень нужны — колоссальную дыру в бюджете надо чем-то закрывать.

Правда, особого прогресса по вопросу финансирования Украины на Давосе тоже не ожидается. Стороны могут достичь какого-то компромисса по использованию процентов от размещения российских ЗВР, однако сами фонды Киеву вряд ли отправят.

Во-первых, потому, что боятся российского ответа. «Европейские компании располагают в России соизмеримой по стоимости с нашими ЗВР на Западе собственностью. И не хотят её потерять», — считает Вадим Трухачев.

Во-вторых, изъятие российских денег обрушит всю европейскую финансовую систему. «Будет создан прецедент отъёма денег, что спровоцирует отток из Европы того же китайского капитала. А для Швейцарии это и вовсе стало бы полным подрывом репутации», — считает Трухачев.

Да и не только европейскую. Конфискация ЗВР гарантирует смерть самой концепции создания золотовалютных резервов в их валютной части и использования резервных валют. «Ведь какой смысл копить деньги, если их могут украсть? Так что конфискация ЗВР станет не менее опасным для Запада прецедентом, чем само начало Россией СВО», — говорит Иван Лизан. А западная экономика, как известно, очень зависит от азиатских денег.

Надо было звать Милея

Пустые разговоры по украинскому вопросу, по сути, являются общим отражением кризиса Давосского форума — как и других ранее знаковых глобализационных институтов (наподобие G7). «Ее организаторам и основным участникам ничего нового сказать невозможно. Россию, Украину, Китай, Израиль с Палестиной — всё давно обсудили. Если хотелось «перчинки» — надо было звать нового аргентинского президента Хавьера Милея», — говорит Вадим Трухачев.

Нечего сказать не только потому, что нет новых идей, но и потому, что нет международной легитимности для имплементации таких идей.

«Это давний процесс исчерпания глобальной повестки развития. Основной и очень важной проблемой в последнее время становится то, что многосторонние форматы перестали быть источником консенсуса», — подчёркивает в комментарии ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

То, что форматы по-прежнему существуют, но результат даже не предвидится, означает, что уровень противоречий вырос до очень высоких масштабов, указывает эксперт. «Большой восьмёрки» давно уже нет, а БРИКС активно расширяется. Так что можно говорить о том, что мир просто меняет парадигму, и в новой парадигме у Запада пока нет места. По мнению Офицерова-Бельского, смысла проводить Давосский форум в следующем году нет никакого.

Однако, скорее всего, проведут, полагают собеседники ИА Регнум. По той же причине, по которой провели встречу по Украине 14 января — ведь иначе западные обыватели начнут сомневаться в том, что западоцентричный мир продолжается.