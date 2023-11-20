Победитель первого тура выборов президента Аргентины, действующий министр экономики Серхио Масса все-таки проиграл своему конкуренту — ультраправому либертарианцу Хавьеру Милею. Последний успел стать известным на весь земной шар (во многом благодаря своим скандальным инициативам) и сейчас вовсю оттанцовывает победу. И отнюдь не в ритме танго.

Сергей Корсун ИА Регнум

Разрыв между голосами, полученными Массой и Милеем, оказался больше, чем ожидалось: 44% против 56%. Как сообщают отдельные источники, Милей победил в основном за счет провинций, у которых много вопросов к команде, находящейся в данный момент у власти.

И либертарианец открыто — и не то чтобы очень умело — играет на таких настроениях. Например, дерзко заявив после оглашения результатов, что «модель упадка подошла к концу, пути назад нет».

И тут же пообещал, что впереди Аргентину ждут «колоссальные проблемы»: инфляция, безработица и бедность, так что действовать нужно будет без полумер. В принципе, в такой мысли самой по себе ничего ультраправого или радикального нет: Массе, если бы победил он, пришлось бы доносить до населения то же самое. Вопрос в подаче.

Реакция соседей — ближних и дальних

Политические оппоненты Милея встретили весть о его победе без должного восторга.

Президент Бразилии Лула да Силва вежливо пожелал удачи Милею (который декларировал отказ от сотрудничества с Бразилией, Россией и Китаем) и призвал его «уважать позицию народа». Колумбийский лидер Густаво Петро назвал итоги аргентинских выборов «печальными для региона», так как «неолиберализм больше не может ничего предложить обществу и решить текущие проблемы человечества».

Работать с Милеем выразили желание Мексика и Боливия, а горячо поздравили — в Парагвае, Уругвае и Эквадоре.

Победу либертарианца также поприветствовали миллиардер Илон Маск, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару и Дональд Трамп. С последними двумя ситуация особенно забавная, поскольку Болсонару в свое время ходил под прозвищем «тропический Трамп», а Милея уже окрестили «Трампом аргентинским».

Знаковыми выглядят поздравления от посла США в Буэнос-Айресе, а также госсекретаря Энтони Блинкена, которые надеются на продолжение двустороннего сотрудничества, основанного «на общих ценностях и интересах».

Американские консервативные активисты — из числа сторонников Трампа и телевизионной аудитории ведущего Такера Карлсона — называют Хавьера Милея «антиглобалистом», который наконец поднимет Аргентину с колен и «вернет свободу», запретив аборты и легализовав свободное ношение огнестрельного оружия.

А вот заголовки СМИ Германии — страны, имеющей достаточно прочные и давние связи с южноамериканской республикой — оказались не слишком однозначными. Милея там зовут и «самопровозглашенным анархокапиталистом», и «ультралибералом», и «правым популистом» — всё без особого восторга и с явным непониманием того, как данный персонаж позиционирует себя на политической арене — не только региональной, но теперь уже и всемирной.

Насколько Милей ультраправый и правый ли вообще?

Несмотря на то, что новый президент Аргентины позиционирует себя как политика ультраправой направленности, стоит всё же принять во внимание тот факт, что по факту он гораздо больше провокатор, чем консерватор.

Про экономические инициативы Милея, связанные с роспуском Центрального банка Аргентины, ликвидацией государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования, замены песо американским долларом все уже слышали.

Также он собирается запретить в стране аборты, легализовать ношение оружия, снизить возраст совершеннолетия, строить частные тюрьмы (и активнее использовать труд заключенных), противостоять климатическим активистам и разнообразным секс-меньшинствам и не имеет ничего против торговли органами.

Начнем с того, что экономические инициативы такого рода ставят под вопрос суверенитет страны — который у Аргентины в последние десятки лет под большим вопросом: не только из-за грабительских кредитов Международного валютного фонда, но и по причине продолжающихся пикировок с Великобританией о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.

LUIS ROBAYO/POOL/ЕРА/ТАСС Кандидат от правой коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей и кандидат от правящей коалиции «Союз ради Родины», министр экономики Аргентины Серхио Масса

К слову, во время предвыборных дебатов Милей оскорбил ветеранов конфликта 1982 года, назвав Маргарет Тэтчер «одним из величайших лидеров в истории человечества» и заявив, что является ее фанатом.

Сдабривается всё вышеуказанное на редкость экстравагантным поведением, благодаря которому избиратели в курсе и про сексуальные предпочтения президента страны, и про то, что он общается через медиума со своей мертвой собакой.

По сути, Хавьер Милей ведет себя как профессиональный фрик — потакает своей эпатажностью как западным консерваторам, так и местным левым, играя на разнонаправленных инициативах с нужной долей экспрессии.

Не мудрено, что это вызывает определенное недоумение в Европе: типология левых и правых политиков в Старом свете значительно отличается от латиноамериканского положения дел. И вот здесь, скорее всего, европейские чиновники будут чаще поглядывать на то, как относятся к происходящему американские коллеги.

Те уже продемонстрировали определенную лояльность Хавьеру Милею, и можно полагать, что весомых сложностей (кроме отдельных скандалов, которые являются частью имиджа президента Аргентины) здесь не ожидается.

А как же БРИКС?

У российской стороны же картина совершенно другая. Уже в первые несколько часов после оглашения результатов выборов советники Хавьера Милея сообщили, что Аргентина не будет вступать в БРИКС.

Тут же, правда уточнили, что просто «не видят в этом никакой пользы для государства», но непременно еще подумают над ситуацией. Для «подумать» у команды Милея времени еще много — инаугурация только 10 декабря, а потенциальное членство в БРИКС и вовсе наступает в январе 2024 года.

Дальше заявку на вступление необходимо согласовать с местным парламентом (это дополнительно затянуло бы процесс). Справедливости ради, через это пришлось бы пройти и Серхио Массе, причем без гарантии положительного результата.

Так что эпопея с Аргентиной и БРИКС — это разговоры на несколько ближайших лет. В отличие от бизнес-процессов с его участниками.

Несмотря на то, что Милей неоднократно заявлял о том, что то прекратит все контакты с Бразилией, Россией и Китаем, то просто их сократит, его советники неизменно делают уточнение о том, что бизнесменов трогать никто не будет.

Тот же Китай, если говорить откровенно, всю дорогу работает в странах Латинской Америки в похожем режиме: выслушивает негатив на политической арене от отдельных персоналий и продолжает спокойно вести дела через коммерческие организации. И вполне неплохо, кстати, с этим справляется.

Необходимости соблюдать известную осторожность при этом никто не отменяет — аресты по заказу ФБР и ЦРУ, лишения ВНЖ, политические скандалы средней степени громкости на территории южноамериканской страны будут продолжаться так же, как это было и при более комплементарном для российских властей режиме.