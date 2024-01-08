Москва, 8 января, 2024, 17:18 — ИА Регнум. На Украине повестки вручают алкозависимым и многодетным. Об этом 8 января рассказал «Известиям» украинский военнопленный с позывным Рыбак.

Кадр из видео

«Вылавливают и всех подряд. Вот даже было, в магазин стоят утром те, кто любит выпить, похмелиться, вот он сам еле стоит. Всех загребли, там рядом село, всех загребли, нет никого. Им бы поймать и отправить, дальше не интересно, галочку поставил, вот я поймал», — рассказал пленный боец ВСУ.

Рыбак также добавил, что отправляли на фронт и тех, у кого семь детей. По словам военнопленного, командир при этом понимает, что мобилизованные подобным образом не вернутся из боя, но всё равно посылает. Как отметил пленный боец ВСУ, такой подход неправильный и нерациональный.

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Кроме того, украинский военнопленный рассказал, что мобилизованные не хотели участвовать в боевых действиях. В качестве примера он привёл ситуацию с собственным пленением, когда командиры утверждали, что на позициях всё чисто, и отправили туда подразделение из нескольких человек.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года украинский военнопленный Владимир Штангрет завил, что бойцам ВСУ перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотические средства. В армию его мобилизовали из Тернопольской области. Откуда руководство доставало наркотики, пленный не сказал, но препараты бойцам приносил взводный.

Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, сообщил, что 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который вёз груз на блокпост. Он рассказал, что с пойманным мужчиной плохо обращались и признали годным к службе всего за час.

На Украине мужчин вылавливают прямо на улицах. В конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование. При этом 1 января военкомы приехали на горнолыжный курорт в Закарпатье.