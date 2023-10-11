Анкара, 11 октября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в Анкаре переговоры с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил 11 октября телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его информации, в ходе переговоров обсуждался вопрос освобождения удерживаемых группировкой заложников.

Накануне турецкий лидер обсудил по телефону обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Стороны выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв среди населения.

Кроме того, Эрдоган заявлял, что провёл телефонные переговоры на тему обострения ситуации в Израиле с руководителями ряда стран, включая Палестину, Израиль, Египет, Ливан и Катар.

До этого президент Турции обратился к нации и отметил, что тактика Израиля по игнорированию основных прав палестинцев обернулась угрозой для его собственного народа. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не получится урегулировать без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», отмечал президент.

Кроме того, Путин обратил внимание, что Израиль преимущественно военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими, а Запад вместо урегулирования конфликта предлагал палестинцам только «подачки».

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек. Стороны продолжают обмен ударами.