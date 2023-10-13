Рамалла , 13 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, сообщило 13 октября движение ХАМАС в своём Telegram-канале.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Отмечается, что шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа.

В числе погибших заложников есть иностранные граждане, уточнили в ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, более 2,5 тыс. домов полностью разрушены в секторе Газа в результате ударов Израиля. Ещё около 23 тыс. строений получили такие повреждения, при которых проживание в них невозможно.

12 октября палестинский минздрав обновил данные о жертвах в секторе Газа. С начала обострения конфликта с Израилем погибли 1354 палестинца, более 6 тысяч человек ранены. На Западном берегу реки Иордан погиб 31 человек, ранения получили около 180 граждан.