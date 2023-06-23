Севастополь, 23 июня, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Окраска, которую применили на Черноморском флоте, «скрывает» габариты корабля, и осложняет его идентификацию, пояснил ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«Из-за того, что нос и корма окрашены тёмной краской, кажется, что корабль меньше. Поэтому оператор может ошибочно идентифицировать корабль и выбрать другую цель. Учитывая, что оператор дрона видит всё через камеру, причём картинка дрожит, возникает ещё больше оптических иллюзий, которые также затрудняют наведение», — отметил эксперт.

Так он прокомментировал сообщение официального издания ВМС Великобритании Naval Times, которое опубликовало спутниковые снимки Севастопольской бухты. На снимках, как утверждается, запечатлено несколько военных кораблей, получивших новый камуфляж. Нос и корма отдельных кораблей окрашена в чёрный цвет. Издание полагает, что маскировка такого рода должна вводить в заблуждение операторов украинских беспилотников.

В конце мая украинские ВМС, напомним, попытались использовать беспилотные катера-камикадзе для атаки на корабль Черноморского флота «Иван Хурс» у берегов Турции. 11 июня юго-восточной части Чёрного моря ВСУ безуспешно атаковали быстроходными надводными дронами корабль ЧФ «Приазовье».

Новый камуфляж очевидно затруднит саму возможность таких атак, полагает Михайловский.

«Если нельзя понять, где цель «начинается» или «заканчивается», увеличивается вероятность промаха. Ну а у экипажа появляется больше времени на поражение дрона. Словом, подобная маскировка серьёзно повышает выживаемость корабля», — отметил военный эксперт.

Корабельный камуфляж активно использовался на протяжении последних ста лет, рассказал Михайловский.

«Существует несколько типов окраса кораблей с целью их маскировки, — пояснил эксперт. — Самый известный — британский dazzle camouflagе, то есть — слепляющий камуфляж. Корпус военного корабля окрашивается в чёрно-белый абстрактный рисунок из полос или геометрических фигур. Такой камуфляж создаёт иллюзию того, что корабль движется в обратном направлении, а также создаёт эффект «волн».

Второй вариант — это окраска корпуса корабля в цвета ландшафта береговой линии, чтобы его было менее заметно с моря.

Третий вариант — окраска носа и кормы корабля в тёмный цвет с целью скрыть его реальные габариты, который и был применён на кораблях Черноморского флота.

«Он кстати себя зарекомендовал в ходе Второй Мировой Войны, при использовании несколькими сторонами конфликта, серьёзно осложнив наведение торпед», — отметил Михайловский.

В ХХ веке это имело большое значение, поскольку пуск торпеды и поражение ею цели — вопрос не быстрый, пояснил эксперт. Сейчас ситуация несколько меняется, поскольку вместо неуправляемой торпеды теперь дрон. Но суть остаётся неизменной.