В Раду внесён законопроект, разрешающий офицерам ВСУ расстрел подчинённых
Киев, 24 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий командирам ВСУ применять силу и оружие против своих подчиненных за неповиновение приказу и самовольное оставление позиций, внесли на рассмотрение украинской Верховной рады депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Текст законопроекта 24 мая размещен на сайте Рады.
При этом на данный момент командиры ВСУ могут в условиях военного положения и в боевой обстановке осуществлять применение силы и оружия в отношении нарушителей приказа и дезертиров, однако по действующему уставу украинской армии это можно делать только «без причинения вреда здоровью военнослужащего».
В указанном законопроекте предлагается отменить это положение устава ВСУ.
«В части второй статьи 221 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины <…> слова «при этом не причиняя смерти военнослужащему» исключить», — говорится в тексте предлагаемого к рассмотрению Радой законопроекта.
При этом авторы такой инициативы — это депутаты от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, Александр Алексейчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».