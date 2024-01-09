По состоянию на утро 9 января подача альтернативных законопроектов о мобилизации на Украине закончена, теперь профильному комитету предстоит определиться с базовым. Всего их (вместе с зарегистрированным 25 декабря скандальным кабминовским проектом) получилось пять, и главная цель достигнута. Общество поставили перед фактом скорой тотальной мобилизации, оно с этой мыслью смирилось, осталось только определить формат мероприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

1 января Владимир Зеленский даже порадовал граждан свежим интервью британскому журналу The Economist, сообщив, что альтернативы всеобщему призыву нет, «несмотря на то, что это не пользуется популярностью в Украине». «Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю»,— заявил Зеленский.

В данном вопросе с ним являются союзниками главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров, которые в ходе рассмотрения первого варианта закона 4 января подчеркнули, что усиление мобилизации — это «объективная составляющая войны». Залужный открыто жалуется на то, что ему некем воевать и противопоставить быстро растущей российской армии нечего.

Но пока в парламенте занимаются законотворчеством, перед Новым годом в пунктах пропуска через украинскую границу уже закрутили гайки, не выпуская мужчин, имеющих право на выезд, а «уличная мобилизация» подняла градус. Теперь военкомы даже останавливают общественный транспорт, чтобы вытрясти из него пассажиров мужского пола. Новый закон необходим лишь для того, чтобы формально загнать этот процесс в некие правовые рамки и расширить их так, чтобы сквозь частый бредень ТЦК (уже совершенно законно) не ускользнул никто.

Другая задача — дать ответ на вопрос «а кто же в лавке останется?». Например, бурно обсуждался вопрос с «бронью» для полицейских. Именно поиском ответа на него и занимались народные депутаты после того, как намеренно собранные в одном документе крайности подверглись жесткой критике. Но в какой-то мере всё равно будут воплощены в жизнь.

Драконовские меры

Как заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный кабинетом министров, может быть возвращен ему на доработку. В ходе долгого обсуждения в комитете с участием политического и военного руководства страны выяснилось, что ряд министров, участвовавших в заседании, был не согласен с предложенными шокирующими нормами, однако документ всё равно был подан.

Пристальное внимание было уделено списку диагнозов, оправдывающих призыв инвалидов 3-й группы. Главе профильного комитета по вопросам здравоохранения даже поставили задачу «набросать список примерный», чтобы в соответствии с ним можно было определять: если у человека такая болезнь — он к службе непригоден. Хотя уже сейчас очевидно, что нововведения означают неизбежную необходимость проходить медкомиссии и подтверждать инвалидность.

Как утверждает Костенко, пока не удалось прояснить вопросы об украинцах за рубежом, так как представитель МИД на заседание не явился. Нардепам пока непонятно, как именно может выглядеть ограничение консульских услуг «ухылянтам», отказ на выдачу им заграничного паспорта или других документов, как это согласуется с международным правом. Зато Национальный банк Украины готов принять участие в обсуждении вопроса блокировки банковских счетов уклонистов.

Serhiihudakukrinform/Global Look Press

Со своей стороны разгром проекту изменений в закон о мобилизации устроило Главное научно-экспертное управление Верховной рады, где считают, что он нарушает кучу других законов, а главное, назначает новые непонятные полномочия ряду органов власти. В частности, органам местного самоуправления и главам ТЦК (военкоматов). Так, уверены штатные парламентские эксперты, запрет на пользование и распоряжение своими деньгами и имуществом для уклонистов (с чем готов работать НБУ) прямо противоречит ст. 41 Конституции.

Она гласит о том, что право собственности является нерушимым и никто не может быть его лишен. А вот кабминовские разработчики уверены, что лишить человека доступа к банковской карте можно просто волей военкома.

Также ГНЭУ напоминает, что согласно Гражданскому кодексу ограничение прав клиента банка по распоряжению собственными денежными средствами может быть только по решению суда о блокировке счета. «Непонятно, каким образом банковскими счетами военнообязанных смогут пользоваться члены их семей, как военнообязанные будут платить налоги, платить коммунальные услуги и т.д. Кроме того, в проекте нет обязанностей банков и небанковских финансовых учреждений по поводу упомянутых ограничений, в проекте отсутствуют изменения в соответствующее финансовое законодательство», — говорится в выводе экспертного управления.

Претензии у него к нормам про обязательную военную подготовку или военную службу как условие для работы на государственной службе (поскольку это дискриминация инвалидов). Антиевропейским и незаконным является расширение возможностей доступа определенных служб к личным данным граждан, странно выглядит обязательное лечение по направлению военно-врачебной комиссии и ряд других моментов.

