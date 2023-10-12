Каир, 12 октября, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Каир не пойдёт на открытие коридоров для перемещения беженцев из сектора Газа, сообщила израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Египет обсудил планы с США и другими (странами) по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, но отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава», — говорится в статье.

Египет настаивает на том, чтобы стороны разрешали конфликты в пределах своих границ. Это единственная возможность обеспечить право Палестины на государственность, объяснил позицию Каира один из источников.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего телеканала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, раскритиковал призывы Израиля к жителям Газы уйти в Египет. По его мнению, это не способствует миру. Земля, на которой живут палестинцы, — это исторически их земля, именно здесь предполагалось создать независимое палестинское государство, добавил Путин.

В пресс-службе Армии обороны Израиля позже заявили, что не призывали жителей Газы выезжать в Египет, а указывали отдельные зоны, которые необходимо покинуть.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что в результате боевых действий более 120 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. В организации добавили, что, по данным местным медицинских служб, в секторе Газа с начала обострения конфликта погибли сотни палестинцев.