Киев, 8 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Руководство Национального банка Украины не имеет чёткой позиции по вопросу о том, надо ли блокировать банковские счета уклоняющихся от призыва в ВСУ, но если в новый закон о мобилизации внесут такую норму, регулятор ей последует, заявил 8 января в интервью изданию «Зеркало недели» глава ЦБ республики Андрей Пышный.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он предложил провести дискуссию при рассмотрении в парламенте законопроекта о мобилизации, предположив, что в ходе этой дискуссии найдут «оптимальное решение».

«Если потребность (в участии Нацбанка в такой дискуссии. — Прим. ред.) возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения», — сказал Пышный.

Ранее опрошенные изданием «Страна. ua» руководители банков Украины заявили о вероятности значительного оттока средств с банковских счетов граждан страны при внесении такой нормы в закон. Ещё до Нового года украинские СМИ сообщали, что объём снятия наличных средств с банковских счетов на Украине вырос в несколько раз.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации, предполагающий очередную отмену отсрочек, а также целый ряд ограничений для уклонистов, в том числе в части оформления документов и получения государственных услуг.

В январе 2024 года главком ВСУ Валерий Залужный заявил депутатам Верховной рады, что без новой массовой мобилизации киевской армии будет «некем воевать». В свою очередь украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января заявил, что за время конфликта ВСУ потеряли около полумиллиона человек, и призвал руководителей киевского режима и армии обнародовать объём потерь, поскольку в этом случае, по мнению Луценко, граждане Украины осознают сложившуюся ситуацию и перестанут скрываться от призыва.