Впрочем, заключение ГНЭУ — это обязательная процедура, которая не влияет на решение, отправлять тот или иной проект закона в сессионный зал или не отправлять. Тем более что по оставшимся четырем решение приказано принять в самые сжатые сроки, буквально за один день.

Другое мнение

По состоянию на утро 9 января в Верховной раде зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации, и, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, срок подачи истек. Поэтому предложения имеются следующие.

Во-первых, свой вариант написала группа народных депутатов во главе с экс-спикером Дмитрием Разумковым, который предыдущим вариантом был возмущен и обещал что-то поприличнее.

В их законопроекте нижней планкой мобилизации остается возраст в 27 лет и после её объявления (либо продления) гражданин обязан явиться в ТЦК исключительно в случае получения повестки. Тогда как скандальный кабминовский законопроект предусматривает, что делать это нужно каждый раз в течение 20 дней. Кроме того, у Разумкова считают, что повестки следует вручать исключительно лично, чтобы идентифицировать человека. То есть не через электронную почту или электронный кабинет. А если уж речь идет про его создание, то делать это обязано государство, но не гражданин.

В этом законопроекте, поданном 8 января, исключено требование к гражданам от 18 до 60 лет иметь постоянно при себе военный билет или приписное свидетельство. А базовая военная служба во время военного положения не может длиться дольше 12 месяцев. Таким образом, наконец-то вспомнили о срочниках, которые никак не могут уволиться, находясь в воинских частях с непонятными перспективами. Заодно не обошли вниманием и органы местного самоуправления, которые кабмин фактически хочет отправить в войска всем составом: для них предусмотрена квота на бронирование работников в 30%.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Кроме того, предложено сохранить действующие на сегодняшний день основания отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Новеллу с обязательной базовой общевойсковой подготовкой или военной службой Разумков с коллегами предложили ввести через полгода после прекращения военного положения. А для военнослужащих предусмотрели увольнение по собственному желанию после выслуги в 24 месяца, из которых 8 месяцев нужно принимать непосредственное участие в боевых действиях. В отличие от предлагаемых в основном проекте 36 месяцев выслуги во время действия военного положения независимо от места прохождения службы.

В целом работа выглядит куда более качественной, чем у коллег, и законопроект может претендовать на роль основного. Скажем, крикливый нардеп Алексей Гончаренко коротко предлагает демобилизацию через 18 месяцев службы, увольнение срочников через месяц после вступления закона в силу, право на увольнение лицам с инвалидностью 3-й группы (не только первой и второй) и запрет на их мобилизацию. Кроме того, в его варианте предлагается отсрочка для тех, кто получает высшее образование уровнем выше (перешел из бакалавров в магистратуру).

Его коллега Георгий Мазурашу, автор ряда замечательных идей, в пояснительной записке к своему законопроекту указывает, что борется с отношением к гражданам, как к рабам. «Важно привлечь максимальное количество трудоспособных граждан Украины к делу Обороны и вожделенной Победы, а не пытаться «совковыми методами» (с позиции «рабовладельческой философии») загонять угрозами и принуждением в Армию всех граждан мужского пола, и т. ч. разных причин не могут/хотят служить/воевать, но могут и должны приносить пользу государству работой на экономику — в тылу, или, если дома нет работы с уровнем оплаты, позволяющим удерживать себя и семью, — за рубежом», — гневно рубит нардеп.

По большому счету предложенные им изменения — на 90% казуистика, в предложенном документе детально регламентированы отношения, имеющее частное значение, но не изменены общие принципы и отношения. Так, инвалидам щедрый Мазурашу дает отсрочку на целый год — с последующим повторным прохождением медкомиссии.

Наконец, законопроект от членов депутатской группы «Доверие» предлагает введение обязательной допризывной подготовки на основе базового и полного общего среднего образования; реорганизацию ТЦК с перераспределением полномочий между воинскими частями и местными госадминистрациями; отсрочку от призыва для работников, за которых работодатели вносят ежемесячную дань в размере одной зарплаты; создание учебно-тренировочных центров.

А вот «справедливый» законопроект от ветерана украинской политики Юлии Тимошенко никто так и не увидел зарегистрированным на сайте ВР. Хотя партия даже вложилась в размещение новостей о том, какие замечательные и своевременные идеи у Юлии Владимировны.

Но это не столь важно.

Учитывая, как давит на нардепов руководство страны, вероятнее всего, нормальной доработки не будет — сразу первое чтение и внесение правок перед вторым. А вот что поставят на голосование, какой законопроект станет базовым — во вторник украинские государственные мужи уселись решать на закрытом заседании. Для них по большому счету разницы нет, как призывать — оптом или в розницу: госслужащие категории «А» и народные депутаты в любом случае мобилизации не подлежат. «Кто не спрятался — я не виноват».