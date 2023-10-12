Москва, 12 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Фундаментальный курс российской валюты на сегодняшний день — 85–90 рублей за доллар, заявил 12 октября глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, обязательная продажа валюты российскими экспортёрами вряд ли сильно повлияет на рубль.

«Курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами. В какой-то мере это увеличит ещё наш профицит платёжного баланса, но так или иначе ускорит возврат к фундаментальному курсу», — сказал он.

При этом Греф отметил, что ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. Он также отметил, что не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту.

Как передавало ИА Регнум, указом президента России Владимира Путина для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. Экспортёры будут зачислять на свои счета в банках заработанную иностранную валюту и продавать на внутреннем рынке. При этом сроки продажи и объём валюты, которая должна быть обязательно продана, будут установлены правительством.

По мнению ЦБ, этот шаг улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что поводов для беспокойства из-за курса доллара нет. Кроме того, он призвал привыкать жить в рублёвой зоне и не зависеть от доллара. Как полагает Песков, чрезмерное внимание к колебанию курса доллара — это «рудимент прошлого».

Помощник президента РФ Максим Орешкин в свою очередь заверил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.

Курс доллара расчетами «завтра» при открытии торгов 12 октября падает на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, юаня — на 46 копеек, до 13,25 рубля, евро — на 3,63 рубля, до 102,86 рубля.