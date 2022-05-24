Киев, 24 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий командирам ВСУ применять силу и оружие против своих подчиненных за неповиновение приказу и самовольное оставление позиций, внесли на рассмотрение украинской Верховной рады депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Текст законопроекта 24 мая размещен на сайте Рады.

Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1928. СССР Расстрел

При этом на данный момент командиры ВСУ могут в условиях военного положения и в боевой обстановке осуществлять применение силы и оружия в отношении нарушителей приказа и дезертиров, однако по действующему уставу украинской армии это можно делать только «без причинения вреда здоровью военнослужащего».

В указанном законопроекте предлагается отменить это положение устава ВСУ.

«В части второй статьи 221 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины <…> слова «при этом не причиняя смерти военнослужащему» исключить», — говорится в тексте предлагаемого к рассмотрению Радой законопроекта.

При этом авторы такой инициативы — это депутаты от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, Александр Алексейчук, Александр Бакумов, Сергей Гривко, Галина Третьякова, Виталий Войцеховский, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».