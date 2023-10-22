21 октября в Каире прошел саммит по палестино-израильской проблеме. Мероприятие, инициированное президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, было посвящено обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум

В египетскую столицу прибыли представители 34 стран и трех международных организаций — ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представил заместитель главы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Громкие речи…

Выступая на саммите, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в зоне конфликта. «Необходимо применить международное гуманитарное право и защитить гражданское население сектора Газа», — сказал генсек ООН, подчеркнув, что нужно «приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств».

Египетская сторона настаивала на возрождении мирного процесса на Ближнем Востоке. «Я призвал вас вместе работать над достижением консенсуса по дорожной карте, направленной на прекращение нынешней гуманитарной трагедии и возрождение мирного процесса», — заявил президент страны ас-Сиси.

Король Иордании Абдалла II также отметил важность немедленного прекращения войны в секторе Газа и доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. «Необходимо немедленное прекращению войны в секторе Газа… необходима непрерывная доставка помощи жителям сектора», — сказал иорданский монарх.

Лидер палестинского народа Махмуд Аббас выступил против насильственного перемещения арабского народа из сектора Газа. «Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за её пределы. Мы не уйдём, мы останемся на своей земле», — сказал он. «Для палестинцев нет другого места, кроме их земли», — поддержал его премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани.

Thaer Ganaim/Global Look Press Лидер палестинского народа Махмуд Аббас на саммите по палестино-израильской проблеме

В ходе саммита высокопоставленные лица также говорили о необходимости освобождения заложников и осуждали неизбирательное применение силы путем бомбардировок, являющееся нарушением международного права.

В разговоре с ИА Регнум заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов отметил, что саммит может способствовать решению нескольких существенных для арабских государств и палестинцев моментов.

Во-первых, для организаторов мероприятия, египтян (и не только для них) важно добиться блокирования идеи изгнания палестинцев с той территории, где они жили, на территорию соседних арабских стран. Палестинская проблема «не может быть ликвидирована без справедливого решения, и этого не произойдет за счет Египта», — пояснил ас-Сиси в ходе открытия саммита. Амман также отвергает идею перемещения палестинцев: «Никаких беженцев в Иордании», — отмечал ранее Абдалла II.

Вторым важным вопросом для собравшихся политиков является предотвращение возможного расширения конфронтации на другие территории Ближнего Востока, в частности, на Западный берег реки Иордан и на территорию Ливана, отмечает Бакланов.

Наконец, говорит эксперт, политики могут договориться о восстановлении системы гуманитарной помощи палестинцам, уже не первый год испытывающей проблемы с финансированием. «Вопрос пойдет о восстановлении в полном объеме деятельности БАПОР (агентство ООН, занимающееся помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. — Прим. ред.) по финансированию программ поддержки, продовольственной и прочих, палестинцев, в первую очередь палестинских беженцев», — поясняет собеседник ИА Регнум.

… и скромные результаты

По сути, по результатам саммита можно сказать, что его арабские участники ограничились заявлениями, демонстративными осуждениями и общим согласием о доставке помощи в сектор Газа. Достичь консенсуса, занять более жесткую позицию и коллективно прибегнуть к серьезным действиям ради достижения целей мероприятия им не удалось.

Кроме того, между арабскими странами и представителями Запада, принимавшими участие в саммите, тоже существуют значительные противоречия, в частности, по вопросам прекращения огня и осуждения действий Израиля и ХАМАС. Часть европейских лидеров и вовсе ранее отказалась от участия в саммите из-за разногласий по поводу палестино-израильского конфликта.

Сам Израиль, кстати, участия в мероприятии не принимал. «Израильские политики ясно дали понять, что Израиль не будет участвовать в региональном саммите по продолжающейся войне, который должен состояться в субботу в Каире», — писала ранее местная газета Haaretz.

Андрей Бакланов отмечает, что не последнюю роль в отказе Тель-Авива от участия в саммите сыграло присутствие там ООН и генерального секретаря организации. «Израильтяне всегда очень скептически к этой структуре относились и относятся», — пояснил эксперт.

Отсутствие на саммите представителей Ирана, как и высокопоставленных лиц США, также играет не в пользу мероприятия, организованного Египтом. «США и Иран — два главных внешних актора, которые в перспективе могут быть задействованы в этом конфликте. Это еще один фактор того, что этот саммит вряд ли принесет какое-то кардинальное изменение ситуации», — говорит в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По мнению ливанского политика Валида Джумблата, чьи слова приводит издание Politico, приехавшие в Каир дипломаты не смогли бы достичь крупного прорыва. «Они не игроки, — сказал Джумблат. — У них нет никакого влияния. Три игрока — Израиль, Иран и Америка».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники передавало, что сторонам едва ли удастся сделать полноценное совместное заявление. Такой пессимизм оправдался: вечером телеканал Sky News Arabia сообщил, что участники каирского саммита по Палестине не приняли итоговое заявление по причине вышеупомянутых разногласий.

Это позволяет полагать, что едва ли у прошедшего мероприятия есть шансы серьезно повлиять на дальнейший ход ближневосточных событий. «Конкретная дальнейшая динамика палестино-израильского конфликта зависит сейчас в большей степени от того, какое решение примет израильское руководство», — отмечает Долгов.

Готовимся к худшему

В это время, судя по происходящим на фоне встречи событиям, конфликт не идёт на убыль, а воюющие стороны продолжают готовиться к наихудшему исходу событий.

Вечером в субботу спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль осуществляет полную блокаду сектора Газа. Он пояснил, что в настоящее время в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и медикаменты. Как сообщал израильский посол в России Александр Бен Цви, для переговоров по Палестине израильское руководство на данный момент не видит повестки.

Thaer Ganaim/Global Look Press

Внезапная атака ХАМАС была сокрушительна для репутации Тель-Авива. «Это наше 11 сентября», — признавал майор Нир Динар, пресс-секретарь ЦАХАЛ. — Они застали нас врасплох». «Чтобы реабилитироваться в глазах израильского общественного мнения, израильское руководство пойдет, мне кажется, на военную наземную операцию, несмотря на попытки найти какие-то другие методы урегулирования конфликта», — говорит Борис Долгов.

В свою очередь, ливанское движение «Хезболла» продолжает наносить удары по военным объектам ЦАХАЛ на севере Израиля, а палестинское движение ХАМАС обстреливает израильские города. В самом же сектора Газа гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться.

Соседи же Израиля уделяют первоочередное внимание собственным проблемам. В частности, и египетский президент, и король Иордании обеспокоены безопасностью своих стран в связи с возможным перемещением населения Газы, против которого они выступали на саммите.

Да, египетские власти, конечно, очень и очень осуждают Израиль за удары по мирным жителям, но на открытие коридоров для перемещения беженцев из сектора Газа не идут. Как и власти Иордании. Вмешиваться активнее на стороне палестинцев арабские страны не собираются. Протесты же и реплики в соцсетях едва ли волнуют Тель-Авив.

В преддверии саммита глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что «если не удастся обеспечить прочный мир, то альтернатива ему будет очень плохой — широкомасштабная война и нестабильность в регионе». И прошедший «саммит мира» с задачей сдерживания ситуации не справился.