Тема заложников, попавших в руки боевиков палестинской группировки ХАМАС с момента начала ее вторжения 7 октября в Израиль, стала одной из ключевых в общем потоке новостей о палестино-израильском конфликте.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 13 октября министры иностранных дел стран СНГ в совместном заявлении выразили обеспокоенность происходящим, осудив в том числе любые проявления терроризма и экстремизма, включая взятие заложников.

За несколько часов до этого движение ХАМАС сообщило, что 13 находившихся в секторе Газа заложников, включая иностранных граждан, погибли в результате ударов Израиля.

Накануне, 12 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Белый дом допускает любые варианты освобождения заложников из числа граждан США, в том числе переговоры с ХАМАС и обмен.

В свою очередь, Washington Post сообщила, что боевики организации доставили в сектор Газа не менее 64 человек, захваченных ими в ходе нападения на Израиль. А катарский телеканал Al Jazeera продемонстрировал видеозапись с освобождением военным крылом ХАМАС одной заложницы и двух её детей.

Ранее, 11 октября, турецкий телеканал Habertürk сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в Анкаре обсудил с представителями палестинской группировки тему освобождения заложников.

Истоки терроризма

С момента появления современного израильского государства происходило расширение его границ, которое сопровождалось выселением палестинцев, напоминает полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин. Именно в этом, полагает он, кроются истоки их террористической активности. Которая, впрочем, в любом случае не имеет морального оправдания.

Сейчас, спустя 75 лет после провозглашения Государства Израиль, населяемая палестинцами территория фактически сжалась до предела. «А оставшиеся на территории Израиля оказались в роли этаких «гастарбайтеров» на самой низкооплачиваемой работе», — отмечает Клюкин.

При этом Израиль пытался претендовать и на часть территории Египта, которую оккупировал по итогам Шестидневной войны 1967 года. А Голанские высоты в Сирии израильтяне оккупируют и по сей день.

Под влиянием этих обстоятельств формировались антиизраильские настроения на Ближнем Востоке, вылившиеся в том числе в резонансный захват в заложники палестинскими террористами олимпийской сборной Израиля в 1972 году. Тогда в связи с трагической гибелью 11 израильских спортсменов в мире была пересмотрена система безопасности спортивных мероприятий. А менее чем через два года в СССР, в недрах Комитета государственной безопасности (КГБ), была впервые создана специализированная группа антитеррора, ставшая впоследствии легендарной группой «А» («Альфа»).

Будут и переговоры, и расстрелы

Однако не следует путать ставшее классическим понимание терроризма с событиями в Израиле и Палестине, начавшимися 7 октября, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Захват заложников в Беслане или позднее в Москве, на мюзикле «Норд-Ост» — это были операции, в ходе которых бандиты требовали выполнить какие-то политические условия, — рассказывает эксперт. — Но сейчас в Палестине и Израиле идёт война, и путать терроризм с войной, я считаю, неправильно. Другой вопрос — что жестокость этой войны переходит все пределы. Когда одна из воюющих сторон берёт в заложники мирных жителей другой страны и объявляет, что они их будут расстреливать, это уже сплетение войны и терроризма».

HAITHAM IMAD/EPA/TASS Последствия авиаударов Израиля в Газе

Так что освобождение гражданских лиц, оказавшихся в роли заложников в такой ситуации, многократно усложняется.

Случай с текущим конфликтом Палестины и Израиля с точки зрения практики освобождения заложников действительно очень непростой, соглашается полковник разведки, ветеран Службы внешней разведки (СВР) и спецподразделения «Вымпел» (КГБ) Лев Корольков.

С одной стороны, известный по практике того же Израиля постулат, гласящий, что нельзя вести с террористами никаких переговоров, на самом деле соблюдается редко. «Вести переговоры всё же приходится, когда проблему надо решать в силу политических или общественных причин, — говорит эксперт. — Да и захваты бывают массовые. В принципе, к ним прибегают достаточно часто».

Но как строить работу во время боевых действий? Освободить заложников силой тоже нельзя, они стопроцентно станут жертвами. Переговоры все равно ведутся через третьи руки — нейтральные страны и людей, которые пользуются соответствующим авторитетом.

В силу внезапности нападения для руководства Израиля проблема освобождения заложников отодвигается на второй план, полагает Корольков, поскольку в зоне конфликта творится настоящий хаос: «Я имею в виду массовые бомбардировки жилых районов, когда разрушают город. Это такой американский вариант, такое было в Ираке».

Очевидно, что и ХАМАС, и Израиль уже показали готовность соревноваться в жестокости, говорит Гончаров: «Израильтяне заявили, что сотрут Газу с лица земли, и у них для этого есть все возможности. А Палестина, вероятнее всего, будет отвечать расстрелами заложников».

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/TASS Израильская артиллерия у границы с сектором Газа

Украинский конфликт не похож на ближневосточный

В силу сложности текущей ситуации, которая может стать приговором для многих заложников, специальные службы России должны проанализировать этот негативный опыт, чтобы избежать его повторения, отмечают собеседники ИА Регнум.

С точки зрения ветерана отечественных спецслужб Льва Королькова, произошедшее в Израиле — это результат должностного преступления. Многочисленные мощные организации — например, внешняя разведка «Моссад» или армейская разведка в генеральном штабе (аналог нашего ГРУ) — не верили, что подобное может произойти. Поступающие материалы накапливались, но аналитики считали, что действуют разрозненные группы, которые просто осуществляют показательную подготовку ради получения финансирования.

«Израильской агентурой набиты все «хамасовские» структуры, все структуры «Хезболлы». Я думаю, материалы поступали. А полученные сведения не могут просто лежать, есть обязанность докладывать выше по цепочке. Но на каких-то уровнях информация просто «застревала», не собиралась воедино для принятия сложных решений», — говорит Корольков.

Глава объединения ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров также призывает обратить особое внимание на откровенный провал в работе израильских спецслужб и вооружённых сил страны (ЦАХАЛ). «Вывод: не надо возноситься в духе «наша армия самая великая, наша служба безопасности самая великая, наша разведка самая великая», не надо хвалиться», — отмечает он.

У России же есть и своя серьёзная боль — агентурный аппарат, который имеют СБУ, НАТО и украинское Главное управление разведки. «Мы каждый день ловим по три-четыре шпиона Украины, вот в чём проблема», — говорит Гончаров.

При этом эксперт всё же призывает не сравнивать степень ожесточения, которая наблюдается сейчас на Ближнем Востоке. «То, что творится у нас с Украиной, с тем, что творится между Палестиной и Израилем, сравнивать нельзя, — считает он. — У нас пока, грубо говоря, идёт цивилизованная война. А у них идёт война именно на полное физическое уничтожение, никто этого даже не скрывает».