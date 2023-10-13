Бишкек, 13 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Главы МИД Содружества Независимых Государств (СНГ) обеспокоены эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают все проявления экстремизма и терроризма. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В документе подчёркнута важность наращивания дипломатических усилий по палестино-израильскому урегулированию, а также выражена озабоченность надвигающейся гуманитарной катастрофой в секторе Газа.

Руководители внешнеполитических ведомств СНГ призвали стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий и открытию гуманитарных коридоров.

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ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен.

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».

Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение о том, что удар ХАМАС по Израилю стал неожиданностью и катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.