Каир, 21 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В секторе Газа нужно срочно прекратить огонь и освободить заложников, заявил 21 октября генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите в Каире.

Ahmed Gomaa/Global Look Press Антониу Гутерреш

«Призываю к прекращению огня и освобождению заложников», — заявил Гутерреш.

Он заявил, что нужно сделать всё для прекращения боевых действий, а также для достижения договорённости о создании двух государств — Израиля и Палестины.

Как отметил генсек ООН, для защиты мирных жителей Газы нужно применить положения международного гуманитарного права. Необходимо остановить нападениям на мирных жителей, на жилые дома и больницы.

Гутерреш добавил, что необходимо обеспечить постоянное поступление в Газу гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, широкий международный резонанс вызвал удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе 18 октября. Палестина обвинила в атаке Армию обороны Израиля, израильтяне заявили, что удар нанесла радикальная палестинская группировка.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер 19 октября заявил, что взрыв в «Аль-Ахли» прогремел в результате падения не долетевшей до Израиля ракеты ХАМАС.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией удар по «Аль-Ахли» и сигналом к тому, что необходимо срочно остановить конифликт Израиля и Палестины. Он призвал стороны к немедленному прекращению огня.